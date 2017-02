Nuevo lío por los frenos de disco

El neoprofesional galés del Sky Owain Doull mostró su zapatilla izquierda al final de la primera etapa del Tour de Abu Dabi, que ganó Mark Cavendish (Dimension Data). Se podía apreciar un profundo corte longitudinal y algo de sangre en el calcetín.

Según su versión, todo fue consecuencia de la caída que se produjo bajo la pancarta del último kilómetro cuando la bici de Marcel Kittel le pasó por encima. «Ha atravesado mi zapatilla hasta el pie. He tenido suerte de que no fuera a la altura de la pierna, porque me la podía haber cortado. Nada que no sea un disco puede hacer algo así», comentó el primer hablante del idioma galés ganador de un oro olímpico (en persecución por equipos en Río 2016). Kittel es el único corredor que utiliza esos frenos en Abu Dabi.

No fue la única caída de la jornada, ya que Alberto Contador se vio envuelto en una montonera a cuatro kilómetros para meta. «Se cayeron delante dos compañeros míos y yo fui detrás. Me pude levantar y alcanzar al pelotón. Estoy perfecto, no ha pasado nada importante».

Julen Irizar, 10º en Alentejo

Carlos Barbero (Movistar) es el nuevo líder de la Vuelta al Alentejo tras acabar la segunda etapa por detrás del ganador, el holandés Johan Ariesen (Metec-THK). El neoprofesional bergararra Julen Irizar (Euskadi-Murias) fue décimo, en el mismo tiempo que el ganador. Es el primer Top 10 en la máxima categoría de un ciclista prometedor.

En Francia, Rohan Dennis (BMC) ganó la clasificación final de la segunda edición del Tour de la Provenza al ser segundo en la etapa que cerró la ronda, que ganó Mattia Cattaneo (Androni).