Los ladrones dejan a Insausti sin bicis de contrarreloj

La noticia podría parecer una curiosidad: roban diez bicicletas del camión del equipo Bahrain en la Hammer Series en Holanda. El botín consiste en nueve cabras de contrarreloj y una bici de carretera. Como consecuencia del asalto, los ciclistas del Bahrain tuvieron que disputar la crono por equipos del domingo con bicicletas de carretera, lo que les dejó sin opciones. Al margen de ese detalle, la 'avería' que provocaron los cacos también va más allá del perjuicio económico que causa el robo de unas bicis cuyo precio unitario ronda los diez mil euros.

El mutiloarra Jon Ander Insausti es uno de los perjudicados. «Robaron diez bicis, entre ellas las dos mías de contrarreloj, la titular y la de recambio. Es una faena muy grande porque ahora no sé si voy a poder disputar el campeonato de España de la modalidad (el viernes 23 sobre 43,1 kilómetros, en Soria), en el que tenía depositadas muchas esperanzas. No sé si el fabricante, Merida, tendrá tiempo para hacernos llegar las nuevas bicicletas».

La solución no es sencilla. «Las bicis de contrarreloj son totalmente personalizadas, hasta el último detalle. Están hechas a medida de cada uno, son muy especiales. No es posible sustituirla por una cabra de serie, porque no existen. No se fabrican ni se comercializan, solo las producen para nosotros. Obviamente, tampoco se puede correr con otra bici que no sea la del equipo, con lo que no queda otra que esperar que Merida nos las pueda reponer a tiempo».

De todas formas, el problema es importante. «Lo que es seguro es que no voy a poder hacer ningún entrenamiento con la cabra pensando en el campeonato. Incluso en el caso de que la nueva bici llegue a tiempo, sería salir en el campeonato tal cual, subirme en la bici y a lo que salga. No es la manera ideal de preparar una cita en la que tenía ilusión de hacerlo bien». Como es evidente y se pudo ver en las Hammer Series, es imposible competir en una contrarreloj a lomos de una bici de carretera, ya que la diferencia es abismal a todos los niveles.

A Insausti no se le ocurre qué pueden hacer los ladrones con unas bicis tan especiales que resulta difícil imaginar cómo se les puede dar salida. El botín fueron nueve cabras Merida Warp, las especiales de contrarreloj que ni siquiera se comercializan, y una Merida Reacto de carretera, la tope de gama de la marca. Las cabras estaban equipadas con las ruedas lenticulares traseras y la de carretera con un potenciómetro SMR. «No sé cómo se las arreglarán, porque son bicis muy especiales, que no pasan desapercibidas, pero seguro que consiguen sacarles partido de alguna manera porque el material es de primera».

Carrera experimental

Al margen del robo, Insausti ha competido en Holanda en las Hammer Series, el novedoso formato de carrera por equipos en tres etapas, una de montaña, una de sprint y una última de crono por equipos.

«Ha sido un experimento y me ha parecido bien. Quedan muchas cosas por pulir, pero no ha estado mal. Se trata de transferir a la carretera el sistema de competición de la pista. Ha sido muy duro, porque se va todo el día a tope», explica el potente rodador mutiloarra.

En su opinión, «es una carrera muy explosiva y de salida a meta es al cien por cien. Se hace duro y al final es una paliza. La carrera en sí no estaba mal, pero ya digo que todavía hay muchos detalles por perfeccionar».

Insausti fue uno de los tres guipuzcoanos que disputó la novedosa prueba. El de Mutiloa fue 13º con el Bahrain. Dos puestos por detrás concluyó el Caja Rural, con el leaburuarra Jon Irisarri y el ezkiotarra Alex Aranburu.