La divertida parada en boxes de Greipel

El sprinter alemán André Greipel (Lotto-Soudal, 1982) protagoniza en este vídeo una divertida escena en la que protagoniza un curioso repostaje. Una especie de pit-stop a dos ruedas que no dudó en compartir con sus seguidores en las redes sociales.

Training with the staff of @Lotto_Soudalpic.twitter.com/DRWhsUWwaj