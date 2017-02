Boonen, míster adoquín

Estás hablando con una leyenda del ciclismo, del deporte mundial, y lo que más llama la atención es su normalidad, su manera de estar, de contestar a las preguntas que le llegan en inglés, flamenco y castellano. A los 36 años, Tom Boonen se sorprende de muy pocas cosas. Ganador en cuatro ocasiones de la París-Roubaix, debutó a los 12 años en el ciclismo. Pasó a profesionales en 2002 con el equipo de Lance Armstrong. Un año después le traspasaron al Quick Step, donde sigue.

En 2005 ganó el Mundial de Madrid. Ese mismo año había ganado la Vuelta a Flandes y la París-Roubaix. En 2008 dio positivo con cocaína fuera de competición. Un año más tarde sufrió un control idéntico y arrojó un estado depresivo y problemas con el alcohol. En 2012 realizó el más difícil todavía: venció en el GP E3, Gante-Wevelgem, Vuelta a Flandes y París-Roubaix, la carrera en la que dirá adiós a la competición en el mes de abril de 2017.

«¿Por qué dejo el ciclismo? Porque hay un momento en la vida en el que tienes que tomar decisiones. Me gusta mucho el ciclismo y uno de mis objetivos era dejarlo al máximo nivel posible. Adoro la vida de ciclista, me gusta estar en el hotel con los compañeros, entrenar, correr, en suma, ser ciclista. Cuando lo deje sé que lo voy a echar en falta. Todo lo que rodea el ciclismo me gusta. ¡Hasta me gustáis los periodistas!».

«La razón principal de mi retirada es la familia, tengo dos niños que conocen poco a su padre»



«El mejor día de mi carrera fue en la París-Roubaix de 2012; más que correr, notaba que volaba»



«Sagan y Kwiatkowski me han dicho que me veían en televisión y se fijaban en mí; es un gran orgullo»

A pesar de esas palabras de amor, reconoce que «cada día me cuesta un poco más estar en el mundo del ciclismo. Me gustaría pasar más tiempo con mi familia. Tengo dos niños que conocen poco a su padre. La razón principal para dejarlo es la familia. Podría seguir un par de años más, he tenido ofertas, pero creo que es el momento de parar. No me parecía inteligente cambiar de equipo después de toda la vida en el mismo. Hablé con mi manager y le dije, 'correré hasta Roubaix. Habla con el equipo, haz lo que quieras, no me importa el dinero. Al equipo le pareció bien».

«Hay una vida real»

Sabe que en Bélgica la presión de los aficionados al ciclismo va a ser muy fuerte: «No les gustará pero lo van a comprender. No tengo 25 años, voy camino de los 37. Con esta edad hay más días malos que buenos encima de una bicicleta. La vida no es un cuento de hadas. Hay una vida real. Hace poco más de un año sufrí una caída en Abu Dhabi. Fue lo que puso los cimientos para mi futuro».

En aquel percance tuvo una fractura de cráneo de «quince centímetros y estoy orgulloso de haberla superado. Cuando volví a Bélgica, el médico me dijo, 'en seis meses podrás volver a montar en bicicleta'. En seis meses quedé segundo en la París-Roubaix. Las cosas ahora son distintas. No he tenido problemas durante el invierno. Después del Mundial dejé de entrenar dos días y llevo trabajando muy bien mucho tiempo. El año pasado por esta época solo entrenaba dos o tres horas. Tenía dolores de cabeza, me tenía que volver a casa por las molestias. Mi temporada se acaba en abril pero no pienso solo en esa carrera. Pienso en todas las que voy a correr. Lo importante es ganar, da lo mismo dónde».

Preguntado por cuál ha sido su mejor día como corredor profesional, responde rápido: «La París-Roubaix de 2012. Más que correr, notaba que volaba, que podía hacer lo que quería encima de la bicicleta».

También tiene fresco el peor, que no fue encima de una bicicleta: «El que murió Wouter Weylandt. Era mi amigo. Estaba concentrado en Font-Romeu con Iljo Keisse, que era íntimo de Wouter. Alguien me llamó y me dijo que Wouter se había caído. Poco más tarde me llamó mi madre y me comentó llorando, 'Tom, estás bien'. Entendí rápido que algo había pasado. Keisse quería coger un coche y salir para Bélgica. Discutimos. Le dije: 'Hemos entrenado siete horas por la montaña, estamos rotos, si vamos en coche nos matamos'. Al final, dormimos, poco, pero al menos descansamos algo. Tuvimos mucho tiempo para pensar y ves que todo se puede acabar en un segundo».

Con un estilo de correr inconfundible, con un palmarés llamativo, Boonen ha sido, y es, un ejemplo para muchos jóvenes: «Sé que eso es verdad. Corredores como Sagan o Kwiatkowski me han dicho que me veían en la televisión, se fijaban en mis zapatillas... Es un gran orgullo para mí ser una fuente de inspiración para ellos».

«Mejor Roubaix que Flandes»

En los meses que le quedan en activo, cuatro, sabe que tendrá altos y bajos: «Me gustaría que la París-Roubax fuese algo especial, pero no sé lo que va a ser, ni yo, ni nadie. No tengo miedo de fallar». No se sabe muy bien a quién, pero lanza un dardo envenenado a la Vuelta a Flandes: «La carrera que más me gusta es la París-Roubaix. Cuando estás en Bélgica dos semanas ya has pasado todo los muros que luego te vas a encontrar en Flandes. París-Roubaix es única».

Tras finalizar su vida deportiva en esa carrera «me daré una ducha... en el motor home del equipo. En las duchas del velódromo de Roubaix hace años que ya no me ducho. Iremos a cenar todo el equipo y al día siguiente estaré tumbado en mi sofá. ¿Mi futuro? Estará ligado al ciclismo, pero no sé de qué. Me han ofrecido ser manager, pero es mucho estrés. Hasta final de año estaré como relaciones públicas del Quick. Sigo teniendo ganas de estar en el mundo de la bici».