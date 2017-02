Jon Izagirre afila el cuchillo en la Peña del Águila

Thibaut Pinot (FDJ) ganó la segunda etapa de la Vuelta a Andalucía en la cima de la Peña del Águila, donde el juego de la general se dirimió en un puñado de segundos y Jon Izagirre (Barhain) no salió mal parado. El ormaiztegiarra hizo la subida -dura para esta época del año- junto a Alejandro Valverde (Movistar) sin perder de vista a Alberto Contador (Trek), que volvió a atacar pero nunca abrió un hueco de más de veinte segundos aunque es el nuevo líder. En el kilómetro final, que suavizaba, Pinot alcanzó al de Pinto y le birló la etapa, e Izagirre y Valverde se le echaron encima.

CLASIFICACIONES Vuelta a Andalucía (etapa) 1. Thibaut Pinot (FDJ) 4h44:03 2. Alberto Contador (Trek-Segafredo) a 2 3. Alejandro Valverde (Movistar) a 7 4. Jon Izagirre (Bahrain-Merida) a 7 5. Mikel Landa (Sky) a 9 6. Diego Rosa (Sky) a 9 7. Wouter Poels (Sky) a 13 14. Mikel Nieve (Sky) a 46 16. Alex Aranburu (Caja Rural) a 1:05 26. Gari Bravo (Euskadi-Murias) a 2:01 35. Haimar Zubeldia (Trek) a 2:30 39. Jon Irisarri (Caja Rural) a 3:01 57. Beñat Txoperena (Euskadi-Murias) a 5:46 72. Gorka Izagirre (Movistar) a 8:59 110. Markel Irizar (Trek) a 15:44 112. Aitor González (Euskadi-Murias) a 15:44 130. Peio Olaberria (Euskadi-Murias) a 18:10 Vuelta a Andalucía (general) 1. Alberto Contador (Trek-Segafredo) 8h46:33 2. Thibaut Pinot (FDJ) a 3 3. Alejandro Valverde (Movistar) a 5 4. Jon Izagirre (Bahrain-Merida) a 5 5. Diego Rosa (Sky) a 7 14. Mikel Nieve (Sky) a 46 16. Alex Aranburu (Caja Rural) a 1:05 23. Gari Bravo (Euskadi-Murias) a 3:48 43. Haimar Zubeldia (Trek) a 9:46 46. Gorka Izagirre (Movistar) a 10:46 61. Jon Irisarri (Caja Rural) a 16:32 70. Beñat Txoperena (Euskadi-Murias) a 19:17 112. Aitor González (Euskadi-Murias) a 29:15 128. Markel Irizar (Trek) a 33:16 134. Peio Olaberria (Euskadi-Murias) a 35:42 Vuelta al Algarve (etapa) 1. Daniel Martin (Quick-Step) 4h46:35 2. Primoz Roglic (LottoNl-Jumbo) m.t. 3. Michal Kwiatkowski (Sky) a 21 70. Xuban Errazkin (Boavista) a 9:43 Vuelta al Algarve (general) 1. Daniel Martin (Quick-Step) 9h14:56 2. Primoz Roglic (LottoNl-Jumbo) a 4 3. Michal Kwiatkowski (Sky) a 26 70. Xuban Errazkin (Boavista) a 9:53 Vuelta a Omán (etapa) 1. Soren Kragh Andersen (Sunweb) 3h.53.11 2. Rui Costa (Abu Dhabi) m.t. 3. Ben Hermans (BMC Racing Team) m.t Vuelta a Omán (general) 1. Ben Hermans (BMC Racing Team) 11h00:15 2. Rui Costa (Abu Dhabi) a 2 3. Jakob Fuglsang (Astana) a 10

La general queda igualada -cinco segundos a favor del madrileño- para la etapa de hoy, 11,9 kilómetros llanos, donde Izagirre parecería superior a Valverde y Contador, con todas las incógnitas propias de cualquier inicio de temporada. «Ha sido una etapa muy dura, pero el equipo ha hecho un gran trabajo. Espero tener un gran día en la contrarreloj, que es buena para mí. Ojalá sea así», explicó el ormaiztegiarra.

Izagirre, sin embrago, podría encontrar un rival de cuidado en el ganador de ayer, Thibaut Pinot, que le aventaja en dos segundos. Tenido siempre por un formidable escalador, se destapó el año pasado haciéndose con el título francés contrarreloj. Además, ganó la crono de Romandía (15 kilómetros) y Criterium internacional (7). Fue segundo en la de la Estrella de Besseges (12) y sexto en la de la Vuelta al País Vasco en Eibar (16,5).

Izagirre también obtuvo grandes resultados en 2016 contra el crono. Ganó en Suiza, el prólogo de Romandía y el Campeonato de España, fue séptimo y octavo en las del Tour y octavo en los Juegos Olímpicos.

Los doce kilómetros de hoy no son una gran distancia, pero suficiente para abrir unos pocos segundos, en los que se jugará la carrera.

Excelente Alex Aranburu

La etapa dejó otra excelente noticia para el ciclismo guipuzcoano. Alex Aranburu (Caja Rural) terminó la etapa en el puesto 16 a 1:05 de los mejores. El ezkiotarra, de 21 años, debuta esta temporada con su nuevo equipo, a donde ha llegado desde el Euskadi-Murias.

«Me he encontrado a gusto durante toda la etapa y los compañeros me han ayudado a ir bien colocado. He aguantado con los mejores hasta que han empezado los ataques a falta de cuatro kilómetros, y verte ahí con Valverde, Contador y compañía hace ilusión. Al final he estado cerca, a poco más de un minuto».

El ezkiotarra explicaba que «me he sacado la espina de la primera etapa, cuando pinché en el último puerto y ya no hubo nada que hacer. Espero seguir a buen nivel».

Daniel Martin, en el Algarve

Daniel Martin (Quick-Step) fue el vencedor de la segunda etapa de la Vuelta al Algarve y es el nuevo líder. La etapa concluyó en el Alto da Foia, de primera categoría, y los últimos cuatro kilómetros fueron un duelo entre el irlandés y el esloveno Primoz Roglic, al que batió al sprint.

Hoy se disputa una crono individual de 18 kilómetros en Sagres y se prevé un duelo entre Tony Martin (Katusha), actual campeón del mundo contrarreloj, y el getxotarra Jonathan Castroviejo (Movistar).