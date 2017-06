Chris Froome niega que esté negociando su fichaje por el BMC

Chris Fromme (Sky) niega que esté negociando su fichaje por el BMC, tal como afirma el diario L'Equipe. El rotativo francés asegura que el triple ganador del Tour está disgustado con toda la polémica que rodea a su equipo en Gran Bretaña a cuenta del control de los tratamientos médicos que en su día recibió Bradley Wiggins y que considera que su reputación se está viendo salpicada por ello. Por eso, continúa el diario, habría decidido cambiar de aires a final de temporada y su destino sería el BMC, donde corre su gran amigo Richie Porte.

«Es basura», desmintió ayer mismo Froome. «Completa basura. No sé de dónde ha salido eso. Tengo contrato hasta 2018 y ni siquiera he pensado sobre ello. No he hablado con Ochowicz», manager del BMC.

«Me encantaría volver a correr junto a Richie Porte de nuevo, pero no tengo intención de abandonar el equipo Sky. La historia es totalmente falsa, no sé de dónde ha salido. No he mantenido ninguna conversación con el BMC».

Desmentido del BMC

Jim Ochowicz reafirmó que «es una mentira total. No lo calificaría ni de rumor, es simplemente una mentira. El periodista debería contrastar los hechos. Estamos hablando del ciclista más famoso del mundo y de su reputación y la de su equipo. Es una falta de respeto. No estamos estudiando la opción de incorporar a Froome. No tengo interés porque estoy contento con Richie Porte y Greg Van Avermaet. Ellos dos están elevando el liderazgo del equipo al más alto nivel. Froome es un gran corredor y cualquier equipo le querría, pero ahora no encaja en nuestra plantilla».

Froome lleva en el Sky desde 2010 y el próximo mes buscará su cuarta victoria en el Tour de Francia (2013, 2015 y 2016). L'Equipe afirma que la confianza de Froome en David Brailsford, el manager del Sky, se ha quebrado a raíz de todo lo sucedido con las autorizaciones terapéuticas para Wiggins en 2011 y 2012 y otras prácticas médicas del Sky, que está investigando la agencia antidopaje británica. Esta semana se ha conocido que el Sky deberá abandonar las instalaciones del velódromo de Mánchester que comparte con la federación británica.

Según estas informaciones, Froome querría dejar perfilado su futuo antes del Tour de Francia, pero su salto al BMC no sería sencillo debido a las dudas de futuro del equipo -BMC dejará de ser patrocinador principal y pasará a ser solo suministrador de las bicicletas, y Tag Heuer podría asumir ese papel- y al alto salario de Chris Froome, que podría rondar los cinco millones de euros por temporada.