Gilbert gana a lo grande su cuarta Amstel Gold Race

Greg Van Avermaet (BMC) acusó el cambio de Flandes a las Ardenas. Alejandro Valverde (Movistar), las sutilezas de las clásicas. Philippe Gilbert (Quick-Step) no acusó nada y ganó a lo grande la Amstel Gold Race, por cuarta vez en su carrera. Lo celebró en la meta de Valkenburg mostrando cuatro dedos de su mano derecha. Podría haber extendido también el pulgar, porque además de cuatro clásicas de la cerveza también ganó el Mundial en ese mismo recorrido. Ni un magnífico Michal Kwiatkoski (Sky) encontró la manera de batirle. Excelente carrera de Jon Izagirre (Bahrain), que se metió en el grupo de siete que se jugó la victoria, corrió de acuerdo a las normas de las clásicas no escondiéndose a la hora de trabajar y acabó séptimo después de dejarse ir en el sprint por el tercer puesto.

AMSTEL GOLD RACE 1. Philippe Gilbert (Quick Step) 6h33:55 2. Michal Kwiatkowski (Sky) m.t. 3. Michael Albasini (Orica) a 10 4. Nathan Haas (Dimension Data) a 10 5. Jose Joaquín Rojas (Movistar) a 10 6. Sergio Henao (Sky) a 10 7. Jon Izagirre (Bahrain) a 14 8. Michael Gogl (Trek) a 1:10 9. Sonny Colbrelli (Bahrain) a 1:11 10. Michael Matthews (Sunweb a 1:11 11. Juan José Lobato (Lotto-Jumbo) a 1:11 12. Greg Van Avermaet (BMC) a 1:11 15. Tiesj Benoot (Lotto Soudal) a 1:11 19. Alejandro Valverde(Movistar) a 1:11 Mujeres 1. Anna Van Der Breggen (Boels D.) 3h15:57 2. Elizabeth Deignan (Boels D.) a 55 3. Katarzyna Niewiadoma (WM3) a 55

Con un recorrido distinto, con el Cauberg a 19 kilómetros de meta, la carrera se decidió en el Keutenberg. Fue una bella mezcla de fuerza y táctica. Por delante rodaba el grupo de Gilbert, con unos segundos de ventaja desde un muro anterior a raíz de un ataque de Tiesj Benoot (Lotto). En el Keutenberg, Michal Kwiatkowski vio clara la jugaba y saltó del pelotón de Van Avermaet y Valverde. El belga no respondió y el murciano se quedó a su rueda. Pertenece a otra cultura ciclista, la de las vueltas de tres semanas donde el ahorro de energía en una de las claves, y cuando una clásica plantea una de esas situaciones de todo o nada, Valverde suele sufrir. No salió a por Kwiatkowski y luego le costó colaborar con Van Avermaet, aunque probablemente para entonces el estropicio ya no tenía arreglo.

Por delante, Jon Izagirre volvía a ofrecer una magnífica imagen. Poderoso y listo en el momento de la verdad, él sí estuvo decidido para cerrar el hueco y llegó a la cabeza, como Kwiatkoski, sin importarle llevarse a rueda a Rojas, compañero de Valverde.

Sin embargo, Gilbert y Kwiatkowski, dos excampeones del mundo y ganadores de monumentos esta temporada (San Remo, el polaco, y Flandes, el belga), eran los más fuertes y lo demostraron en la 35 y última subida del día, a seis kilómetros para el final: el Bemelberg, cota inédita en la carrera. Se fueron solos. Izagirre y Haas (Dimension Data) fueron quienes más intentaron atraparles en el tramo final.

En el esprint, después de 261 kilómetros, el belga consiguió ganar su segunda clásica de la temporada, dos semanas después de su éxito en el Tour de Flandes. En su palmarés, Gilbert añade esta victoria en la Amstel Gold Race a las que consiguió en 2010, 2011 y 2014. Kwiatkowski, ganador de la Amstel en 2015, intentó sorprender a Gilbert atacando a falta de 250 metros, pero el valón logró responder y le superó finalmente. «Me sorprendió atacando desde tan lejos, pero no me entró pánico. Sentía que me estaba acercando a él y pude adelantarle», resumió Gilbert.

Con su éxito de ayer, el valón se aproxima al holandés Jan Raas, que ostenta el récord de victorias en la gran clásica holandesa. Raas ganó cinco Amstel, entre 1977 y 1982.