Los Pirineos, metro a metro

Antonio Toral es bombero de profesión. Natural de Jumilla (Murcia), de 37 años, es también un apasionado del ciclismo y de la escritura. Estas dos aficiones son las que le han llevado a escribir 'Grandes puertos de los Pirineos. Gestas legendarias y guía para cicloturistas', un libro de cuidada edición, prosa clara y profusión de datos prácticos. Se detallan las ascensiones a 33 colosos pirenaicos, que el autor ha realizado en bici.

Al relato minucioso de cada subida añade referencias a los mejores episodios del Tour de Francia en cada una de esas subidas. Todos los puertos vienen acompañados de un mapa, su perfil kilómetro a kilómetro, el coeficiente de esfuerzo que exige y detalles prácticos como los servicios que hay en cada cumbre, si es que los hay. Toral es, además del ciclista y el escritor, el fotógrafo. El resultado es un libro precioso y a la vez práctico para la legión de cicloturistas que cada año viaja a los Pirineos a recorrer los puertos del Tour.

los datos El libro Título: Grandes puertos de los Pirineos. Gestas legendarias y guía para cicloturistas. Autor: Antonio Toral Editorial: Sua Edizioak Páginas: 325

Los 33 puertos Por las dos vertientes: Marie Blanque, Soulor, Tourmalet, Aspin, Horquette d'Anzizan, Val Louron, Peyresourde, Portillon, Mente, Portet d'Aspet Por una: Larrau, Bagargi, La Pierre Saint-Martin, Ichere, Portalet, Aubisque, Hautacam, Luz Ardiden, Pla d'Adet, Piau Engaly, Bales, Superbagneres, Port, Plateau de Beille, Ax 3 Domaines, Pailheres, La Gallina, Beixalis, Arcalís, Pont d'Espagne, Gavarnie-Boucharo, Circo de Troumousse y Lagos de Neouvielle

Toral presentó recientemente el libro en Donostia y explicó que «la idea surgió porque cuando yo iba de cicloturista a los Pirineos compraba guías y miraba en internet, pero nada contaba lo que me encontraba allí. Mi primer viaje me impactó, el segundo me pareció brutal y en el tercero sentí la necesidad de hablar de aquello. Y me puse manos a la obra».

Fueron tres años de elaboración. Al final, fue «prácticamente un trabajo. Me levantaba a primera hora para ir a hacer fotos, luego cogía la bici y subía uno o dos puertos. Algún día, incluso tres. Y luego por la tarde, a hacer más fotos».

Tourmalet y Gavarnie

El libro permite a cada aficionado hacerse una impresión precisa de cada puerto, su dificultad y su peso en la historia del Tour de Francia. El autor, por supuesto, también tiene sus preferencias. «El puerto más importante de los Pirineos, por historia, por leyenda, por dureza... por todo, es el Tourmalet. Cuenta con todos los ingredientes», explica Toral. Es uno de los puertos que describe por las dos vertientes.

En el libro afirma que «el Tourmalet es el Tourmalet y su mística es simplemente incomparable. Cada metro de esta escalada está repleto de leyenda, voluntad, sacrificio, gloria y agonía».

Y, sin embargo, el gusto personal de cada cicloturista no tiene por qué coincidir necesariamente con uno de los puertos más famosos. El de Toral es «Gavarnie-Boucharo. Me impactó mucho. Es el más alto de la guía, con 2.270 metros de altitud, y tiene 30 kilómetros de escalada. El final, los últimos ocho o nueve, son un auténtico muro y además se nota la falta de oxígeno. Los dos mil metros son una barrera fisiológica».

Toral espera que este libro sea de utilidad a la legión de cicloturistas vascos que cada año visitan los Pirineos en busca de los puertos míticos del Tour. Ahora que el libro está en la calle, ya piensa en nuevos proyectos. ¿Los Alpes? No parece que vayan por ahí los tiros: «Ya he probado el recorrido de las grandes clásicas y creo que me animaré a escribir algo sobre esas carreras».

De momento, toca disfrutar de las cercanas cumbres pirenaicas.