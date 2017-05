Xuban Errazkin, a por el triunfo sub 23 en la Copa de Portugal

Xuban Errazkin (Usurbil, 20 años) lidera el ranking sub 23 de la Copa de Portugal. El corredor del Radio Popular-Boavista, equipo Continental luso, tiene 47 puntos sobre el segundo a falta de dos pruebas, correspondientes al Gran Premio de Dao, que se disputan este fin de semana: una crono de 19,5 kilómetros mañana y una jornada en línea el domingo.

Errazkin pasó al equipo Boavista después de militar la pasada campaña en el Parking Geltokia y Baqué en aficionados y de ser 'stagiaire' en el Wilier. «Estoy contento en el equipo, donde soy el más joven y el único sub 23. Somos como una familia y me han acogido muy bien. No nos falta de nada y cumplen lo que prometen. Estoy muy contento con el manager, José Santos, que es muy serio. No me presionan mucho y me dejan bastante libertad».

El usurbildarra ha ido acumulando buenos resultados desde el principio en el siempre complicado ciclismo portugués, desde el Trofeo Apertura hasta la Vuelta a Madrid, pasando por la Vuelta a Bairrada, donde fue tercero en la general y logró dos cuartos puestos. Allí se puso líder del ranking sub 23 de la Copa de Portugal. «Desde lo de Bairrada han empezado a confiar más en mí y yo también vi que podía conseguir resultados en mi primer año de profesional», asegura Errazkin.

«Corredor de clásicas»

A la hora de definirse a sí mismo, afirma que le gustan «las clásicas. Mi ilusión sería correr París-Roubaix y Flandes. No me veo para vueltas de más de una semana. Me considero un poco como Valverde, rapidillo y que aguanta subiendo. Cuando todo se rompe no soy de los que está atacando en cabeza, pero no me quedo y luego, entre los que aguantan, suelo ser de los más rápidos. Tengo velocidad en grupos de diez o veinte corredores».

En Portugal ha encontrado un terreno que se adapta a sus características, «con muros duros y repechos, más que puertos. Además hay mucho pavés en el paso por los pueblos».

«Quiero ganar la Copa, pero mi principal objetivo es dar un salto de categoría más, progresar»

Errazkin viaja a Portugal «con el objetivo de ganar la Copa, pero mi principal meta es dar un salto de categoría más, progresar. Tengo muchas ganas de disputar las dos carreras. En la crono de la Vuelta al Algarve no lo hice mal».

A la hora de pensar en el futuro -tiene contrato con el Radio Popular-Boavista hasta final de temporada- prefiere ser prudente. «El trabajo principal lo tengo que hacer yo. Conseguir que se me vea y se oiga hablar de mí».

Después de la Copa de Portugal, Errazkin disputará la Vuelta a Castilla y León, «una carrera que me gusta mucho», y el Jornal de Noticias en Portugal. Se perdió el Gran Premio Miguel Indurain en Estella y la Vuelta a la Rioja por enfermedad. También quiere conseguir una plaza en la selección que disputará el Tour del Porvenir y el Mundial.

«Me defiendo bien»

Hasta ahora lleva 19 días de competición. Vive la mayor parte del tiempo en casa, pero cuando está en Portugal el equipo pone a su disposición un hotel en la zona de Oporto. «Al llegar tienes un poco de respeto por ver el nivel que puede haber allí, pero enseguida vi que me defiendo bien».

Errazkin, que asegura que le gusta entrenarse solo «para preparar mis objetivos», pasó a profesionales después de ganar dos carreras la temporada pasada, el Pentekostes Saria de Bergara y la primera etapa de la Volta a Portugal do Futuro. Este fin se semana busca estrenar su palmarés en la Copa de Portugal.