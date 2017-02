Las cien de Valverde y las 156 de Perurena

Las cien victorias de Alejandro Valverde hablan por sí mismas. Pero si hay una persona autorizada a opinar de ese logro es Txomin Perurena. «Es algo increíble», sentencia convencido el oiartzuarra, y lo dice desde la altura de alguien que en su carrera logró 156 victorias. ¡¡¡156!!!

Perurena corrió entre 1966 y 1979.Solo imaginar qué clase de figura sería en estos tiempos produce vértigo, pero él se resiste y habla con una modestia que desarma. «No se puede comparar el valor de lo que ha logrado Valverde con lo mío. Todas las carreras son difíciles y mucha gente se retira sin ninguna victoria.Ganar cuesta hasta a las chapas. Lo que hice también tiene valor, pero no es comparable. Yo tengo algunas victorias buenas; él, muchas».

El oiartzuarra ilustra las diferencias de unos tiempos y otros. Mientras la victoria cien de Valverde ha logrado el eco que merece, él se enteró de que había ganado cien carreras ¡cuando ganó la 150! «En mi época no se llevaba la contabilidad de los triunfos. En 1979, cuando estaba en el Teka, me vino el sprinter belga Noel Dejonckheere con una revista de su país donde ponía que había alcanzado las 150 victorias. Así lo supe. En aquella revista decían que en ese momento era el octavo corredor del mundo con más triunfos. La verdad es que me quedé con las ganas de saber quiénes eran los otros siete, pero seguro que eran muy buenos».

Para hacerse una idea más concreta del nivel necesario para alcanzar el centenar de victorias, en el pelotón actual solo hay tres ciclistas que superan esa cifra: MarkCavendish (144), Andre Greipel (139) y Tom Boonen (114). En su época, Miguel Indurain se quedó en 97. Al sur de los Pirineos solo Txomin Perurena supera las cien.

Perurena recuerda que «nunca nos parábamos a pensar en esas cosas, pero en Bélgica había muchas revistas especializadas y sí cuidaban esos datos. Ya no me enfado, pero como curiosidad todavía ahora se me acerca mucha gente con el hijo o el nieto y le dice ‘mira, este es Perurena, que ganó la montaña del Tour’. Y yo le respondo ‘sí, y alguna cosita más...’».

Alejandro Valverde.

La admiración de Perurena por Valverde no es de ahora, por las cien victorias. «Es un corredor súper completo. Parecía que entraba en declive, pero ha resurgido como el ave fénix, con una trayectoria al alcance de muy pocos. Empieza ganando y sigue ganando toda la temporada. Tiene mucho carácter, da la cara y lucha en todas las modalidades. Es muy completo. En mi opinión, un tipo de ciclista a extinguir».

El oiartzuarra destaca la relación que desde siempre ha tenido el murciano con Euskadi. «Su primera victoria profesional fue en la Vuelta al País Vasco, pero la relación con Euskal Herria viene de antes.Ganó la clásica de Egia en juveniles, y alguna otra carrera en Gipuzkoa.Ha dado mucho en el País Vasco y es muy popular y muy apreciado por la afición de aquí».

También pone en valor que «sigue ganando con 37 años y ahora las cosas ya no son como antes, que a principios de temporada las carreras eran para los gregarios porque los líderes las utilizaban para ponerse en forma. Ahora todo el mundo prepara todas las carreras. Lo de Valverde es digno de admirar».

Valverde: «Todo perfecto»

Alejandro Valverde está feliz con su condición de centenario. «Es un triunfo especial, está claro. No empecé a pensar en la victoria cien hasta que gané la semana pasada en Murcia. Ahí sí que ya vi que solo me faltaban dos y que en Andalucía iba a estar muy bien de forma y que había dos o tres etapas en las que podía estar cerca de ganar. Al final ha salido todo perfecto y después de ganar el primer día, ha sido una victoria cien redonda».

La ambición que le ha llevado hasta ese número redondo le sigue empujando hacia el futuro inmediato. «¿Cuál más me gustaría conseguir? Por soñar, soñaría con ganar otra Vuelta y, por supuesto, con un Mundial. Soy el corredor con más medallas (seis, dos platas y cuatro bronces) y todavía no he podido conseguir ninguno. Por supuesto que es algo con lo que sigo soñando».

Valverde entra en un club selecto de ganadores. «Ya me han dicho que en el pelotón actual solo Boonen, Greipel y Cavendish han llegado a ese número. Ellos son grandísimos corredores, pero son sprinters que logran muchísimas victorias al año en las llegadas. Poder estar ahí con ellos en ese grupo siendo el tipo de corredor que soy, que aún siendo rápido no soy velocista, es para estar muy orgulloso. Es una pasada haber conseguido cien victorias. Ser el único español que lo ha logrado en los últimos cuarenta años demuestra lo complicado que resulta. Me motiva batir records e intentaré seguir consiguiéndolos».

El corredor murciano reconoce que a estas alturas de su carrera compite «tranquilo y casi todo lo que corro es para agrandar mi palmarés y el del equipo y para hacer disfrutar a los aficionados. El hecho de tener ya una edad, de haber conseguido cosas importantes, de estar consolidado en el ciclismo y en mi vida personal me ayuda muchísimo. Dentro de lo difícil que es ganar, me resulta más fácil que antes».

Con contrato hasta 2019, le cuesta decantarse por una victoria de su palmarés. «Han sido tantas que la verdad no sabría con cuál quedarme. Siempre he dicho que la que quizás me hizo más ilusión fue precisamente una que no fue victoria, pero que para mí supuso una ilusión impresionante. Fue la medalla de plata en el Mundial de Canadá por detrás de Igor Astarloa. Y también el triunfo en el Tour Down Under en la primera carrera que disputaba tras dos años parado. Me había cuidado y entrenado mucho todo ese tiempo y fue como decir: aquí estoy de nuevo. A partir de ahí todo ha ido rodado. ¿La más especial? No sé, quizás la primera Lieja. Porque era una carrera con la que siempre había soñado, que nos costó ganar mucho tanto a mí como al equipo y también por ser el primer español en conseguirla».

Todos los aficionados tienen claro cuál es el valor de Valverde. ¿Cuál sería en dinero contante y sonante de 2017 el de Txomin Perurena, que le lleva 56 victorias de ventaja?