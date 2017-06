Contador, Froome y Porte se prueban en el Dauphiné

Pese a su colección de segundos puestos -Vuelta a Andalucía, París-Niza, Volta a Catalunya, Vuelta al País Vasco-, Alberto Contador no parece ansioso por regar su sequía en el Critérium de Dauphiné, que comienza hoy (Eurosport2, 13.45 horas) y reúne a todos los candidatos al podio del Tour de Francia salvo Nairo Quintana. Todos los favoritos, con respeto a un Chris Froome por encima de todos ellos.

LOS DATOS Competición Victorias Días Ciclista Días Km. 2017 sin competir A. Contador 30 4.462 9 56 (8 abril) A. Valverde 26 4.121 11 41 (23 abril) R. Bardet 26 4.041 0 41 (23 abril) S. Yates 27 3.800 2 34 (30 abril) R. Porte 21 2.892 5 34 (30 abril) F. Aru 16 2.563 0 83 (12 mar.) C. Froome 19 2.538 0 34 (30 abril) E. Chaves 12 1.604 0 118 (5 feb.)

«No tengo motivación especial por ganar el Dauphiné», aseguró ayer el pinteño, que no lo tiene en su palmarés. «El Dauphiné es el Dauphiné, y el Tour es el Tour», apuntó a un mes de que la Grande Boucle comience el 1 de julio.

Lleva casi dos meses sin competir, desde su segundo puesto en la crono final de la Itzulia en Eibar. Tras un mes concentrado en el Teide, se plantea su regreso a la competición como «preparación. La idea es ir a más. Voy a hacer ciertos esfuerzos máximos» y decidirá «día a día» siempre pensando en el Tour.

El recorrido es exigente, con una crono y sendos finales en Alpe d'Huez y Plateau de Solaison

Froome, en cambio, tiene un gran aliciente para buscar el triunfo en el Dauphiné. En los tres años que venció en la prueba de Ródano-Alpes (2013, 2015 y 2016), se anotó luego el Tour de Francia. Además, puede convertirse en el primer hombre en lograr cuatro triunfos absolutos en la prueba.

El Dauphiné volverá a ser el último gran test de cara al Tour, aunque otros como Jon Izagirre vayan a la Vuelta a Suiza (del 10 al 18). Sin embargo, conviene recordar que pocas veces el vencedor de ambas pruebas ha sido el mismo, por lo que hay que relativizar el resultado y quedarse con las sensaciones.

De hecho, hasta la era Armstrong, solo diez veces hubo doblete: Louison Bobet (1955), Jacques Anquetil (1963), Eddy Merckx (1971), Luis Ocaña (1973), Bernard Thévenet (1975), Bernard Hinault (1979 y 1981), Miguel Indurain y el texano (2002 y 2003), aunque luego le anularan esos éxitos.

Desde que Iban Mayo se anotó el Dauphiné en 2004, frente a Armstrong y con récord aún vigente en la subida al Mont Ventoux, se vivió una época con vencedores que luego sucumbieron en el Tour... hasta la eclosión del Sky, que a los tres dobletes de Froome añade el bis de Brad Wiggins en 2012.

Por primera vez desde que saltó a la fama, el inglés nacido en Kenia se planta en junio desnudo de victorias y con una desconcertante irregularidad. Salvo Alejandro Valverde, que en principio estará a merced de Quintana en el Tour, y Richie Porte, los principales nombres tampoco están sobrados de triunfos. Entre los once del murciano destacan Volta a Catalunya, Vuelta al País Vasco, Flecha Valona y Lieja-Bastoña-Lieja. En el casillero del australiano lucen el Tour Down Under y el de Romandía.

Chaves, 4 meses después

Porte, Bardet y Contador son los tres rivales que Froome predijo para el Tour. El madrileño añadió ayer a Quintana, segundo en el Giro. El francés también está seco de éxitos, lo mismo que Fabio Aru y Esteban Chaves. El colombiano debuta casi cuatro meses después de la tendinitis que le obligó a abandonar en la Tirreno-Adriático. Su recuperación sembraba tantas dudas, que el Orica rescató a Simon Yates del pelotón del Giro para ir con más garantías al Tour.

También correrán Talansky, Meintjes, Dan y Tony Martin, Barguil, Kwiatkowski... o velocistas como Gerrans, Bouhanni, Démare, Kristoff y Coquard, que tendrán sobre todo las etapas del martes y jueves. Asimismo, competirán cinco vascos: Markel Irizar, Haimar Zubeldia, Imanol Erviti, David López y Romain Sicard.

El Dauphiné vuelve a presentar dureza, pero se reserva la pólvora para el sábado y el domingo. Saint-Étienne abrirá el fuego hoy con una jornada de 170 kilómetros rompepiernas. La única crono, de 23 kilómetros, llegará el miércoles. La montaña del viernes dará paso a los finales en Alpe d'Huez el sábado y Plateau de Solaison el domingo. El final en Huez no es el tradicional desde Bourg d'Oisans, sino por el Col de Sarenne -por donde se bajó en el Tour de 2013-, y su corta bajada muere en los cuatro últimos kilómetros hasta Huez.