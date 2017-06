«Gilbert iba rápido hasta camino del hotel»

La escena se produce al final de una etapa de las Hammer Series en Holanda. Jon Irisarri (Leaburu, 21 años) y sus compañeros del Caja Rural buscan el autobús del equipo y por allí aparece Philippe Gilbert (Quick Step). «Le preguntamos el camino y se ofreció a acompañarnos. Me coloqué junto a él y me pareció un tío sencillo y majo. Es un ídolo, el ganador del Tour de Flandes, y estuvimos hablando un poco. Le felicité por su temporada... Y, eso sí. Él iba soltando, tranquilo, pero nos llevaba a muchísima velocidad. Ahí se ve lo buena que es esta gente...».

Al final, el autobús no estaba allí y hubo que volver a buscarlo, pero esta es una más de las docenas de anécdotas que Irisarri acumula en su primera temporada como profesional. El jovencísimo leaburuarra es un libro abierto contando sus experiencias. Por ejemplo, el trabajo que no se ve por la televisión. «Dependiendo de la estrategia, hay que tirar, proteger a un compañero, colocarle para el sprint o bajar al coche a por bidones, que no es tan fácil como parece. El pelotón va rápido y como te toque en los últimos 50 kilómetros, muy rápido. Hay que bajar, llamar al coche, cargar ocho o nueve bidones y volver, de coche en coche, y eso solo para llegar a cola del pelotón. Luego hay que subir y repartirlos. A veces tienes que darlo todo solo para poder alcanzar a los compañeros».

Y a veces, es misión imposible. «Depende del momento. Como te pille un repecho y coincida que la carrera se lance, lo único que puedes hacer es tirar los bidones y pedir perdón a los compañeros por el pinganillo. Pasa mucho».

«Aún acuso la parte final de las carreras largas, pero es mi primer año y estoy en proceso de adaptación»



«Lo que más me ha llamado la atención es lo rápido que se va en el llano, tengo que mejorar mucho esa faceta»

Jon Irisarri es un corredor rápido y cuando Dylan Page quiere disputar el sprint, le toca llevarle delante. «¿Que si se ve el peligro? Claro que sí. A veces pasas por un sitio y te preguntas cómo es posible que no nos hayamos caído todos. A 50 o 60 por hora el riesgo es evidente y las consecuencias de un accidente, imprevisibles, pero es nuestro trabajo. Te pega uno por detrás, te meten el manillar, vas limando con el de delante, con los bordillos... con todo. No me gusta esa tensión, pero a los sprinters les pasa lo contrario. A más peligro, más a gusto. Se van creciendo. Pero hay una cosa clara en esas situaciones: no se frena. A los sprinters no les importa. Si se caen, mala suerte».

Así se aprende el oficio y Jon Irisarri está satisfecho con su estreno en profesionales. Ha buscado las escapadas y las ha encontrado, en Coppi-Bartali, Mallorca y Fiordos, ha tenido protagonismo en la Itzulia y, sobre todo, ha ayudado a su equipo: «Estoy contento. Ya voy con otra confianza. Aún me cuesta llegar bien al final de las carreras de cuatro horas y media o más, pero es mi primer año y estoy en fase de adaptación. Hay que acostumbrarse y coger fondo».

Le ha llamado la atención «lo rápido que se va en el llano en profesionales. Es todo un reto. En los puertos hay cuatro que suben de forma estratosférica, pero en el llano van apretando y te van fundiendo. Por ejemplo, en la salida neutralizada de las Hammer Series iban tan rápido que el pelotón saltó por los aires, fue tremendo, y eso que me metí en el grupo delantero... Tengo que trabajar y mejorar mucho en ese faceta».

Está feliz con su debut y no le faltan razones. No solo ha corrido sino que ha competido al máximo nivel. Con rodadores «como Stuyven, Brandle o Groenewegen, que son el triple que yo, pero al final, te metes en la pelea y vas». Con solo 21 años, tiene todo el camino por delante.