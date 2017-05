«Nunca me salió bien Bidasoa, y me he centrado para darle la vuelta», avisa el líder

El palmarés de Sergio Samitier habla por la calidad del primer líder de la Vuelta al Bidasoa. Ganador de la Subida a Gorla en 2016, esta campaña lidera la Copa de España tras ganar la Santikutz Klasika en Legazpi, ser segundo en el Memorial Valenciaga, sexto en el Guerrita y séptimo en la Aiztondo Klasikoa, en la que se cayó al final cuando iba en solitario. Vencedor también en Oteiza, el de ayer es su tercer triunfo del año.

«Estoy contento por haber podido ganar, pero sobre todo porque Bidasoa es una carrera que nunca se me había dado bien y le tenía muchas ganas. Me había mentalizado para darle la vuelta, y en la primera etapa acabamos con buen sabor de boca», afirmó sonriente.

El de Barbastro explicó con sencillez su triunfo. Lo difícil es tener piernas para ello. «Colpack comenzó a subir a bloque y yo fui colocado detrás, y a falta de 300 metros me he decidido a arrancar y hasta donde llegara. Me ha costado llegar, la verdad». Al resto, un poco más.

Vestido con el maillot amarillo, anunció que «ahora lo intentaremos mantener. Tenemos un buen equipo, pero hay que ir día a día. Lo importante es ganarlo el sábado», en Irun, de donde partirá hacia Alcalá de Henares (Madrid). Allí acabará el domingo la Copa de España en la que es líder. «El calendario ha tocado así».

Al podio de la Vuelta al Bidasoa subió un guipuzcoano, Asier Arana. El zarauztarra del Quick Step-Telco'm es un ciclista muy combativo y ayer volvió a cazar la fuga, lo que le permitió liderar las metas volantes. «No lo tenía pensado, pero al verme delante decidí entrar en los sprints», aseguró. No destaca por su velocidad, pero «intentaremos seguir líderes». Tras un gran inicio de año -6º en Urretxu, 5º en Estella y 2º en Oteiza-, las alergias le lastraron y ya parece remontar el vuelo.