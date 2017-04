«Me convertí en su entrenador por casualidades de la vida»

¿Qué hace un excorredor de Bera como técnico de Peter Sagar? «Soy su entrenador por casualidades de la vida. Yo trabajaba en Specialized y Tinkoff, que llevaba esas bicicletas, necesitaba dos directores porque tenía dos bajas y me llamaron. Acepté y empecé con dos corredores, Bodnar y Boaro. Era 2015. En abril de ese año, en las clásicas, Sagan no se encontraba a gusto con su entrenador y me preguntaron si le llevaría a él. Dije que sí. No me daba miedo, ya le conocía un poco y así empezamos».

Ahora le acompaña en el proyecto de Bora, donde entrena a ocho corredores. «A Sagan le dedico el mismo tiempo que a los demás, o quizá hasta menos que a su hermano, por ejemplo». El campo de acción de Vila es el entrenamiento: «Es donde creo que tengo más valor. Desde el coche puedo aportar esa visión de conocimiento del ciclista, una estrategia basada en los números del corredor. Tácticamente a lo mejor otros pueden aportar más».

«Es una mega estrella»

Vila acaba de regresar a casa de la temporada de clásicas, donde se siente la repercusión que tiene la figura de Sagan. «Es una mega estrella, muy mediático. Será el ciclista más conocido del mundo y el que más gente mueve. Es bonito, pero da más trabajo. Cuadrar su agenda de compromisos con los entrenenamientos es un dolor de cabeza muchas veces. Hay temporadas concretas en las que le obligo a aparcar toda su agenda y centrarse solo en el entrenamiento, la concentración y el descanso. El resto del año le doy más flexibilidad».

La presencia de Sagan en una carrera condiciona «todo. Te obliga a anticiparlo todo. Empezando por detalles tontos como aparcar el autobús lo más cerca posible de la salida. Si no, firma tantos autógrafos que no llega. Alguna vez ya le ha pasado. Y eso que ahora es más puntual, ha mejorado. No llega tarde, pero tampoco pronto».

A los 27 años, Peter Sagan se encuentra en un momento cumbre de una carrera que Patxi Vila no se atreve a calcular cuánto tiempo alargará. «No sé cuánto estímulo va a tener para continuar en un futuro. Físicamente, nada me hace ver que haya llegado a su tope. Sigue mejorando. Tiene 27 años y seguirá hasta que él quiera».

El campeón del mundo vive en Mónaco pero pasa mucho tiempo en su país, donde tiene multitud de contratos de imagen. También es una figura en el potente mercado estadounidense.