El entrenador del campeón del mundo Sagan, de Bera

Patxi Vila es una de las personas que mejor conoce a Peter Sagan (Bora). Es su entrenador desde hace dos años y esta temporada, fruto de la confianza mutua, el beratarra ha dirigido también desde el coche al eslovaco en sus grandes objetivos del prinicipio de temporada, los tres monumentos: Milán-San Remo, Tour de Flandes y París-Roubaix. Vila acaba de volver a casa desde el 'Infierno del norte'.

«Está siendo un año duro, entre comillas, ya que estamos aquí para ganar y no lo hemos logrado, pero no somos resultado-dependientes. Dimos al palo en San Remo (Michal Kwiatkowski le batió por milímetros), en Flandes sucedió lo de la caída por la chaqueta de un espectador y en Roubaix, los dos pinchazos en momentos claves de la carrera. Nos ha faltado el componente aleatorio incontrolable que es la suerte», explica Vila.

El técnico del Bora destaca que «en el aspecto físico, Sagan estaba mejor que el año pasado, daba mejores números», pero no ha ganado. «Peter es muy práctico. Es un ganador y le da rabia que se le hayan escapado victorias tan importantes, pero le dura poco. La rabia la transforma en determinación por conseguir más. Es verdad que ha estado fastididado, pero ya le ha dado la vuelta».

Sobre las cifras que arroja el rendimiento del campeón del mundo, Vila dice que «sus números son muy buenos pero no se salen de la tabla. Tiene una enorme capacidad de recuperación, pero la diferencia la marca a nivel psicológico. Quiere una cosa, un resultado, y lo persigue con gran determinación. Tiene muy buenas condiciones físicas y es excelente a nivel mental».

Es un corredor único. Por eso, «Peter es la excepción para todo, no es un ejemplo a seguir y lo que vale para él no vale para los demás. En su vida personal es lo mismo. Sin embargo, dentro del equipo es uno más, no va por encima del resto».

El técnico beratarra añade que «Sagan lo cuestiona todo. Cualquier cosas que le digas debe estar documentada o constatada, porque te va a poner a prueba. Es muy crítico con todo lo que le digas, sea en entrenamientos o en carrera, donde si le das una orden baja al coche a que le expliques los motivos. A veces resulta desesperante, como un crío que lo pregunta todo».

Pero, a cambio, «el feed back con él es excelente. Rara vez se equivoca en sus sensaciones y es bonito ponerle desafíos, cuestiones que son una locura pero que sabe resolver. Es más un atleta que un ciclista y tiene una sensibilidad muy grande con su propio cuerpo».

Ahora, tras las clásicas, Sagan está desaparecido. Después, correrá California, hará una concentración en altura y disputará Suiza antes del Tour, su nuevo gran objetivo.