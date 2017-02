Jon Odriozola: «Todo es igual, misma meta, mismo pueblo... me emociono»

«Ha sido especial volver, hasta me he emocionado un poco. Estamos en el mismo pueblo, la etapa se corre en el mismo circuito...». A Jon Odriozola, ya en tierras portuguesas, se le acumulan los recuerdos de la victoria que logró el año pasado en la Vuelta al Alentejo Imanol Estévez, la única que por ahora figura en el palmarés del Euskadi-Murias.

La ronda lusa comienza hoy con un recorrido idéntico al del año pasado. «Todo es igual, salvo el hotel. Estamos en Castelo de Vide pero esta vez nos han alojado en un convento», sonríe Odriozola. Así que el Euskadi Murias se presenta con todas las bendiciones.

La mayor diferencia es que Estévez no corre por lesión y la responsabilidad recaerá en Gari Bravo. «Está claro que dependemos de él. Se merece una victoria. Si no es aquí, será en otro sitio. Es el corredor que mejor está y la carrera le va bien. El año pasado fue segundo en la segunda etapa y tercero en la cuarta. Está para pelear. Veo bien a Mikel Bizkarra, pero el recorrido no le favorece».

Corre el Movistar

Otro cambio importante en la Vuelta al Alentejo (entre hoy y el domingo) es la presencia en la línea de salida del Movistar, después de diez años de ausencia. «Eso sube el nivel y nos exige bastante más», admite Odriozola. «Los recorridos son duros, con partes finales explosivas. Es una vuelta bonita».

La ronda lusa recupera la categoría 2.1 después de varios años en el nivel inferior. La vuelta arranca hoy con 158 kilómetros en la considerada etapa reina con final en alto en Castelo de Vide y cuatro puertos puntuables en la Serra de Sao Mamede. Las cuatro siguientes, todas con rampa final, son más suaves: meta en ligero ascenso en Portel (mañana); 200 metros al 8% en una ratonera llegada en Mértola (viernes); una ruta costera el sábado, con otra pequeña subida para concluir en Alcácer do Sal; y cierre en la capital, Évora (domingo), con bastante curveo en la entrada a la ciudad y 500 metros finales al 5%.

«Me ilusiona»

Para el director oñatiarra Alentejo siempre será especial. «A título personal, me ilusiona. He vuelto aquí y al ver la meta me ha venido a la cabeza el abrazo con Imanol, la alegría de aquel momento, todo lo que vivimos... Al final, esas satisfacciones son las que me voy a llevar de esta historia. Todas las cosas que estamos consiguiendo con un equipo de chavales de casa que de no ser por este proyecto ninguno habría corrido en profesionales. Afortunadamente, veo que esto se está valorando más y me gusta».

Sobre la carrera que comienza hoy, Odriozola admite que «es una pena no poder contar con Estévez, que es un ganador, pero de todas formas vamos a tratar de ser protagonistas. Queremos estar delante y que todo este trabajo salga a relucir en las próximas carreras que correremos en casa», como Estella, La Rioja o Amorebieta, ya en abril.

El director del Euskadi-Murias ha pedido a sus corredores que no busquen excusas. «Les he dicho que si tenemos mala suerte por un lado no hay que quejarse, sino seguir trabajando, porque luego nos vendrá la buena por otro».

El equipo vasco se presenta en la salida del Alentejo con Pello Olaberria, Adrián González, Aitor González, Mikel Bizkarra, Gari Bravo, Ander Barrenetxea, Julen Irizar y Mikel Iturria, que debuta esta temporada. Además de en Bravo, el equipo confía para esta ronda en Adrián González y en Irizar, «que se amoldan bien a los finales de etapa que hay en esta carrera», según el otro director del Murias, Rubén Pérez.

Movistar y Caja Rural también estarán en la salida. La escuadra telefónica, único equipo World Tour, se jugará la baza de Carlos Barbero.