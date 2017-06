Murgiondo vuela en el Gervais

Xabier Murgiondo (Ampo) es el nuevo campeón de Gipuzkoa contrarreloj al imponerse ayer en el Memorial Gervais disputado en Aizarnazabal. El corredor oñatiarra fue campeón el año pasado en este mismo escenario, pero en la categoría junior. Está, por tanto, en su primera campaña como sub 23, lo que no le impidió volar sobre el circuito y hacerse con el título por delante de dos representantes del Grupo Eulen, Oier Ibarguren e Iñigo Altuna, a quienes batió con cierto margen. El anterior campeón, Gorka Etxabe, también del Eulen, acusó como no podía ser de otra manera los tres días que ha pasado esta semana en cama por una fuerte fiebre y fue sexto. Bastante hizo con salir, pero no podía faltar a una cita que se celebra en Aizarnazabal, su pueblo.

La excelente contrarreloj de Murgiondo dio a su equipo el primer triunfo de la temporada. «No esperaba ganar», explicaba el oñatiarra, de 18 años, en meta. «He empezado fuerte pero sin pasarme hasta Iraeta, y después, en el tramo hacia Zumaia pegaba el viento de cara y he pensado que ahí estaba la clave, que había que darlo todo porque la vuelta iba a ser más sencilla. Ha salido bien, aunque al final he tenido un momento difícil en la última subida. Pero me decían que iba primero y eso me ha permitido sobreponerme, además he doblado a varios corredores y eso también me ha dado moral».

El año pasado ganó en juveniles. «Así es, pero el salto de categoría se nota. Es otro nivel, con gente hasta cuatro años mayor». Su director, Mikel Gaztañaga, también estaba satisfecho. «En juveniles era de los mejores y es un ciclista que promete. No pensaba que fuera a correr con nosotros, porque le pretendían bastantes equipos, pero aquí está. Es muy valiente y humilde, de los que quedan pocos. Sabíamos que podía hacer podio, pero no esperábamos ganar. Viene de hacer la Vuelta a Castellón, donde ha estado todos los días en las escapadas. Es un ciclista que siempre le echa valor a las carreras. Para el equipo es un día feliz, porque es nuestra primera victoria de la temporada».

Buena actuación también del Grupo Eulen, que colocó a dos hombres en el podio. El azpeitiarra Oier Ibarguren (1997) fue segundo y el lasartearra Iñigo Altuna (1998), tercero. El legazpiarra de 19 años Mikel Mujika (Eibar Energia Hiria) fue el cuarto hombre que se clasificó en menos de un minuto, a 45 segundos del ganador. El conjunto eibarrés se quedó a las puertas del podio.

Nueve clasificados

La carrera contó con solo diez participantes en categoría sub 23 y acabaron nueve, ya que Eriko Mujika (Ampo) se vio obligado a abandonar. Esa escasa participación fue el único lunar de una prueba con mucha tradición y de nuevo organizada de forma excelente por Aizarnazabal K.E. «En el ciclismo profesional se ve cómo la contrarreloj cada vez es más importante y es una pena que teniendo esta oportunidad de competir en esa modalidad haya tan poco interés», reflexionaba en la meta el presidente de la Federación Guipuzcoana, Eduardo Soto. El medallista olímpico y siete veces ganador del Memorial Gervais, Asier Maeztu, coincidía con esa impresión.

Ana Iriarte, campeona

RESULTADOS Memorial Gervais (sub 23) 1. Xabier Murgiondo (Ampo) 27:29 2. Oier Ibarguren (Eulen) a 23 3. Iñigo Altuna (Eulen) a 30 4. Mikel Mujika (Eibar Energia Hiria) a 45 5. Asier Arana (Quick Step) a 1:11 6. Gorka Etxabe (Eulen) a 1:26 7. Mikel Arregi (Eibar Energia Hiria) a 2:31 8. Eneko Iparragirre (Quick Step) a 2:59 9. Endika Mendizabal (H. Latorre) a 4:09 Élite y sub 23 (mujeres) 1.Ana Iriarte (Donosti-Gain) 33:16 Leire Olaberria (Gip.-Ogiberri) descalificada Eukene Larrarte (Gip. Ogiberri) descalificada Juveniles 1. Xabier Mikel Azparren (Ampo) 20:01 2. Aritz Urra (Ampo) a 32 3. Imanol Isasa (Augar) a 33 4. Urko Semperena (Víctor Álvaro) a 47 5. Aitor Larrañaga (Víctor Álvaro) a 59 6. Unai Iribar (Limousin Cart.) a 1:00 7. Jon Astigarraga (Ciclos Iturriaga) a 1:00 8. Jokin Sarasola (Víctor Álvaro) a 1:40 9. Manex Alkorta (Víctor Álvaro) a 1:44 10. Manex Irazusta (Limousin Cart.) a 1:49 Juveniles (mujeres) 1. Arantza Garikano (Gip. Ogiberri) 24:25 2.Garazi Erostarbe (Gip. Ogiberri) a 10 3. Amaia Imaz (Gip. Ogiberri) a 1:09

Ana Iriarte (Donosti-Gain) se llevó el título en categoría femenina. Sus dos rivales, Leire Olaberria y Eukena Larrarte, ambas del Gipuzkoa-Ogiberri, fueron descalificadas al no completar el recorrido. Nada más tomar la salida en Aizarnazabal giraron a la izquierda en lugar de hacerlo a la derecha, como debían.

Pese a que el coche que precedía a las ciclistas tomo la dirección correcta, ambas giraron a su izquierda pensando que les correspondía realizar el recorrido corto, pero en el Gervais las pruebas elite y sub 23 tienen el mismo trazado en hombres y en mujeres. Iriarte sí completó el recorrido correctamente y ganó el título.