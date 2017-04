Mikel Iturria: «Ganar es lo que marca la diferencia y este puede ser el momento»

Llega de competir en las clásicas de Francia, un terreno que no es el suyo en el que ha estado siempre delante. Ahora que vienen las carreras que se adaptan a sus características -Asturias, Madrid, Castilla y León y Ruta del Sur-, el urnietarra Mikel Iturria (25 años) afila el cuchillo. Ya está delante. Quiere más.

SUS DATOS Nació en Urnieta el 16 de marzo de 1992. Trayectoria profesional. Euskadi (2013-2014) y Euskadi-Murias (desde 2016). Temporada 2017. 2.332,9 kilómetros en 13 días de competición. 18º en el Tro-Bro Léon y 19º en la Klasika Primavera de Amorebieta.

- Ganar.

- Para eso entrenamos y peleamos. Ganar es lo que marca la diferencia. Estamos dando mucho nivel, pero siempre que corremos lo hacemos con Movistar, Ag2r, La FDJ, Direct Energie o Cofidis y al final es difícil ganar, pero estas carreras que vienen es un buen momento.

- Llega en excelente momento de forma, pero no empezó del todo bien la temporada...

- En noviembre y diciembre estuve lesionado y no arrancaba. Al final me detectaron una trocanteritis, a raíz de un problema que tengo en el fémur. Me daba problemas pero en enero empecé a entrenar y aunque perdí la primera parte de la temporada ahora llega el momento de andar.

- En Amorebieta, Finisterre y Tro Bro Leon ha estado delante.

- En las clásicas he andado mejor de lo esperado, lo que me da confianza para lo que viene. Soy un poco lento y en las clásicas, si no tienes sprint, es difícil sacar buenos resultados. En Tro Bro Leon entré el último del grupo de cabeza.

- ¿Cómo se define?

- Me veo como un corredor de fondo, no tengo explosividad pero me encuentro cómodo en las subidas largas, en los esfuerzos largos, en las vueltas. Cuanto más dura y más rápida vaya la carrera, mejor me siento. Todavía tengo que buscar mi sitio en el pelotón, pero el camino va por ahí. El año pasado rocé el top 10 en la etapa del Tourmalet en la Ruta del Sur y en Burgos en Lagunas de Neila también anduve bien. Creo que por ahí van los tiros.

- ¿Asturias es un objetivo suyo y del equipo?

- Ha sido una sorpresa andar tan bien en estas clásicas. No me lo esperaba por los problemas de pretemporada y ahora, desde Asturias a Ruta del Sur, es el momento. Estamos bien, con ambición y a ver si lo podemos aprovechar. Tanto Gari Bravo como Bizkarra como yo estamos bien y creo que estaremos en la pelea. Va Nairo Quintana y el Movistar controlará, pero intentaremos estar delante. En el equipo hemos andado justos por las numerosas lesiones que hemos sufrido, pero ahora nos viene un buen periodo de competición y estamos todos recuperados. El año pasado nos salió bien esta época y ahora estamos mejor que entonces. Cuando hay una racha de mala suerte luego tiene que venir la vuelta.

- ¿Hablan en el equipo de lograr la primera victoria de la temporada?

- Ganar depende de muchas cosas, pero estamos en la pelea más que nunca y creo que andaremos ahí.

- ¿Euskadi-Murias dará el año que viene el salto a la categoría Continental Profesional?

- Jon (Odriozola) no nos dice nada concreto, pero en el año y medio que llevo en el equipo se ve que está constantemente en reuniones trabajando en ello. De momento no se ha dado el paso que falta. No sé quién tiene que darlo, pero esperamos que se dé. Hace falta un equipo vasco como era Euskaltel. A mí, por lo menos, me gustaría. Y si no, no quedaría otra que trabajar y dar el salto con otro equipo, pero si un proyecto vasco da el paso sería muy bonito.

- ¿Le preocupa?

- Intento concentrarme en lo mío, porque si te lías con otras cosas es peor. Nosotros tenemos que conseguir resultados, hacer buenas carreras, para que alguien nos apoye. Ese es nuestro trabajo.

- ¿Cómo se vive esa situación dentro del equipo?

- Estoy a gusto, pero falta dar ese pasito. A veces parece que no existimos. No corres la Vuelta al País Vasco y da la sensación de que no eres ni profesional. Ese pasito nos daría mucha vida. En muchas carreras no hay tele y se nota. En Francia corremos carreras de alto nivel, bien organizadas y con un ambiente espectacular que aquí no se ve y parece que no es nada, cuando Francia tiene el nivel medio más alto del mundo. Creo que no se le da valor. Estamos a gusto, pero se nota que falta ese pasito. Tenemos siete u ocho corredores de muy buen nivel.

- ¿Qué opina de la retirada de su compañero Imanol Estévez?

- No tuvo un inicio de año muy bueno y seguro que se le han juntado muchas cosas. Somos un equipo pequeño que compite contra el Movistar o el FDJ que están en otra dimensión. Hay gente a la que eso le influye. Yo creo que no nos falta de nada. ¿Que se puede mejorar? Está claro. No sé qué le habrá llevado a dejar la bici, pero también es verdad que su sueño era ser piloto de avión y le ha salido la oportunidad.

- ¿Cómo empezó en el ciclismo

- Desde pequeño andaba en bici. En San Juan gané una cronoescalada popular y mi madre puso la foto en el bar. Iba con el maillot del Euskaltel. José Luis Barberena, el director del Andoaingo, vio la foto y me dijo que me apuntara a la escuela. Así empecé. Se me daba bien, disfrutaba y tenía el sueño de ser profesional. Eran años buenos con el Euskaltel, con Mayo y Zubeldia disputando del Tour... Estoy enganchado al ciclismo desde muy pequeño. Vas ascendiendo de categorías y sigues estando en la pomada. Madariaga me dio la oportunidad de pasar al Euskadi Continental y ahí seguimos, peleando.