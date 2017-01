Mollema y Gaviria, nombres propios en el horno de San Juan

La Vuelta a San Juan se ha cerrado en un cruce de caminos, en la circunvalación que rodea la ciudad, con un doble carril en el que el pelotón ha volado para mayor gloria del Quick Step, que se irá de Argentina con cinco victorias, de siete posibles.

La última de ellas la consiguió el argentino Maximiliano Richeze, ganador el día anterior en Pocito, aunque en esta ocasión no se metió en ninguna escapada sino que atacó a kilómetro y media de la llegada.

Nadie le pudo seguir. El equipo belga ha cambiado de estrategia todos los días. Salvo en dos jornadas concretas, la crono y la llegada en alto, San Juan se ha llamado Quick Step.

Ramunas Navardauskas, en la contrarreloj, y Rui Costa, en el Colorado han completado la nómina de vencedores de una prueba en la que se ha rodado muy rápido desde el primer día y que ha estado muy castigada por las altas temperaturas.

Como despedida se volvieron a sobrepasar los 40 grados de temperatura, con una sensación térmica que rondaba los cincuenta. Los ciclistas corrieron sobre brasas incandescentes en las que fueron cociendo a fuego lento. Eso sí, arropados por miles de aficionados: los organizadores calculan unos cien mil, ¡una locura! bajo un cielo que escupía fuego. Vincenzo Nibali estuvo escapado durante varias vueltas junto a dos corredores argentinos.

A Bauke Mollema, el ganador, su masajista en Trek, Josue Arán, le baño prácticamente en cremas de protección solar para que su piel blanca no terminase de color rojo. El gran triunfador de la carrera ha sido el colombiano Fernando Gaviria, que a sus 22 años es uno de esos ciclistas que no tiene límites: si no se tuerce, una parte del ciclismo mundial será suya.

Comparte el mismo manager que Peter Sagan, con lo que el camino que tiene que recorrer está trazado: “¿Qué le pido a la temporada? Ganar muchas carreras. Mi primera parte de la temporada estará centrada en el Giro de Italia. De aquí iré a correr a la Vuelta al Algarve. Si el equipo me va a llevar al Giro es porque me ve preparado”.

Sigue besando su muñeca en la que llevaba un rosario que “que se perdió en un entrenamiento por Denia cuando me quitaba un guante. Voló y no me di cuenta”.

En su familia vivió el ciclismo. Se lo enseñaron su padre y su hermana Juliana. “Mi madre también nos apoyó, aunque le daba un poco de miedo y veníamos a casa rasgados y aporreaos. Pero nunca nos faltó su ayuda”.

Cuando le preguntaron que etapas del Giro le gustaban, el jefe de prensa del Quick Step, Alessandro Tegner, sonreía y le decía, “Fernando, Fernando”. Dio igual. Gaviria ya sabe donde puede tener opciones para ganar: “La primera etapa, si la ganas, te lleva a la ‘maglia rosa’ y la octava se celebra el día del cumpleaños de mi novia. El Giro va a ser la carrera más importante que voy a hacer. Se tratará de probar como me adapto a tres semanas de carrera”.

Gaviria, bien arropado

Su adaptación al ciclismo europeo ha sido muy rápida: “En Colombia dicen que tiene que pasar un tiempo para adaptarte a Europa. Yo estuve muy enfocado para ganar desde el principio. En San Luis hace dos años gané a uno de los grandes del ciclismo mundial, Mark Cavendish. El año pasado batí a Sagan”.

Afirma muy convencido que “con trabajo se puede mejorar en todas las facetas del ciclismo”. Es de los que defiende que en Colombia “hay ciclistas rápidos, lo que pasa es que en todas las carreras hay muchas subidas, por lo que tienen que adelgazar para poder subir mejor. No hay carreras para esprinters”.

Ha decidido abandonar la pista de forma definitiva. El cuarto puesto que consiguió en la prueba de Omnium en Río también ha influido en esa decisión, pero sobre todo cuenta que quiere ganar clásicas.

La llegada a un equipo como el Quick Step ha sido fundamental para él porque “se aprende a colocarse y a preparar los esprints. El entrenamiento y el trabajo personal siguen siendo los mismos”.

Sus gustos ciclistas están muy definidos. “Me gustan las clásicas, me apasionan más que las pruebas de una semana, que exigen más concentración y sacrificio”.

Boonen es un buen ejemplo para él, “aunque no hablamos mucho por el idioma. En la carretera estoy siempre atento a lo que hace, cómo y dónde se coloca”. Su primera experiencia en la Milán-San Remo se saldó con una caída: “Estaba muy cansado y me desconcentré. Es una de las carreras que quiero ganar un día”.

No quiere parecerse a nadie: “Quiero marcar mi propia historia. Sagan es el más completo y Cavendish el más rápido. Y yo quiero marcar mi propia insignia en la historia”. Es un enamorado de los caballos. Tiene tres y quiero “hacerme con dos caballos españoles”.

