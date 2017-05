Mikel Iturria se fractura el radio en una caída en Madrid

«No he podido hacer nada para evitarlo. Ha sido una caída tonta delante de mí y me he ido al suelo, tengo fracturada la cabeza del radio y me tocará parar un tiempo». El urnietarra Mikel Iturria (Euskadi-Murias) sufrió una caída ayer en la segunda etapa de la Vuelta a Madrid y se perderá una fase del calendario en la que tenía depositadas muchas ilusiones. Tras su buena carrera en Asturias, ahora en Madrid y a continuación en Castilla y León y Ruta del Sur aspiraba a dar un paso adelante en su carrera.

Ayer, pese a la caída Iturria alcanzó la meta con el brazo roto. «Me han hecho las radiografías y se ha confirmado el diagnóstico. Es una pena, pero así es esto», comentaba. Mañana visitará a un traumatólogo de regreso a casa para precisar con exactitud el alcance de la lesión e iniciar el tratamiento.

En la carrera, la segunda etapa de la Vuelta a Madrid fue para Carlos Barcero (Movistar). Gari Bravo (Euskadi-Murias) cedió siete segundos.

CLASIFICACIONES Vuelta a Madrid (2ª etapa) 1. Carlos Barbero (Movistar) 3h22:18 2. Óscar Sevilla (Medellín) m.t. 3. Raúl Alarcón (Oporto) m.t. 14. Gari Bravo (Euskadi-Murias) a 7 47. Aritz Bagües (Euskadi-Murias) a 7 48. Xuban Errazkin (Boavista) a 7 78. Beñat Txoperena (Euskadi-Murias) a 7 84. Julen Irizar (Euskadi-Murias) a 7 100. Aitor González (Eusk.-Murias) a 4:28 101. Mikel Iturria (Euskadi-Murias) a 8:28 Vuelta a Madrid (general) 1. Raúl Alarcón (Oporto) 6h54:51 2. Óscar Sevilla (Medellín) m.t. 3. Richard Carapaz (Movistar) m.t. 7. Gari Bravo (Euskadi-Murias) a 7 Rhône-Alpes Isère Tour (4ª etapa) 1. Justin Oien (Caja Rural) 4h33:05 2. Romain Combaud (Delko M.) m.t. 3. Evaldas Siskevicius (Delko M.) m.t. 43. Jon Irisarri (Caja Rural) m.t. 52. Alex Aranburu (Caja Rural) m.t.7 Rhône-Alpes Isère Tour (general final) 1. Marco Minnaard (Wanty) 16h02:55 2. Pascal Eenkhoorn (BMC Dev.) a 2 3. Jérôme Mainard (Armee de Terre) a 3 21. Jon Irisarri (Caja Rural) a 1:02 32. Alex Aranburu (Caja Rural) a 10:54 Vuelta a Azerbaiyán (4ª etapa) 1. Edwin Ávila (Illuminate) 4h02:01 56. Mikel Aristi (Delko Marseille) a 25:25 Natxitua (elite y sub 23) 1. Mikel Alonso (F. Euskadi) 2h59:06 2. Isaac Cantón (F. Contador) a 4 3. Iker Azkarate (Caja Rural) a 4 4. Carlos Ruiz (Lizarte) a 8 5. Ibai Azurmendi (F. Euskadi) a 8 Lazkaomendi (juniors) 1. Oier Lazkano (Elproex) 1h53:43 2. Jokin Sarasola (V. Álvaro C.) a 32 3. Xabier Berasategi (Ampo) a 38

Por otra parte, el estadounidense Justin Oien (Caja Rural) ganó la cuarta y última etapa Rhône-Alpes Isère Tour. Es la segunda victoria de la temporada para el conjunto navarro después de la de Jaime Rosón en la Vuelta a Croacia. La general de la prueba francesa fue para Marco Minnaard (Wanty-Groupe Gobert).

Nuevo triunfo de Mikel Alonso

El urnietarra Mikel Alonso (Fundación Euskadi) ganó ayer el XX San Isidro Sari Nagusia de Natxitua, cuarta prueba del Torneo Euskaldun que organiza la Federación Vasca de Ciclismo. Alonso batió en meta a Isaac Cantón e Iker Azkarate. El líder del Euskaldun es ahora Carlos Ruiz (Lizarte). Hoy se disputa la quinta prueba de este Torneo: la XLVII. Urrakiko Igoera, en Azpeitia con 120 kilómetros y salida a las 9.00 horas.

Tras imponer su velocidad en la Goierriko Itzulia de Urretxu y en el Sabin Forua de Markina, Mikel Alonso continúa dando pasos en su progresión deportiva. «Es mi tercer año en la categoría y lo noto. Los dos primeros fueron sobre todo de aprender y trabajar para el equipo. Poco a poco, el cuerpo se ha ido haciendo la categoría, la mentalidad también va evolucionando y los frutos de todo ese trabajo van saliendo. Cuando tengo la oportunidad de disputar intento aprovechar y cuando toca trabajar para algún compañero, lo hago con la misma ilusión, ganas y empeño».