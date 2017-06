Beñat Txoperena: «Un podio está bien, pero lo que cuenta es ganar y quiero esa victoria»

Beñat Txoperena regresó contento de Portugal después de subir al podio en una vuelta dura como el GP Beiras y Serra da Estrela. El ciclista de Igantzi, de 25 años, ha cambiado detalles de su preparación y del calendario y cree que ha acertado. Ve que su rendimiento está en trayectoria ascendente, en su tercera temporada en la estructura del Euskadi-Murias.

- ¿Cómo sienta pisar el podio de una vuelta?

- Muy bien. Soy un corredor al que siempre le cuesta arrancar. Me sucede desde juveniles. Este año, además, tuve un problema de rodilla entre febrero y marzo, pero ya estoy recuperado y noto que ahora voy a más. En este momento sí estoy como esperaba.

Sus datos Nació en Igantzi el 8 de diciembre de 1991. Tiene 25 años. Trayectoria en aficionados: Caja Rural (2010-2011), Bidelan-Kirolgi (2012) y Gipuzkoa-Eki Sport (2013). Profesionales: Euskadi (2014) y Murias (desde 2015). Resultados 2017: 3º general GP Beiras (4º en una etapa). 11ª Boucles de l'Aulne.

- ¿A qué achaca esa evolución?

- Llevaba años sin acertar con el calendario y esta vez he decidido introducir cambios. A estas alturas solía parar y ahora he preferido seguir corriendo y no descansar. He modificado cosas del calendario y del entrenamiento.

- ¿El tercer puesto de Portugal le da más seguridad respecto a esos cambios?

- Es importante. Los dos fines de semana anteriores también me había encontrado bien. En Castilla y León, aunque no se tradujo en resultados, estuve a gusto y una semana después en Francia, en Boucles de l'Aulne, me metí en la escapada e hice undécimo. Las sensaciones además fueron muy buenas. Me faltaba un resultado así y poder subir a un podio es importante. Es el primero de la temporada para mí y para el equipo. El trabajo que hicieron los compañeros en mi favor en Portugal fue espectacular y les estoy muy agradecido. Pero me falta ganar.

- ¿Un resultado así cambia la mentalidad de un corredor

- En el ciclismo, como en todo el deporte en general, la cabeza es muy importante. Yo ahora salgo de casa convencido de que lo voy a hacer bien. Estaba en una dinámica negativa pero le he dado la vuelta y me encuentro con confianza, como hace mucho que no estaba.

- ¿Hay impaciencia en el equipo porque no llega esa victoria?

- Los podios están bien, pero cuando complementan una victoria. Lo bueno es ver que has ganado algo y, además, tienes algunos podios. Pero falta lo más importante, ganar. Intentaré darle esa victoria al equipo. Para nosotros todas las carreras son importantes y hay que intentarlo a tope. Me gustan las carreras duras y con calor, porque soy un ciclista resistente. La Vuelta a Portugal es así y tengo los ojos puestos allí.

- Antes llega la Ruta del Sur.

- Una carrera de altísimo nivel. Me gustaría estar delante, pero hay que tener los pies en el suelo. Sabiendo lo que nos vamos a encontrar, que es una carrera llena de equipos World Tour y Continentales Profesionales, hay que ir sin miedo. Buscaremos entrar en alguna escapada y si no se puede, intentar estar delante en la general.

- Ahí se va a poner a prueba el nivel del equipo...

- Desde luego. Solo hay cuatro equipos Continentales, tres franceses y nosotros, hay Eurosport en directo y las etapas son muy duras... Es todo un reto, es importante estar ahí. Sé que va a ser muy, muy difícil.

- Pero cualquier cosa que se logre ante rivales así tiene el doble de repercusión...

- Por soñar un poco no pasa nada. Sería increíble dar la campanada y ganar ahí. El equipo se ha recuperado de los problemas de lesiones del principio de temporada y ahora está andando muy bien. Es una cita importante para nosotros.

- ¿Cómo ha influido en los corredores la noticia de que el Euskadi-Murias dará el salto a Continental Profesional?

- Estamos todos muy contentos porque es un premio. Todavía no sabemos si seguimos o no, pero ha sido una motivación. Por mi parte, lo que puedo hacer es trabajar bien y ganarme la confianza de Jon Odriozola para seguir en el Murias, que es lo que me gustaría.

- Después de tres años, ¿el equipo necesita dar ese salto para acceder a un calendario mejor?

- Sobre todo para poder correr las carreras de casa, porque el calendario que estamos haciendo es buenísimo. Lo que pasa es que aquí no tiene repercusión, pero las pruebas en que competimos en Francia son espectaculares, con muchísimo público, caravanas aparcadas a los lados de las carreteras como si fuera el Mundial... Lo que queremos es poder correr las carreras de casa. Nos hace mucha ilusión poder disputar la Vuelta al País Vasco, la Clásica de Donostia y la Vuelta a España.

- ¿Odriozola aún no les ha comunicado nada sobre la situación personal de cada uno?

- No nos ha dicho nada, y yo tampoco le pregunto porque no le quiero poner en un compromiso. Lo importante es hacer las cosas bien y luego ya se verá.