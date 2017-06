Nibali quiere en el Bahrain a Gorka Izagirre y a Landa

Vincenzo Nibali (Bahrain), insatisfecho por el respaldo que tuvo en el Giro de Italia, ha pedido refuerzos a su equipo y dos de sus objetivos principales serían Gorka Izagirre (Movistar) y Mikel Landa (Sky). Dos semanas después del final de la corsa rosa, el análisis del siciliano habría concluido que su equipo tiene algunas carencias para cubrir con garantías a un líder en una prueba de tres semanas, y de ahí que haya solicitado al Bahrain que añada calidad a la plantilla. La demanda de Nibali ya estaría en manos de los dueños del equipo. Ese análisis realizado por el 'Tiburón' era desvelado ayer por La Gazzetta dello Sport, siempre bien informada en asuntos relativos al de Messina.

Gorka Izagirre (29 años) no tuvo problemas en aclarar ayer su situación. «Decir que mi fichaje por el Bahrain está hecho no corresponde con la realidad. Es ir mucho más allá de lo que hay. Sí existen contactos con el Bahrain, como con otros equipos, pero hecho no hay nada. Esta temporada acabo contrato con el Movistar y como sucede siempre cuando se da esa situación y se acercan estas fechas se producen contactos con equipos. Sin más».

Un equipo que ha conseguido seis triunfos esta campaña El Bahrain es un equipo que se estrena esta temporada. Ha entrado directamente en el World Tour, respaldado por el país del Golfo Pérsico y por la casa de bicicletas Merida, la mayor del mundo. Tiene a Vincenzo Nibali y a Jon Izagirre como líderes. En lo que va de temporada, el Bahrain ha conseguido seis victorias. Dos llevan la firma de Nibali (etapas del Giro y el Tour de Croacia), dos de Sonny Colbrelli (Flecha Brabanzona y una etapa de París-Niza), una de Ramunas Navardauskas (crono de la Vuelta a San Juan) y otra del mutiloarra Jon Ander Insausti (etapa del Tour de Japón). La victoria en el Giro de Nibali y la de Colbrelli en París-Niza son las únicas en carreras del World Tour

El ormaiztegiarra añade que «he estado y estoy muy a gusto en Movistar y también hemos hablado. No hay que darle más vueltas a este asunto, porque queda mucha temporada por delante y mucho tiempo para hablar de estas cosas».

Si finalmente se confirmase este cambio de aires, Gorka Izagirre volvería a reunirse un año después con su hermano Jon, con quien ya compartió colores tanto en el Euskaltel-Euskadi como en el Movistar. Jon disputa desde el sábado la Vuelta a Suiza como preparación para el Tour de Francia, donde será el líder del equipo Bahrain.

Gorka Izagirre lleva una trayectoria espectacular en este 2017, donde ya suma dos victorias, la Clásica de Amorebieta y una etapa del Giro, la que concluyó en Peschici. Además fue cuarto en la general de la París-Niza, tras una carrera soberbia.

En cuanto a Mikel Landa, en Italia señalan que el mánager Alex Carera le coloca como objetivo prioritario. Finaliza contrato en el Sky, donde lleva una temporada y media discretas. Pese a ello, al alavés no le van a faltar ofertas ya que es un corredor brillante y tiene mucho tirón.

Si se decidiera por el Bahrain se reencontraría con Vincenzo Nibali, con quien corrió en el Astana en 2014 y 2015. El último año fue tercero en el Giro, lo que le valió para fichar por el Sky. Ha ganado una etapa en la corsa rosa y también se adjudicó el gran premio de la montaña

El Bahrein no solo habría puesto sus ojos en estos dos corredores vascos, sino que también buscaría pescar en el mercado italiano. Interesarían un hombre contrastado como Damiano Caruso (BMC) y una de las grandes promesas del pelotón transalpino, Davide Formolo (Cannondale).