En el palmarés del ganador de la primera edición de la Vuelta a San Juan a nivel internacional, Bauke Mollema, solo aparecen tres triunfos en carreras por etapas: los dos primeros llegaron en 2007, cuando se impuso en el Circuito Montañes y luego en el Tour del Porvenir.

Todavía era aficionado. Desde entonces han pasado diez años. En 2015 se impuso en la Vuelta a Alberta.

Nacido en Groningen en 1986 su llegada al mundo del ciclismo resultó de lo más curiosa: “ Cuando el Rabobank mostró interés por mi en 2006 dije que sí sin saber muy bien a qué. Todavía no entendía muy bien la categoría Continental y no sabía qué carreras correría. Pero era el Rabobank, así que no me lo pensé”. Había empezado a competir dos temporadas antes, en 2004, con 18 años y directamente en juveniles.

Vivió en Alicante

Su abuelo trabajó en la marca de bicicletas Phoenix y siempre tuvo una bicicleta a su disposición, aunque prefería competir en fútbol, en hockey o en atletismo. La bicicleta ele servía para recorrer los 12 kilómetros que separaban su casa de la escuela.

El primer maillot que vistió fue el del club de Groningen. Arjan Elferink, que dirigía aquel club entonces, explicó ya hace tiempo que “al primer entrenamiento vino con calzoncillos debajo del culote y sus compañeros se burlaron un poco de él”. Hasta 2007 compatibilizó el ciclismo con los estudios. Acabó el primer curso de economía. Es un lector compulsivo que ha traído a San Juan dos libros para leer y ya los ha terminado. Sale a libro por semana.

Los problemas físicos le lastraron en sus inicios. Una fractura de clavícula en 2008 y una mononucleosis en 2009 le libraron de asumir responsabilidades demasiado pronto. Ha vivido desde 2011 en España, para trasladarse posteriormente a Mónaco. Dice que su mujer se encontraba muy sola en esa localidad.

Terminó cuarto en la Vuelta a España de 20011, ganó la Clásica de San Sebastián el año pasado y antes se había estrellado contra una moto en el Tour el año pasado junto a Richie Porte. A dos días de llegar a París tuvo otra caída que le dejó fuera del podio.

“Quiero ganar un WorldTour en Europa”

Mollema comentó después de su victoria que “Estoy contento después de esta victoria. La última etapa ha resultado muy dura por el calor y por el ataque de Nibali que nos ha obligado a tener que trabajar bastante. Menos mal que mis compañeros han estado muy fuertes y han podido trabajar muy fuerte”.

Sus próximas carreras serán Abu Dhabi y Tirreno-Adriático, “a donde quiero llegar ya en muy buena forma, para preparar luego el Giro con tranquilidad. Este triunfo me da mucha confianza y viene a demostrar que voy por el buen camino. Físicamente estoy bien y he obtenido resultados, lo que me anima a trabajar fuerte”.

Explicaba Mollema que antes de comenzar la temporada había hablado con el responsable de su equipo, Luca Guercilena, y que los dos llegaron a la conclusión de que “había que comenzar fuerte la temporada. Es importante ganar en Australia o Argentina, lo importante es ganar.

Ahora quiero vencer en una prueba del WorldTour en Europa. En los últimos años he estado bien en varias pruebas del WorldTour, pero no conseguí ganar ninguna”.

De su vuelta a Europa dijo que “me tomaré con tranquilidad el regreso. Llevo cinco semanas encima de una bicicleta y además de recuperarme del viaje habrá un cambio importante de temperaturas, pero con la base de entrenamiento que tengo todo será más fácil”.

Haimar Zubeldia nos decía después de ganar la Clásica de San Sebastián que “come muchísimo. Tiene un metabolismo muy bueno que consume todo lo que ingiere. Come muy sano y sabe las propiedades que tiene cada alimento. Lo cuida mucho».

Josu Larrazabal, preparador físico del equipo y también director, matizaba que “después de la decepción que tuvo en el Tour fue capaz de mantener la concentración y la motivación necesarias para llegar en buenas condiciones a la Clásica. A nivel físico no tenía problemas pero a nivel mental, si”.

Le ve especial para vueltas de tres semanas. “Sube bien, es un escalador que va bien contrarreloj. Las clasificaciones que ha hecho en las grandes muestran el tipo de ciclista que es. Lo que llama la atención es que también es explosivo en repechos cortos. Tiene muy buenos valores”.

En Groningen hace mucho viento y frío y eso ha forjado su carácter: es una zona en la que sopla mucho viento y suele hacer frío. No es un corredor de muchas palabras. Es extremadamente profesional, te aporta ideas, cuida mucho los detalles. No es un corredor que se limite a reproducir los entrenamientos que le mandas. Analiza las cosas, tiene una opinión, pregunta».