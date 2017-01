«¡Quiero volver a San Sebastián!»

Hasta que la Vuelta a San Juan se ha puesto en marcha, Bauke Mollema, el holandés que ganó la última edición de la Clásica de San Sebastián, mantenía su ritual en el hotel argentino donde se aloja: buscaba los puntos del establecimiento en los que había una buena conexión de wifi y hablaba por teléfono o WhatsApp. Ha empezado bien la temporada ya que es el nuevo líder de la Vuelta a San Juan gracias a su quinto puesto en la etapa reina, ganada por Rui Costa en la cima del Colorado.

Etapa 1. Rui Costa (Abu Dhabi) 4h15:04 2. Rodolfo Torres (Androni) a 3 3. Ricardo Escuela (Virgen de Fátima) a 7 4. Óscar Sevilla (Medellín) a 10 5. Bauke Mollema (Trek) a 12 General 1. Bauke Mollema (Trek) 14h12:30 2. Óscar Sevilla (Medellín) a 14 3. Rodolfo Torres (Androni) a 16 4. Ricardo Escuela (Virgen de Fátima) a 20 5. Rui Costa (Abu Dhabi) a 26 6. Laureano Rosas (Tusnad) a 27 7. Ramunas Navardauskas (Bahrain) a 52 8. Vincenzo Nibali (Bahrain) a 1:17

Mollema es un tipo tranquilo, asequible. Sonríe al escuchar unas palabras y nombres mágicos para él: Clásica de San Sebastián, Haimar Zubeldia y Markel Irizar, «dos tipos grandes, muy buena gente». Para su desgracia, fue víctima del percance sufrido por Froome en el Mont Ventoux: «Aquello fue una mala suerte para todo el mundo, incluida la organización del Tour. No soy un corredor que se caiga mucho. Froome y Porte también se fueron al suelo. Al final, fue un circo, un día especial, diferente. En momentos como aquellos se te pasan muchas cosas por la cabeza, pero la carrera sigue».

Incide sobre el tema y comenta que «hay cosas sobre las que conviene no pensar mucho. Hay que intentar olvidarlas cuanto antes. Darle vueltas y vueltas no sirve de nada. No te gusta la situación. Piensas que podías haber conseguido sacar más tiempo. El ciclismo es así. No fue una buena imagen para este deporte. En realidad, no fue una buena imagen para nada».

A primeros de agosto se impuso en la meta del Boulevard donostiarra, en una Clásica de San Sebastián que adora por su recorrido y por el ambiente, con subidas que le van muy bien: «Guardo muy buenos recuerdos de mi triunfo en Donostia. Fue una victoria importante para mí. Es una carrera que siempre me ha gustado y a la que he llegado en buena forma, con el Tour en mis piernas, lo que te da un punto importante de forma».

La subida final a Igeldo incluida el año pasado en el recorrido «me gustó mucho. Me venía muy bien. Antes, con Jaizkibel y Arkale, había que plantear la carrera de otra forma. La prueba cambia por completo. No sirve atacar en Jaizkibel porque está muy lejos del final. La última subida es muy dura, por lo que los favoritos deben esperar al final. ¡Tengo ganas de volver este año!».

Ganar en Donostia, un alivio

Conocido en los ambientes periodísticos como 'el lector' por su afición a la lectura -se ha traído un surtido importante de libros a Argentina-, tiene fama de ser un ciclista perseverante, machacón. Conocía el final de la Clásica de San Sebastián de memoria: «Hice tres veces la última subida. Tenía la ventaja de que ya conocía el final. Probablemente fue uno de mis mejores días encima de la bicicleta el año pasado, junto al del Mont Ventoux».

Vencer en Donostia supuso para él un alivio después del percance del Tour. «Acabé el Tour muy decepcionado. Cuando finalizó la carrera no estaba bien. La semana después de terminar en París tuve que luchar contra mis pensamientos, buscar el lado positivo de las cosas, pensar en ganar en San Sebastián para no volver siempre hacia atrás. Mi ventaja era que me gusta mucho la Clásica desde siempre. Luego venían los Juegos Olímpicos, por lo que centrarme de nuevo en las carreras, mentalizarme, era importante. Cuanto antes lo hiciese, mejor».

A por la maglia rosa

Este año, su inicio de temporada irá totalmente enfocado al Giro de Italia: «El objetivo es el Giro, pero hoy en día el resto de carreras son importantes. Los equipos quieren hacerlo bien en todas las carreras WorldTour. Quiero estar bien en la Tirreno-Adriático y subir al podio».