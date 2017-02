Mikel Aristi vuelve a estar en carrera

Después de un entrenamiento con vistas al Mediterráneo, Mikel Aristi (Delko Marseille) descansa en la casa que tiene su equipo en Marsella. Se le nota feliz. El domingo fue sexto en el Gran Premio de los Etruscos, en Italia, donde ganó Diego Ulissi (Abu Dhabi). La criba fue importante y el corredor de Bergara llegó con los mejores. Después de un 2016 negro por las enfermedades, las caídas y las lesiones, vuelve a estar en carrera. Y con los de delante.

«Estoy muy contento. Era mi primera carrera de la temporada, sabía que me había preparado bien y que me había cuidado. El año pasado fue durísimo, no obtuve resultados y todo fueron problemas de caídas, lesiones y enfermedades, mononucleosis incluida. Era un círculo vicioso, así que empezar bien esta temporada es para estar satisfecho».

Aristi explica que el Gran Premio de los Etruscos se disputó bajo unas condiciones muy adversas. «Mucha lluvia y mucho viento. La carrera era llana, así que el aire fue una amenaza constante y fuimos toda la carrera por la cuneta. Al final no hubo abanicos, pero se fue rapidísimo. Hasta la segunda hora no se asentó la carrera y después fue aún peor, porque se pusieron varios equipos a trabajar y el ritmo fue a más. Al final había dos subidas, la primera seleccionó y en la segunda se terminó de romper. Era subir, bajar y meta así que cuando me vi delante decidí que tenía que esprintar por un puesto, y así lo hice. Por delante llegó Ulissi, que ya se sabe qué clase de corredor es».

El bergararra terminó muy contento «porque habiendo trabajado sin problemas en invierno vi que tengo capacidad para estar en carrera, después de verme tan lejos el año pasado. Y también porque la prueba tuvo mucho nivel. En la subida (con rampas de hasta el 11%) se oía respirar fuerte y nadie hablaba. De un pelotón grande nos quedamos un grupo pequeño». Trece hombres entraron en el grupo perseguidor de Ulissi, a 14 segundos del italiano.

Un apartamento en Marsella

Estos días, Mikel Aristi se ha quedado en un apartamento que tiene el Delko Marseille en la ciudad. Allí vive habitualmente el joven colombiano John Rodríguez, y el bergararra aprovecha para quedarse cuando le toca enlazar varias carreras por la zona (el domingo corre Laigueglia en Italia y la semana que viene, el Tour de la Provenza en Francia).

Sus datos Nació en Bergara el 28 de mayo de 1993. Tiene 23 años. Aficionados: Debabarrena y Fundación Euskadi. Profesionales: Euskadi (2013-14)y Delko Marseille (desde 2016). 2017: Debutó el domingo en el GP de los Etruscos y fue sexto, su mejor puesto en profesionales.

«Prefiero quedarme aquí tranquilo, porque entre ir y venir a casa acabas perdiendo dos días. Apetece volver, pero lo principal es prepararse bien y con el calendario que tengo los próximos días lo más adecuado es estar aquí y aprovechar que el equipo nos facilita esta posibilidad. He empezado bien la temporada y quiero seguir así».

Aristi se encuentra «a gusto en el Delko Marseille. Hay buen ambiente después de que 2016 fuera muy malo, no solo para mí sino para todo el equipo. No obtuvimos resultados, nos quedamos muy lejos de nuestros objetivos. Este año se ha hecho algún fichaje y parece que hemos conseguido cambiar la dinámica. Hemos entrado con buen pie y así todo es más fácil».

Además de correr al máximo nivel, Mikel Aristi está viviendo una experiencia enriquecedora en lo personal. «Nunca había estudiado francés. El año pasado, cuando fiché, hice un cursillo intensivo de tres semanas. No tenía ni idea pero poco a poco te van sonando las palabras y te haces con el vocabulario técnico del ciclismo. Te vas entendiendo. Ahora sigo hablando de forma incorrecta, me faltan palabras, pero la comunicación ya es buena. Si no sé una palabra la digo en castellano o en inglés y todo el mundo lo capta. Menos mal que sabía inglés, porque me ha salvado de bastantes apuros. Aquí casi todo el mundo se maneja en ese idioma. Tengo claro que quiero dominar bien el francés porque el que ha venido de fuera soy yo y el que se tiene que amoldar soy yo».

«Buen calendario»

Además de la acogida personal, Aristi está contento con la organización que tiene el Delko Marseille. «El equipo nos proporciona carreras muy buenas, con un calendario muy extenso. Mucho en Francia y también en Bélgica. Son carreras que me van bien, porque son de entre uno y tres días, tipo clásicas, con repechos, explosivas, y donde se llega al sprint en grupos reducidos. A mí eso me gusta. En Euskadi, el que sube gana y el que no va para atrás. Por ese lado, este tipo de carreras me gusta más».

A la hora de marcarse objetivos, prefiere ser prudente aunque el año pasado le marcó la experiencia de correr la París-Roubaix. «Esa carrera es un sueño, un día para disfrutar, pero no me la puedo marcar como objetivo porque se escapan de mi alcance varios apartados. En primer lugar, la distancia. Son más de 250 kilómetros y yo no estoy habituado. Después están los tramos de pavés, que suponen un desgaste terrible, el conocimiento del material adecuado para afrontar la carrera, el nivel de los competidores y el mal tiempo que puede hacer. Por eso prefiero ir allí con la mentalidad de afrontarla con ilusión, disfrutar y aprender. El nivel es tan alto que lo que toca es obedecer las órdenes del equipo».

A la hora de marcarse objetivos, el bergararra se fija en «Les Boucles de la Mayenne», del 1 al 4 de junio. La corrí en 2014 con el Euskadi y me encantó. Tiene un prólogo precioso, urbano, y creo que puedo hacerlo bien. Puedo llegar en muy buena forma a esa carrera y me parece un objetivo realista, concreto. Pero lo principal es seguir en esta línea y demostrar que no soy el que se vio el año pasado, que puedo dar el nivel y ser útil al equipo en cada carrera».