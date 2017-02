Nielsen, velocidad danesa en Almería

El danés Magnus Cort Nielsen (Orica-Scott), vencedor de dos etapas en la Vuelta a España 2016 y que este año ya se había anotado una etapa en la Volta a la Comunidad Valenciana, ganó ayer la Clásica de Almería tras superar al sprint al alemán Rudiger Selig (Bora) y al belga Jens Debusschere (Lotto Soudal), tras una carrera marcada por la escapada de tres ciclistas: Berden de Vries (Roompot), Kenneth van Rooy (Sport Vlaanderen) y Timothy Dupont (Veranda's Willems), que rodaron en cabeza durante más de 150 kilómetros.

CLASIFICACIONES Clásica de Almería 1. Magnus Cort Nielsen (Orica) 4h31.22 2. Rudiger Selig (Bora) m.t. 3. Jens Debusschere (Lotto) m.t. 4. Carlos Barbero (Movistar) m.t. 5. Amaury Capiot (Vlaanderen) m.t. 6. Baptiste Planckaert (Katusha) m.t. 7. Maciej Paterski (CCC) m.t. 8. Daniel López (Burgos) m.t. 9. Raymond Kreder (Roompot) m.t. 10. Jonas van Genechten (Cofidis) m.t. 20. Julen Irizar (Euskadi Murias) m.t. 34. Beñat Txoperena (Euskadi Murias) a 20 67. Gorka Izagirre (Movistar) a 1:18 68. Jon Izagirre (Barhain-Merida) a 1:18 75. Jon Irisarri (Caja Rural) a 1:18 Trofeo Laigueglia 1. Fabio Felline (Trek-Italia) 2. Roman Hardy (Fortuneo) a 25 3. Mauro Finetto (Delko Marseille) a 25 4. Matteo Trentin (Quick Step-Italia) a 25 5. Cyril Gautier (AG2R) a 25 6. Francesco Gavazzi (Androni) a 25 7. Arthur Vichot (FDJ) a 25 8. Matej Mohoric (Abu Dhabi) a 25 20. Mikel Aristi (Delko Marseille) a 2:08 Essor Basque (Maule) 1. Kevin Le Cunff (Auber 93) 2h5223 2. Miguel Ángel Fernández (Aldro) m.t. 3. Theo Vimpere (Nicolas Roux) m.t. 12. Peio Goikoetxea (Sel. Euskadi) a 38

El final de la prueba, ya en el circuito urbano por Roquetas de Mar, se vio afectado por una caída a falta de dos kilómetros en la que estuvo involucrado el francés Bryan Coquard (Direct Energie), a priori uno de los favoritos a la victoria.

Nielsen, de 24 años, afirmó que ha «empezado muy bien la temporada. El equipo trabajó muy bien en los últimos kilómetros. Creía que había empezado el sprint muy pronto, pero en los últimos quinientos metros tenía a un compañero por delante y a falta de doscientos metros he esprintado y he podido llevarme la victoria. El circuito era un poco peligroso, pero el equipo me dejó delante, y delante existe menos peligro».

El danés es uno de los hombres de futuro para la velocidad del pelotón mundial, aunque su director Matthew White opina que Nielsen «no es solo un sprinter. Obviamente, la velocidad es su mejor arma y los sprints en subida, su especialidad, pero creo que es un todoterreno capaz de ganar en diferentes condiciones». Nielsen se encuadrará en el grupo del Orica que prepare las clásicas de primavera.

Felline gana en Laigueglia

Fabio Felline (Trek) ganó el Trofeo Laigueglia vistiendo los colores de la selección italiana gracias a un ataque a diez kilómetros de meta. Felline, que llegaba de una concentración en altura con Contador, debutaba en la temporada 2017. Romain Hardy (Fortuneo) y Mauro Finetto (Delko Marseille) completaron el podio.

El bergararra Mikel Aristi volvió a estar delante, como ya hizo en el Gran Premio de los Etruscos, y acabó en el puesto 20. Julen Amezqueta (Wilier) tuvo que ser hospitalizado tras una caída en la primera vuelta, pero solo sufre un golpe descartándose la fractura de clavícula como se temía en un principio. El navarro se quitó el chubasquero y se le enredó en los radios, lo que le provocó la caída según informó su equipo.

El Tour 2018, de la Vendée

El Tour de Francia de 2018 saldrá del departamento de la Vendée, en el oeste del país, el sábado 30 de junio del año que viene, informó ayer el director de la prueba, Christian Prudhomme. Los detalles sobre cuál será la localidad que albergará la salida de esa edición, la 105, serán desvelados el día 28. La Vendée tomará el año que viene el relevo de la ciudad alemana de Düsseldorf, desde donde el Tour sale este año.

La última vez que la carrera comenzó en la Vendée fue en la edición de 2011, cuando lo hizo desde el Paso de Gois, una carretera que se sumerge bajo las aguas del Océano Atlántico y que une la isla de Noirmoutier con el continente. Aquella etapa en línea terminó con la breve ascensión al Monte de las Alouettes, donde se impuso el belga Philippe Gilbert. En los últimos 25 años, el Tour ha salido en cuatro ocasiones desde la Vendée: Puy-du-Fou (1993 y 1999), Fromentine (2005) y Gois (2011).

Algunas filtraciones sugieren que tras recorrer la Vendée, el Tour subirá a la Bretaña, donde podría incluirse alguna etapa con tramos de carreteras de tierra.