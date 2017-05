Garfoot, líder al ganar en Antzuola

. Katrin Garfoot, que presenta una biografía de película, es la tercera líder diferente en tres días de la Emakumeen Bira. La corredora del Orica-Scott ganó ayer en Antzuola con 34 segundos sobre un grupo de 20 corredoras, y arrebató el liderato a su compañera Amandau Spratt, ahora segunda a 12 segundos. Ane Santesteban (Alé-Cipollini) volvió a estar con las mejores y se mantiene en el podio como tercera a 17 segundos.

CLASIFICACIONES 3ª Etapa 1.Katrin Garfoot (Orica) 2h01:04 2.Soraya Paladin (Alé-Cipollini) a 34 3. Annemiek van Vleuten (Orica) a 34 4. Asleigh Moolman (Cervélo) a 34 5. Amanda Spratt (Orica) a 34 6.Ane Santesteban (Alé-Cipollini) a 34 21. Eider Merino (Lointek) a 34 34. Lierni Lekuona (Bizkaia) a 1:49 General 1. Katrin Garfoot (Orica) 5h47:06 2. Amanda Spratt (Orica) a 12 3. Ane Santesteban (Alé-Cipollini) a 17 4. Soraya Paladin (Alé-Cipollini) a 40 5. Asleigh Moolman (Cervélo) a 44 6. Annemiek van Vleuten (Orica) a 44 15. Eider Merino (Lointek) a 53 32. Lierni Lekuona (Bizkaia-Durango) a 2:080

Tras más de media vida como alemana, donde se dedicó al atletismo, Garfoot es la actual campeona en línea y contrarreloj de Australia, país en el que se inició en el ciclismo a los 29 años. En otoño cumplirá 36, pero su DNI ciclista indica menos edad. En 2016 ganó el Tour Down Under y fue bronce en el Mundial de CRI.

La etapa, de 77,6 kilómetros, comenzó a decidirse en Deskarga. Ahí murió el intento de la rusa Olga Dobrynina, fugada en una primera parte en la que se rodó rápido. En Deskarga, con más de 40 kilómetros en las piernas, saltó Asleigh Moolman, que coronó con 30 segundos sobre unas veinte ciclistas, entre las que estaban Santesteban y Eider Merino.

El trabajo de Orica dio al traste con el intento de la sudafricana. Posteriormente, el grupo se cortó en dos en la bajada de Udana, algo resbaladiza. Detrás se quedaron las dos vascas, pero lograrían enlazar a falta de 10 kilómetros. «Nos hemos cortado tontamente», explicó la vizcaína. «Como Ane llevaba a su compañera Soraya Paladin delante, me ha tocado tirar más con dos ciclistas del equipo WNT».

El equipo australiano era mayoría, por lo que sus ciclistas atacaron hasta que se fugó Garfoot, vencedora en Antzuola. «Tenemos un bloque fuerte y lo importante es que alguna de nosotras gane la vuelta», afirmó la del Orica.

La anécdota la firmó Eider Merino. La pequeña pero brava vizcaína pinchó a falta de dos kilómetros. «El coche neutro venía retrasado y luego me ha dado una bici que me venía grande», explicó la pequeña ciclista vizcaína. En meta cedió casi dos minutos. En principio un juez le comunicó que no le aplicarían la regla de los tres kilómetros de zona de seguridad al considerar que la etapa se trataba de un final en alto. Finalmente, le dieron el mismo tiempo de la segunda.

A la Emakumeen Bira le restan sus dos etapas más duras. La de hoy (14.00) en Etxarri Aranatz, de 58 kilómetros con los altos de Zuarrarrate y el final en San Miguel de Aralar, y la de mañana (11.00) en Errenteria con el alto de Jaizkibel de cara a meta.