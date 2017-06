Jon Izagirre está listo para el Tour

El trabajo está hecho y Jon Izagirre (Bahrain) llegará en buen momento al inicio del Tour de Francia dentro de doce días, el 1 de julio, en Dusseldorf. El ormaiztegiarra fue cuarto ayer en la crono final de la Vuelta a Suiza y acabó sexto en la general, que se adjudicó Simon Spilak (Katusha). El esloveno no tuvo problemas para mantener su liderato en la contrarreloj de ayer en Schaffhausen, que ganó Rohan Dennis (BMC).

CLASIFICACIONES Vuelta a Suiza (9ª etapa) 1. Rohan Dennis (BMC) 36:30 2. Stefan Küng (BMC) a 29 3. Damiano Caruso (BMC) a 47 4. Jon Izagirre (Bahrain) a 51 5. Simon Spilak (Katusha) a 51 General final 1. Simon Spilak (Katusha) 28h37:11 2. Damiano Caruso (BMC) a 48 3. Steven Kruijswijk (Lotto-Jumbo) a 1:08 4. Domenico Pozzovivo (AG2R) a 2:37 5. Rui Costa (UAE) a 3:09 6. Jon Izagirre (Bahrain) a 3:51 7. Mathias Frank (AG2R) a 4:00 8. Marc Soler (Movistar) a 4:14 9. Mikel Nieve (Sky) a 4:47 10. Pello Bilbao (Astana) a 5:301 Ruta del Sur (4ª etapa) 1. Thomas Scully (Cannondale) 3h27:03 2. Mathias Leturnier (Cofidis) m.t. 3. Jerome Mainard (Armee de Terre) m.t. 15. Mikel Bizkarra (Euskadi-Murias) m.t. 28. Aritz Bagües (Euskadi-Murias) a 6 38. Gari Bravo (Euskadi-Murias) a 6 61. Pello Olaberria (Euskadi-Murias) a 41 67. Beñat Txoperena (Euskadi-Murias) a 41 85. Mikel Iturria (Euskadi-Murias) a 1:31 General final 1. Silvan Dillier (BMC) 17h11:09 2. Richard Carapaz (Movistar) a 7 3. Kenny Elissonde (Sky) a 1:44 4. Brice Feillu (Fortuneo) a 2:47 5. David Arroyo (Caja Rural) a 4:07 32. Gari Bravo (Euskadi-Murias) a 16:27 33. B. Txoperena (Euskadi-Murias) a 17:02 67. Mikel Iturria (Euskadi-Murias) a 40:42 80. Aritz Bagües (Euskadi-Murias) a 49:43 99. P. Olaberria (Euskadi-Murias) a 55:51

Izagirre ha disputado 38 días de competición esta temporada -llegará al Tour con 40 tras el campeonato de España-, con un total de 5.537 kilómetros en carrera. Ayer aseguró que «no he podido ganar, pero me encuentro bien y ya estoy centrado en el Tour de Francia. Antes tengo el campeonato de España y creo que puedo hacerlo bien. Estoy muy motivado para intentar conseguir buenos resultados. He tenido buenas sensaciones en Suiza, refrendadas con un top 10».

Su calendario ha sido espectacular en este su primer año en el equipo Bahrain. Sus mejores resultados en clasificaciones generales han sido el tercer puesto en la Vuelta al País Vasco, el quinto en Romandía, el sexto en Suiza y el séptimo en París-Niza.

Aparte del podio en la Itzulia, quizá su puesto más significativo sea el quinto en la Lieja-Bastogne-Lieja, uno de los monumentos del ciclismo. En cuanto a las etapas, un segundo y un tercero en Suiza, más otro tercero en la crono de la Vuelta al País Vasco. Ha sido cuarto también las cronos de Suiza y Romandía, y en una etapa en Andalucía.

Izagirre, ganador de una etapa en el último Tour, regresará a Francia como líder del Bahrain. La regularidad que ha demostrado toda la temporada le permite afrontar la ronda gala con optimismo. Se dejará ver.

Scully gana en Francia

El neozelandés Tom Scully (Cannondale) se impuso ayer en la última etapa de la Ruta del Sur, que concluyó en el circuito de Nogaro, bien conocido por el piloto hondarribiarra Ander Vilariño, y el suizo Silvan Dillier (BMC) se proclamó vencedor final de la ronda pirenaica.

Scully formaba parte de la fuga de nueve corredores que logró llegar a meta sorprendiendo a los equipos de los sprinters. En ese grupo iba también Mikel Bizkarra (Euskadi-Murias), que atacó dentro del último kilómetro pero no consiguió llegar. El director del Murias, Jon Odriozola, afirmó que «el equipo ha estado muy combativo y siempre atento, buscando su oportunidad, y peleando por un triunfo que ya se merece. Ha sabido estar siempre en las fugas en una Route du Sud con una participación muy importante, muchos World Tour y el Sky preparando el Tour. Hemos estado muy presentes en carrera, dando una gran imagen y luchando hasta el último día».