Samuel Sánchez reaparecerá en la Flecha Valona tras su caída en la Vuelta al País Vasco

Samuel Sánchez (BMC) volverá a la competición este miércoles en la Flecha Valona, una vez superada la lesión que le produjo una aparatosa caída en la reciente Vuelta al País Vasco, según ha confirma el equipo del ciclista asturiano. "Samu", de 39 años, no solo retornará a la bicicleta, sino que asumirá los galones del equipo junto al belga Dylan Teuns.

Sánchez sufrió una aparatosa caída a un kilómetro de meta el pasado 8 de abril cuando lideraba la quinta etapa de la Itzulia. El asturiano, fue intervenido de una mano en el hospital de Mendaro y no disputó la última prueba contrarreloj de la Vuelta al País Vasco.

"El equipo trabajará para Sánchez y Dylan Teuns en busca de la victoria. Este año la carrera es un poco más fácil que las ediciones anteriores, con menos subidas, aunque como es tradición en la Flecha Valona, la última subida al Muro de Huy decidirá quién es el ganador. Ambos son nuestros dos mejores escaladores", dijo Jackson Stewart, director del BMC.

La elección de Teuns se basa en su actuación en la Flecha Brabanzona y Amstel Gold Race, según el técnico de la formación, mientras que Samuel Sánchez "se ha recuperado bien del accidente sufrido en el País Vasco".

'Samu', excorredor del Euskatel Euskadi y campeón olímpico en Pekín 2008, está motivado para correr la Flecha Valona. "Mis sensaciones en la bicicleta son buenas y me gustaría comprobar en la Flecha Valona mi estado físico, en particular la recuperación de mi mano. Mi recuperación ha sido un milagro, pero muy laboriosa, tanto física como mentalmente. Me encantan las Ardenas y realmente quería volver a competir", concluyó.