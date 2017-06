La última oportunidad de Richie Porte

Richie Porte (BMC) lo ha intentando todo. Ha cambiado de equipo, del Saxo Bank al Sky y al BMC; ha ido al Giro con un motorhome para dormir todos los días en la misma cama; ha empleado todas las tácticas imaginables; ha corrido mucho y ha corrido poco... Todo para intentar ganar el Tour de Francia. Pero, a los 32 años, su mejor resultado en una vuelta de tres semanas es el quinto puesto del Tour el año pasado y el séptimo del Giro 2010. Ayer, el australiano dio un golpe de mano. Ganó la crono del Dauphiné de forma convincente y sacó 37 segundos a Chris Froome (Sky) en 23 kilómetros. ¿Puede por fin ganar el Tour?

Da la impresión de que Porte siente que está ante su última oportunidad y su triunfo de ayer manda ese mensaje. Está decidido a que sea este año y a romper su mal fario en Francia, como cuando el año pasado, en su mejor Tour, chocó contra una moto de la organización subiendo el Ventoux en compañía de Froome y Bauke Mollema (Trek).

«Espero que sea mi año»

«Espero que sea mi año en el Tour de Francia», se sinceró ayer en la meta. «No esperaba ganar la crono, ni sacar mucho tiempo, pero realmente he trabajado duro este año en los entrenamientos para competir en esta modalidad. Hacia mucho tiempo que no terminaba contento una contrarreloj. Lo hice y estoy muy feliz».

Nacido en la isla de Tasmania -como el gran Danny Clark-, Porte insistió en que espera que «con un poco de suerte este año pueda hacer un buen Tour de Francia. BMC ha apostado todo por mí y voy a ser el único líder para la general. Tengo un gran equipo detrás. Pase lo que pase, creo que puedo ir al Tour en una forma fantástica».

Porte superó ayer al alemán Tony Martin (Katusha) en la contrarreloj, en la que Alejandro Valverde (Movistar) fue tercero y el belga Thomas De Gendt (Lotto) mantuvo el liderato.

Esta temporada, el jefe de filas de BMC había ganado hasta ayer el Tour Down Under (más dos etapas), el Tour de Romandía y una etapa de la París Niza. En su palmarés aparecen los triunfo finales en París-Niza (2013 y 2015), Volta a Catalunya (2015) y Giro del Trentino (2015), una trayectoria sólida que por el momento no ha tenido reflejo en el Tour.

La otra cara de la moneda ayer fue Chris Froome. Teniendo en cuenta que él mismo había dicho la víspera que la crono serviría de ensayo para el Tour, su octavo puesto no deslumbró a nadie, precisamente. «Ha sido una contrarreloj muy dura. No ha sido mi mejor actuación. Si algo ha quedado de manifiesto es la gran forma en la que están algunos de mis rivales para el Tour de Francia. Porte y Valverde han hecho una crono impresionante. Sabía que viniendo al Dauphiné me iba a encontrar un nivel muy alto, y este resultado lo demuestra. Es ciclismo, no se puede ganar siempre», admitió el líder del Sky.

El británico añadió que «después de terminar el Dauphiné todavía tendré tres semanas para entrenar la contrarreloj, que es algo sobre lo que debo insistir».

Ayer fue superado también por Alberto Contador (Trek). El madrileño terminó «contento, me he encontrado muy bien, aunque me falta acoplarme mejor a la bicicleta. Hemos hecho cambios de última hora en este sentido, pero para eso estamos aquí. En las subidas, mi terreno, me he encontrado muy bien, pero tal vez la carretera, con muchos baches, ha podido favorecer más a los corredores con más peso. Para este momento en la preparación estoy contento».

Este jueves se disputará la quinta etapa, entre La Tour-de-Salvagny y Macon, de 175,5 kilómetros y la montaña llegará el fin de semana.