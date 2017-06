«A bloque hasta la meta; oso ondo, Gorka, oso ondo»

Martes, 20.26 horas. La cuenta atrás termina en la rampa de salida del Memorial Gervais y sale el campeón de Gipuzkoa en ejercicio, Gorka Etxabe. Junto a su director en el equipo Grupo Eulen, Ismael Etxarri, se sienta Igor González de Galdeano, que ha trabajado con el corredor de Aizarnazabal (1996) el recorrido de la contrarreloj, de 21 kilómetros. El exciclista es el encargado de comunicarse por radio con Etxabe y guiarle durante la carrera.

«Ritmo, ritmo. Constante». Son las primeras instrucciones, camino de Iraeta. «Lo importante es cogerle la medida a la crono», aconseja Galdeano. Quiere que el chaval, que corre en casa, no se cebe en la salida. Enseguida, aparece parado a la derecha Eriko Mujika (Ampo), que ha salido justo delante de él. No contará con esa referencia visual que le pueda orientar.

El campo aficionado no es el World Tour y las referencias no llegan desde tres helicópteros, cinco motos y doscientos GPS. Las referencias, aquí, llegan con dificultad. Primer repecho. «No tengas prisa, no quieras llegar antes de tiempo», avisa Galdeano. Ismael Etxarri conduce cerca de su corredor, que note que está arropado.

Etxabe lo necesita. Ha pasado tres días en la cama por una inoportuna fiebre. Tres días sin entrenar y la paliza física de un proceso febril así no son las mejores cartas para presentarse en la salida, pero Etxabe es un especialista, está en forma, conoce al dedillo la carrera y la tiene entre ceja y ceja. Corona el repecho. «Ahora se lanza la bici y se coge velocidad». La cadena va cayendo. Un piñón, otro, todo metido.

Al paso por Aizarnazabal, kilómetro 6,6, las referencias parecen buenas. Etxabe está en la pomada. En Muniosoro, en el giro hacia Oikia, algo empieza a no ir del todo bien. El padre de Gorka dirige un gesto negativo al coche. «Estamos ahí», dice Galdeano, «la crono se gana en la segunda parte. Hay que ser constante en el ritmo, no quieras ir más. Oso ondo, oso ondo».

Planta espectacular

Sin referencias cien por cien seguras, ver rodar a Gorka Etxabe es un espectáculo. Con una planta soberbia, va perfectamente acoplado a la cabra. Brazos recogidos, espalda paralela al suelo, rodillas hacia dentro y piernas que se mueven como un martillo pilón, arriba-abajo, arriba-abajo. «Ponemos esto a sesenta por hora», anima Galdeano en un tramo de bajada. Si solo fuera por la impresión estética, Gorka Etxabe estaría ofreciendo un espectáculo de primera. Una delicia verle rodar.

Pero dentro del coche algo dice que la realidad tiene más aristas. Asier Maeztu, en el asiento trasero, se lo ve venir. Ha ganado tantas veces esta carrera que no tiene secretos para él. Galdeano sigue dando instrucciones. Etxarri guarda silencio. Ha visto tantas veces rodar a Gorka, que sabe que hoy no.

En la recta de Oikia a Zumaia se cruzan los ciclistas que vienen con los que van. El sitio perfecto para coger referencias. Etxabe va, porque ha sido el último en salir. Su compañero Oier Ibarguren viene. El campeón pierde veinte segundos. «Vamos empatados, Gorka, está muy igualado pero estamos ahí».

Rotonda de Zumaia, kilómetro 13,6. Ahora hay que volver. La instrucción es simple: «A bloque hasta meta». Habría que estar dentro del casco de Etxabe para saber cómo caen esas palabras. A bloque.

En cuanto lanza la bici, le dicen la verdad: «Vamos detrás de Oier, pero la crono se juega en la segunda parte». En realidad, a Etxabe no se le ve mal en ningún momento. Su postura sobre la bici es perfecta y no pierde la figura. Un rodador de libro, forjado en la pista. Ismael Etxarri acelera un poco y aprecia el único signo de fatiga en su corredor. Va con la boca abierta.

«Has estado enfermo toda la semana y estás en la pelea, oso ondo Gorka, oso ondo», reconoce el esfuerzo Igor Galdeano. Los tres kilómetros del cruce a Aizarnabal le pesan. Se ve que no va como quisiera. «Este tramo se agarra mucho», explica Maeztu. El repecho que conduce a meta es un martirio.

Es sexto. No se lo esperaba. Es lo que dice su cara. Ha ganado Xabier Murgiondo (Ampo), campeón juvenil el año pasado. Ismael Etxarri pasa el arco de meta y aparca. Felicita a Etxabe. Le preocupa que le afecte el resultado. No debería.