Jon Izagirre destaca su podio «en un equipo nuevo y de líder»

Jon Izagirre destaca que «no es fácil estar con estos grandes corredores en el podio, como Valverde y Contador. Me da moral, estando en un equipo nuevo, de líder, porque a veces los cambios no salen bien. Al principio cuesta asimilar ese cambio, entrar en la dinámica del equipo, pero ya vamos cogiendo el ritmo y la forma. El podio de 2015 podía ser algo puntual, pero se ve que pasan los años y estoy en la pelea. Quizá no soy un Valverde, no soy un Contador, pero tengo mis cualidades e intento hacer lo que mejor me viene y estar delante».

Añade que en el Bahrain-Merida «han apostado por mí y es como devolver la confianza que han puesto en mí, una apuesta arriesgada pero fiable. Ahora haré primero las clásicas y luego, Romandía. Con el ritmo de País Vasco y después con el de las clásicas seguro que estaremos muy bien y habrá que aprovechar ese momento de forma».