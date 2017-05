Cincuenta años de dopaje

Se cumple este verano medio siglo de que el dopaje en el ciclismo se visualizara en su forma más trágica. Ton Simpson falleció en la etapa del Tour del 13 de julio de 1967 mientras escalaba el Mont Ventoux, atiborrado de anfetaminas. Una muerte con suficiente impacto como para hacer disparar las alarmas. Los aficionados no imaginaban que el Tour, la joya de la corona del ciclismo, ocultara secretos inconfesables. La desaparición de Simpson fue la espita por donde comenzó a desinflarse el mito sobre la inquebrantable pureza de este deporte. A partir de ese día, la sospecha comenzó a convivir con algunos ciclistas. Los controles se instauraron y se fueron perfeccionando, pero siempre insuficientes para atajar los avances en las técnicas de dopaje.

El corredor británico era un viejo conocido de la afición guipuzcoana. Le vio subir al pódium como vencedor del campeonato mundial de ruta, disputado en Lasarte en 1965. Un triunfo que se repitió después en Donostia, al imponerse en una etapa de la Vuelta a España. Simpson era una de las figuras destacadas del ciclismo de la época. Aquella temporada del 67 prometía consolidar al ciclista inglés entre los más grandes.

Un mes antes de su fallecimiento había realizado una gran exhibición en la París-Niza, cosechando un rotundo triunfo. Pero su luz se apagó una tórrida tarde de verano de hace ahora cincuenta años. Era la etapa más dura del Tour y Simpson no podía fallar. Días antes había padecido una gastroenteritis que le limó las fuerzas. No estaba en condiciones físicas para afrontar con opción de victoria el temido Mont Ventoux. De hecho, su mal rendimiento le había relegado al puesto veinte de la clasificación. El liderato lo disputaban el español Julio Jiménez y el francés Roger Pingeon.

Su entrenador le propuso la opción de los estimulantes. Nadie lo sabría. No había riesgo porque los controles y las pruebas posteriores a las etapas se implantarían después de su muerte. Aquel fatídico 13 de julio de 1967 fue tan caluroso que hasta el propio médico del Tour, Pierre Dumas, se lo había advertido a primera hora en el hotel al periodista Pierre Chany de L’Equipe: “El calor será terrible. Si hay pelea nos exponemos a tener un muerto en nuestros brazos”. Unas palabras que resultaron proféticas porque horas más tarde Simpson fallecía prácticamente en sus manos.

De la agónica ascensión de Simpson al Mont Ventoux fue testigo su compañero de equipo Colin Lowis.A mitad de la etapa, Lewis le pasó una botella de Coca Cola que se la bebió de un trago, sin respirar, desesperado por mitigar como fuera el calor y el cansancio. Luego le preguntó a Lewis si llevaba algo más. Le quedaban una botella de agua, que también ingirió, y otra pequeña de coñac Remy Martin. “Tom la miró, dudó un instante y al final dijo que se la diera. La bebió y arrojó la botella vacía a un campo de girasoles”. Dos kilómetros antes de la meta comenzó a perder el equilibrio. Iba de lado a lado de la carretera. Fue perdiendo el control hasta caer al suelo. Unos aficionados se acercaron para ayudarle, mientras Simpson, muy excitado, les gritaba: “Put me back on the bike!” (¡Subidme a la bicicleta!). Nadie se percataba de la auténtica gravedad de su estado y quienes fueron a socorrerle, en lugar de esperar a los servicios médicos, optaron por levantarlo y empujarle para que prosiguiera su ruta. Quinientos metros después cayó al suelo ya muerto.

La organización del Tour evitó dar la noticia hasta acabada la etapa. Las crónicas de la época cuentan como la afición se fue enterando poco a poco de la gravedad del suceso. «En un momento de la transmisión por la radio, el comentarista comentó que Simpson había tenido que ser evacuado en helicóptero, algo que ya había pasado con otros corredores, por lo que no dio lugar a una excesiva alarma”. Minutos después de finalizar la etapa, los avances informativos de RFI y la BBC confirmaron que el ciclista inglés había llegado muerto al hospital de Provenza. La noticia convulsionó a sus compañeros y al ciclismo en general, al extremo que al día siguiente todo el pelotón permitió a Barry Hoban, compatriota de Simpson, ganar la etapa. El Tour continuó y coronó a Pingeon como vencedor.

Los resultados de la autopsia de Simpson no se conocieron hasta una semana después. La causa del fallecimiento fue una insuficiencia cardíaca, ocasionada por una mezcla de anfetaminas y alcohol. Algunos compañeros del ciclista confirmaron que beber alcohol para estimularse en carrera era algo bastante habitual. Colin Lewis declararía años atrás que no conoció un Tour tan caluroso como el de aquel año. «Entonces no podíamos recibir llamadas desde los coches, salvo en la zona de avituallamiento. Algunos aprovechaban los pinchazos para que los mecánicos les suministraran botellas a escondidas”. Eran prácticas bastante normales. «Había ciclistas que desde dentro del pelotón planeaban hacer un ‘café raid’, algo así como un asalto a un bar de carretera o a un camión de reparto que pasara por allí». El propio Julio Jiménez explicó a un periodista que le faltaba un incisivo porque en una etapa lo perdió destapando una botella de cerveza con los dientes.

La muerte de Simpson convirtió al Mont Ventoux en un monte maldito. El monumento que se levantó en el lugar donde el corredor británico perdió la vida se convirtió en un símbolo de mal augurio. Tres años después del fallecimiento del corredor inglés, Eddy Merckx sufrió un brote angustia cuando escalaba el Ventoux. Merckx mostraba en aquella etapa un crespón negro como signo de duelo por la muerte de su manager, Vicenzo Giacotto, que había fallecido una semana antes. El corredor belga se había propuesto llegar el primero a la meta para homenajearle. En las primeras rampas inició la escapada, dejando atrás al gran escalador portugués Joaquim Agostinho. Al pasar junto a la escultura en memoria de Simpson vio como Jacques Godet, en aquel momento director del Tour, colocaba un ramo de flores. Desde su bicicleta, Merckx acompañó ese gesto descubriéndose la cabeza. La angustia que sintió casi le paraliza. Aún así sacó fuerzas suficientes para llegar en solitario a la meta. Cuando descendió de la bicicleta no pudo atender a los periodistas. “Disculpen, siento como un fuego en el pecho. No puedo más». Su estado era preocupante y le trasladaron directamente al hospital. “He sentido mucho miedo”, manifestó una vez recuperado. El peso de la sombra de Simpson estuvo a punto de poder con la leyenda belga.