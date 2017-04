«Quiero estar en algo más grande»

Gari Bravo es el hombre fuerte del Euskadi-Murias. Su regularidad le mantiene colocado en el grupo de cabeza de todas las carreras que disputa, pero el lazkaotarra quiere dar el paso que le falta: ganar. La Vuelta a Asturias que hoy comienza siempre se le ha dado bien y confía en sus fuerzas, aunque este año Nairo Quintana (Movistar) es de la partida, lo que complica las cosas.

LOS DATOS 20 años: Bravo debutó con esa edad en profesionales. Tiene 27. Hizo tres temporadas en el Caja Rural antes de fichar por el Euskaltel (2013). Tras un mal 2014 en el Efapel portugués, lleva desde 2015 en el Murias. Confía en estrenar su palmarés en la Vuelta a Asturias. Vuelta a Asturias Hoy: Oviedo-Pola de Lena. Mañana: Soto Ribera-Alto del Acebo. Domingo: Cangas del Narcea- Oviedo.

El corredor lazkaotarra, de 27 años, es optimista: «Veo que cada año ando mejor. Me está ayudando la edad. Quizá ahora soy algo más diésel pero tengo más fondo y en las subidas largas, de más de media hora, soy capaz de aguantar ritmos elevados. Tengo la pena de no haber estrenado mi palmarés. La temporada pasada, en dos o tres ocasiones, se me pasó por la cabeza que ese día ganaba, que era mi oportunidad. Verlo tan cerca es algo que no me había sucedido antes. Este año en todas las carreras, salvo una o dos, he metido la cabeza delante y me falta rematar. Lo más difícil, pero es positivo estar ahí. Por ejemplo, en Amorebieta hice una muy buena carrera, pero al final, nada».

El Murias corre desde hoy una ronda asturiana que se le suele dar bien. Bravo es ambicioso. «Vas con la idea en la cabeza y no lo terminas de conseguir, pero ahora viene una carrera importante como Asturias. Para mí es muy buena. No sé qué tiene esa tierra, pero se me da bien aunque no la preparo especialmente. Estando en un equipo pequeño hay que aprovechar todas las oportunidades, pero se me da bien y siempre he logrado buenos puestos. Hace dos años fui quinto y el pasado, cuarto, después de ser tercero en la etapa de El Acebo. Ahora me gustaría mejorarlo y me meto presión a mí mismo en pos de ese objetivo».

El lazkaotarra suena convencido cuando habla de dar ese paso más y pelear con opciones por conseguir la que sería su primera victoria y la primera del equipo esta campaña. «Pese a no haber ganado aún, no estoy nervioso ni me siento presionado en el mal sentido de la palabra. Me presionó yo a mí mismo pero en positivo, con ambición. Me voy a exigir mejorar mis resultados en Asturias. Este año tengo otra mentalidad, estoy contento y psicológicamente fuerte y animado».

Insiste en que «me gustaría ganar, en Asturias, en Ordizia o en una Copa de Francia. Me da igual».

Ha viajado al Principado como líder del equipo, papel que viene desempeñando desde el principio de temporada: «En Mallorca me dieron la oportunidad de hacer mi carrera y llegué con Valverde. Eso le sirvió a Odriozola para ver que podía confiar en mí, que estaba fuerte. Luego han venido las siguientes carreras y he sido el mejor del equipo. Pero podía haber sido cualquier otro compañero y en ese caso él habría tenido más oportunidades. El equipo tiene que sacar partido de quien esté fuerte, y en este caso soy yo. No ha sido una cosa prevista desde antes de la temporada, sino que se trata de apoyar al que esté fuerte. Eso siempre es así».

Está agradecido con ese respaldo que siente. «El equipo me está ayudando mucho y en todo lo que estoy haciendo tienen mucho que ver los compañeros, porque si vas solo no puedes hacer nada, aunque seas Jon Izagirre o Quintana: les suben los bidones, les quitan el aire, les llevan bien colocados... Ese papel me tocó a mí en el Euskaltel y ahora estoy encantado de recibir la ayuda de mis compañeros. Pero está claro que al que se lo merece hay que darle la oportunidad».

Desaparición del Euskaltel

Gari Bravo es ya un veterano, puesto que empezó con 20 años en profesionales. «Hice dos temporadas con Caja Rural en aficionados. Estaba previsto hacer una tercera y a partir del verano correr como 'stagiaire' en el equipo profesional, que salió ese año, pero pasé desde el principio. Me costó arrancar. Era 2010. Hasta el verano, hasta la clásica de Ordizia, fue muy duro. Después de solo dos temporadas en amateur, pasé verde. El segundo año fue mejor. Hice 13º en la Vuelta a Portugal y fui el mejor joven. Pero un tío mío, de regreso de esa carrera a la que fue a verme, falleció en un accidente de tráfico. Me quedé hundido. Pero fui al Tour del Porvenir y me dije que tenía que ganar la montaña, y lo logré. Creo que en las situaciones más difíciles hago buenas carreras. Como si esa presión me ayudase. Me ha pasado más veces. Mi tercer año fue mejor y el cuarto, ya en el Euskaltel, aún mejor».

Si hubo un corredor perjudicado por la desapración del equipo naranja, ese fue Gari Bravo, al que le pilló nada más llegar y dando sus primeros pasos en la máxima categoría. Lo que cortó de cuajo su evolución: «Me atrapó de lleno la desaparición del Euskaltel, en el peor momento. Tras saberse la noticia fui a China, al Tour de Pekín, e hice décimo en una prueba World Tour. Es lo que decía antes de los momentos delicados».

A partir de ahí, ha conocido la cara menos brillante del ciclismo profesional. «Me fui a Portugal y fue un año malo. Luego salió el Murias y ya es la tercera temporada. La primera fue complicada porque llegaba de diez meses sin competir en Portugal, pero en la segunda volví a destacar y creo que esta es la mejor porque estoy demostrando regularidad. Estoy siendo constante».

Bravo ve que ha evolucionado también en lo personal. «Soy más profesional. Esta es una oportunidad inrcreíble para mí y para el resto de corredores, sabiendo cómo está la situación. Con las limitaciones del equipo, competimos mucho, que es importante, y cada mes, puntual, tenemos la nómina ingresada. Se escuchan cosas por ahí, de gente que hasta paga por correr, y esa seriedad del Murias es importante. Pero, en mi caso, con mi edad, me exijo andar bien y quiero estar en algo más grande».

Explica esa afirmación: «Lo que más me gustaría es dar el salto con este equipo. Ojalá sea posible. Si no se produce, me vería un poco limitado con 27 años. Es una edad alta y pienso que hay que dar oportunidades a los jóvenes. Tendría que buscar algo por ahí, pero no me gusta estar cambiando de aires cada año. Me gustaría afincarme en un sitio y seguir ahí. Ahora mismo, el proyecto más sólido que hay es este. A unos les gustará y a otros no, pero no hay nada más. Entre todos nos tenemos que unir y dar fuerza a esto».

Sabe que una victoria - «mía o de cualquier compañero»- podría ser la llave que abriese esa puerta.