Alex Aranburu, tercero en el Tour de Rhône-Alpes, con protagonismo de Jon Irisarri

El ezkiotarra Alex Aranburu (Caja Rural) estuvo cerca de inaugurar su palmarés profesional ayer en la tercera etapa del Rhône-Alpes Isère Tour, en la que acabó tercero tras Robert Stannard (Australia) y su compañero Nick Schultz. «Ha sido una pena, porque lo he visto cerca. Iba muy bien y me he metido en el sprint, pero no ha podido ser. He intentado irme a 20 de meta y después, en un repecho que había a 15, pero me han cogido. Luego ha atacado mucho Voeckler, pero se ha llegado al sprint y aunque Schultz me ha intentado ayudar nos ha ganado el australiano viniendo de atrás».

CLASIFICACIONES Rhône-Alpes Isère Tour (3ª etapa) 1. Robert Stannard (Australia) 4h24:08 2. Nick Schultz (Caja Rural) m.t. 3. Alex Aranburu (Caja Rural) m.t. 27. Jon Irisarri (Caja Rural) m.t. Rhône-Alpes Isère Tour (general) 1. Marco Minnaard (Wanty) 11h29.46 2. Pascal Eenkhoorn (BMC Dev.) a 2 3 Jérôme Mainard (Armée de Terre) a 3 39. Alex Aranburu (Caja Rural) a 10:43 19 . Jon Irisarri (Caja Rural) a 1:02 Vuelta a Madrid (etapa y general) 1. Raúl Alarcón (Oporto) 3h32:33 2. Dmitrii Strakhov (Lokosphinx) m.t. 3. Richard Carapaz (Movistar) m.t. 4. Óscar Sevilla (Medellín) m.t. 5. Fabricio Ferrari (Caja Rural) m.t. 6. Gari Bravo (Euskadi-Murias) m.t. 8. Sergio Pardilla (Caja Rural) m.t. 16. Julen Irizar (Euskadi-Murias) a 2:33 25. Xuban Errazkin (Boavista) a 2:33 30. Aritz Bagües (Euskadi-Murias) a 2:33 31. Mikel Iturria (Euskadi-Murias) a 2:33 63. Beñat Txoperena(Euskadi-Murias) a 9:39 68. Aitor González (Euskadi-Murias) a 9:39 Tour de Azerbaiyán (3ª etapa) 1. Matej Mugerli (BMC sub 23) 4h20:32 2. Mikhel Ram (Israel) m.t. 51. Mikel Aristi (Delko Marseille) m.t. Tour de Azerbaiyán (general) 1. Kiril Pozdnyakov (Baku) 12h12:32 55. Mikel Aristi (Delko Marseille) a 22:08 Carreras del fin de semana Copa España fem. (Zizurkil-Villabona) 15.30 Juniors (Lazkao) 10.00 Mañana, elite-sub 23 (Subida a Urraki) 9.00

Jon Irisarri estuvo muy activo en los ataques y se metió con los treinta de cabeza cuando el pelotón se fracturó en dos grandes grupos. Aranburu explica que «era la primera etapa con un recorrido bueno para nosotros, con puertos largos. Me encuentro bien y ha sido una pena no ganar. Llevo 27 o 28 días de competición».

Bravo, delante en Madrid

Gari Bravo (Euskadi Murias) fue sexto en la primera etapa de la Vuelta a Madrid, en la que entró en el grupo de nueve ciclistas que se jugará la victoria mañana. «Me veo bien. Creo me manejo mejor en las llegadas de grupos grandes que varios de los que han llegado conmigo delante y tengo serias opciones de optar al triunfo final», afirma el lazkaotarra. Ganó Raúl Alarcón, vencedor en Asturias.