Hace tiempo que Miguel Vidaurreta batió el récord de participante más veterano de la Quebrantahuesos. El sábado volverá a la gran clásica cicloturista con sus 87 años. «Voy a pasarlo bien, no a competir. Salir y llegar. Doscientos kilómetros se notan en las piernas...». Nacido en Navarra y afincado en Hondarribia desde hace casi sesenta años, regresa a la Quebrantahuesos después de tener que hacer un paréntesis por lesión el año pasado.

El recorrido de la Quebrantahuesos impone a cualquiera: 200 kilómetros y un desnivel total de 3.500 metros con los puertos de Somport, Marie Blanque, Portalet y Hoz de Jaca. Vidaurreta explica que «ponerme esta meta es una motivación, te empuja a cuidarte, a no comer demasiado y a salir en bicicleta los sábados y los domingos».

Se comenta que esta será su última Quebrantahuesos. Se sorprende al oírlo. «¿La última? Nunca se sabe... Estoy bien». Le gusta la prueba oscense porque «revitaliza la zona de Sabiñánigo, da gusto ver a la gente trabajando y preparándolo todo. A mí, lo más duro se me hace el principio, hasta coronar Somport. Esos 50 kilómetros son de sufrir. Luego es más llevadero. El Marie Blanque es duro pero corto y el Portalet es peligroso si pega el sol, como parece que ocurrirá el sábado. Habrá que hidratarse bien y de ahí a meta, a disfrutar». Saldrá con su hijo Manu y otras cuatro personas, entre ellos algunos trabajadores de la empresa que fundó, Desguaces Vidaurreta.

Con Bahamontes, Loroño...

El amor por el ciclismo de Vidaurreta viene de lejos. Llegó a ser profesional a mediados de los 50, «en los años del hambre. Eran momentos difíciles y nunca me lo tomé en serio porque había que trabajar. Si ibas a las carreras y no ganabas, era gastar y no ganar. Soy de la edad de Loroño, Bahamontes y Poblet. Corrí la Vuelta a España, que en aquella época era por selecciones. Yo la corrí con el equipo de Cantabria, donde tengo raíces. Éramos gente sin preparar. Loroño y el resto de gente buena ya estaba con la selección española, que era otro nivel, más profesional y más serio».

Añade que «aquello no tenía nada que ver con lo de ahora, donde cada equipo cuenta con autobuses especiales y camiones taller. Nosotros, por ejemplo, para correr la Vuelta a Andalucía bajábamos en bici durmiendo en iglesias y comiendo lo que pillábamos de las huertas por donde pasábamos».

Tras dejar el profesionalismo, colgó la bici. «Me dediqué a trabajar y no andaba nada, no había tiempo. Había que defender el negocio, estar encima día y noche». Fue tras la jubilación cuando volvió a recuperar el hábito de rodar por las carreteras. «Salgo con los amigos del Hondarribi Txirrindulari Elkartea, los sábados y los domingos. Somos ocho o diez. Nos gusta ir hacia Dantxarineo o Zugarramurdi. Hacemos entre 80 y 90 kilómetros, a veces cien. La clave para poder dar el salto a los doscientos de la Quebrantahuesos es que no paramos nunca, salimos a la carretera todos los fines de semana del año».

LOS DATOS Nació en 1929 en Iguzkiza, cerca de Estella. Desde los 30 años vive en Hondarribia.Fue profesional en los años 50. Corrió con Loroño, Bahamontes y Poblet. Suma 15 Quebrantahuesos. Edición 2017: Sabiñánigo (Huesca). El sábado Recorrido: 205 kilómetros, con los puertos de Somport, Marie Blanque, Portalet y Hoz de Jaca.

Vidaurreta, como todo cicloturista que se precie, guarda un secretillo. Ese que da un puntito más y que es obligatorio ocultar a los colegas de grupeta. Se levanta temprano todos los días y lo primero que hace es un poco de bici estática en su terraza. Después va en bici desde Hondarribia hasta el alto de Gaintzurizketa, donde tiene una gran huerta, su segunda pasión. También tiene gallinas y gansos. «Cuando acaba la faena suelo volver a casa por Jaizkibel», admite.

Miguel Vidaurreta saldrá mañana hacia Sabiñánigo. Dormirá en una autocaravana y el sábado -como varios miles de guipuzcoanos más- estará puntual en la línea de salida de su decimoquinta Quebrantahuesos. Con 87 años. ¿La última? Eso habrá que verlo.