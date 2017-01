Eneko Lizarralde, parado por una dura caída en la Challenge de Mallorca

Eneko Lizarralde (Euskadi Murias) sufrió una dura caída en la última prueba de la Challenge de Mallorca y hoy se le realizará un escáner en Bilbao para fijar el alcance exacto de la lesión que sufre en la muñeca derecha, la que más preocupa. Tiene también un golpe fuerte en la rodilla, pero parece que se quedará en lo que los ciclistas llaman 'chapa y pintura'.

El corredor bergararra, de 23 años, pasó ayer un reconocimiento médico en Eibar y se le realizó una radiografía. «El médico me ha dicho que no se aprecia fractura, pero que no se fía y me ha mandado a hacer el escáner. Tengo la mano como la de un gorila y el doctor dice que cuando hay tanta inflamación puede haber una fractura oculta. Al menos, lo de la rodilla tiene buena pinta».

Lizarralde se cayó «en un tramo de bajada bastante rápido y me llevé lo peor de la montonera. Estoy desanimado. El año pasado empecé bien pero por culpa de una bronquitis estuve tres meses fuera y me tocó la moral. Ahora había entrenado bien y a las primeras de cambio, una caída fuerte».

«No venirse abajo»

Lizarralde sabe que «ahora toca no venirse abajo. Me han comentado que los resultados del escáner me los darán en tres o cuatro días y entonces veremos. Ojalá no haya fractura y aunque tenga que perder una semana o diez días, poder seguir con la temporada».

Se estaba encontrando bien. «Como acabé la temporada tarde, con la Crono de las Naciones, no empecé a entrenar hasta que volví de vacaciones a mediados de noviembre, cuando para esas fechas otros años ya llevaba 40 días de entrenamiento. Pensaba que al principio de temporada llegaría algo justo y ha sido todo lo contrario. Lo poco que pude probarme en Mallorca, me encontré a gusto. Los test que hicimos en Benidorm también fueron buenos».

Para Lizarralde, esta es una temporada importante. «Quiero demostrar. A veces te quedas con la sensación de que haces las cosas por cojones, pero todos queremos evolucionar y no solo dar la cara sino demostrar que tienes nivel. Ahora vuelve a tocar echarle valor, pero lo que quiero es demostrar que tengo nivel».