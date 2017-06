Pello Olaberria: «Me veo mejor, más asentado, y quiero ir a más»

Pello Olaberria (22 años) fue el protagonista de la escapada en el GP Plumelec el sábado, y un día después volvió a correr a alto nivel en Boucles de L'Aulne, donde su equipo, el Euskadi-Murias, realizó una gran carrera. El ciclista de Mutiloa, que cumple su segunda campaña como profesional, está satisfecho con su nivel en las últimas carreras después de un inicio de temporada complicado.

- Da la sensación de que ha ido mejorando sus prestaciones.

- Hace una mes corrimos la Vuelta a Bretaña, de siete etapas, y la tenía en la cabeza. Tanto yo como el equipo anduvimos bien hasta el último día, en que se nos escapó una fuga de 30 corredores en la que no pudimos meter a nadie. Habíamos trabajado bien pero ese día lo fastidiamos. Luego, en la París-Arras la imagen fue muy buena. Se ve que el equipo está más animado ahora, que hay más armonía. Y luego, el pasado fin de semana, en las dos copas de Francia de nuevo hemos estado delante.

«No soy un ganador, pero me gusta trabajar para los demás y dar la cara»



«Es mi segundo año como profesional y estoy más asentado, sé lo que hay»

- El sábado en Plumelec se dejó ver.

- Sí, me metí en la escapada. Íbamos cuatro y nos neutralizaron pasado el kilómetro 120. Fue una carrera muy dura y aunque cogí la fuga no terminé muy satisfecho. Las sensaciones no fueron las mejores. Pero el domingo me encontré muy buen. Bizkarra hizo décimo y Txoperena, undécimo. Bagüés y yo entramos en un grupo a 40 segundos. El trabajo fue bueno.

- Esta progresión habrá sido una inyección de moral...

- A mí me suelen costar los principios de temporada. El año pasado, también. Sin embargo, ahora noto una gran diferencia y es que en estas carreras me costaba terminar, si es que terminaba, y ahora me veo bien. Eso supone una motivación importante.

- Es su segunda temporada como profesional. ¿Nota progresión?

- Sí, me veo más asentado. El año pasado todas las carreras eran nuevas para mí y este voy con más tranquilidad. Se lo que me voy a encontrar, cómo se corre en cada país y cuál es el nivel de los rivales. Me veo mejor.

- ¿Cómo es su calendario próximo?

- Mañana empezamos en Portugal el GP Beiras-Serra da Estrela, que es una carrera muy montañosa. No es mi terreno, pero voy para trabajar al máximo para el equipo, para Bizkarra y Txoperena, que están andando muy bien.

- ¿Cómo se definiría como ciclista?

- No soy un ganador ni un ciclista que está para hacer puestos, pero hago bien mi trabajo. Me gusta trabajar para los demás y dar la cara, y creo que esa tarea la hago correctamente.

- Usted, además, se mueve mejor en otro estilo de carreras, como las clásicas, que vendrán más adelante en el calendario.

- Ahora vamos a Beira y luego tendré una semana de descanso. Después llega la Ruta del Sur, que es una carrera muy importante para el equipo, con puertos pirenaicos del Tour y equipos como Astana, que irá con Fabio Aru, BMC, Movistar, Sky... No sé si estaré en el equipo, pero me gustaría. Después llegará el Campeonato de España y en julio me iré a una concentración en altitud. A finales es la Clásica de Ordizia, donde me gustaría estar delante. También está la Vuelta a Portugal, con once etapas, otra carrera importante. Y las clásicas de septiembre en Francia también me gustan mucho. Queda calendario bonito por delante.

- ¿Es en esas carreras donde fija sus objetivos para la segunda parte de la temporada?

- Son pruebas que me van mejor para mis características, con sube y bajas, curvas, cruces... Me muevo bien en el pelotón, tengo habilidad para eso.

- Comentaba al principio que ve mejor al equipo de un tiempo a esta parte. ¿Es desde que el Euskadi-Murias anunció que en 2018 correrá en Continental Profesional?

- Siempre hemos tenido buen ambiente, pero la noticia ha tenido impacto en el equipo. Da la sensación de que se hacen las cosas mejor, aunque también es verdad que al principio de temporada hemos tenido mucha mala suerte en forma de lesiones y caídas y ahora la gente se está recuperando.

- ¿Cómo analiza esa noticia?

- Sabíamos que Jon Odriozola llevaba muchos años trabajando para ello. Ha vivido situaciones duras, al encontrarse siempre con negativas. Al final ha llegado ese sí, y va a ser importante.

- Por cierto, Mutiloa tiene dos ciclistas profesionales y uno, Jon Ander Insausti, estrenó el domingo su palmarés.

- Fue una gran alegría. Hablábamos por whatsapp y me comentaba que ya tenía ganas de volver a casa y dejar Japón, y el domingo me despierto y veo en internet que ha ganado la etapa. Me alegré mucho porque llevaba un año complicado, en el que no le salía nada.

- ¿Suelen entrenarse juntos?

- Sí, cuando estamos en casa siempre salimos juntos Jon Ander, Jon y Gorka Izagirre y yo. Los cuatro.