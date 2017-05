Jon Ander Insausti: «Esta victoria me da tranquilidad y en el equipo confiarán más en mí»

Jon Ander Insausti (24 años) fue el más rápido en la meta de la última etapa del Tour de Japón y levantó los brazos en la meta de Tokio. Es su primera victoria profesional en su campaña de debut con el equipo Bahrain, al que dio el salto desde el Euskadi-Murias. Con este triunfo, el de Mutiloa encarrila una temporada en la que ha tenido que lidiar con los problemas derivados de varias caídas.

- ¿Ya se ha recuperado del viaje a Japón?

- Aún estoy con el jet lag, pero feliz. Fue una carrera loca, en un circuito muy rápido. El equipo Nippo iba a por todas y se salió a tope, pero a mitad de carrera se tranquilizó y hubo un momento en que se formó la escapada. Conseguí meterme y llegamos unos diez.

- En las imágenes se le ve ganar con comodidad en el sprint.

- Sabía que iba a ser una lotería con tanta gente. Además, a la mayoría no les conocía así que a tres kilómetros de meta ataqué aprovechando el típico momento de confusión en que nadie quiere gastar fuerzas. Me fui en solitario, pero a un kilómetro de meta me alcanzó un japonés y pensé que no había nada que hacer porque yo ya iba a tope. Pero él estaba muy nervioso por el hecho de ser japonés y poder ganar en su país, y se puso a tirar como un loco. La verdad es que me lo puso en bandeja y en el sprint le gané bien.

- ¿Qué sintió al levantar los brazos en la línea de meta de Tokio?

- Alegría y tranquilidad. Tranquilidad porque llevaba un año de mucho trabajo que no se estaba reflejando nada en los resultados ni en una estabilidad en el rendimiento. Siempre me había sucedido algo en las carreras y así es difícil coger confianza. Además, el equipo quería ganar en Japón y haber sido yo el que le dio la victoria me hizo aún más ilusión.

- Su año de debut en el Bahrain no estaba siendo muy bueno.

- Así es. A principio de temporada sufrí un caída y me lesioné la rodilla. Así que fui directo a las clásicas, sin rodaje, y sufrí mucho. Mucho, mucho. Psicológicamente también. Es muy duro ir a las carreras y retirarte. Son carreras muy difíciles y perdí mucha confianza. Y ahora, cuando volvía a estar en marcha, me volví a caer en Dunquerke. Afortunadamente le he podido dar la vuelta con el triunfo en Japón.

- Una victoria que le dará confianza para el futuro...

- Ver que salen las cosas me da otra tranquilidad. Y también otra situación dentro del equipo. Eso no es algo que me obsesione, pero con esta victoria seguro que ellos también tendrán más confiaza en mí.

- ¿Cómo está siendo la experiencia en el Bahrain?

- Estamos muy bien. Hay un gran ambiente y el trato que recibimos del staff es extraordinario. Todo está cuidado al detalle. El trato psicológico, también. Lo más difícil es hacerse un hueco en las carreras, porque la competencia es alta.

- Así se mejora, ¿no?

- No hay más remedio. El ambiente entre los compañeros es muy bueno. El equipo está dividido en tres bloques, por un lado el de Nibali, por otro el de las vueltas y un tercero, donde estoy encuadrado yo, para las clásicas y pruebas de ese perfil. Dependiendo de las características de cada corredor se le asigna un grupo, y dentro de cada grupo hay mucha competencia en cada carrera. Así es el deporte. Entre nosostros nos llevamos muy bien.

- ¿Quién es el compañero con el que mejor relación tiene?

- Iván García Cortina. Somos corredores muy parecidos, aunque muy distintos en carácter. Él es psicológicamente muy duro. Nos entendemos bien, compartir el idioma es importante. También tengo muy buen trato con Sonny Colbrelli y el grupo de italianos. Con mi primo Jon Izagirre sería con quien mejor me entendería, pero hasta ahora no hemos coincidido ni un solo día de carrera.

- ¿Próximos objetivos?

- Ahora viajo a Holanda para las Hammer Series, que comienzan el viernes. Luego tengo la Vuelta a Eslovenia y el Campeonato de España. Me viene un mes muy cargado, pero es lo que quiero para coger ritmo. Durante el Tour no hay carreras y aprovecharé para hacer entrenamientos de calidad.