El argentino Richeze le da al Quick Step su cuarto triunfo

La heladería ‘Novo Gelato’ de Pocito terminó con sus existencias de helado en la salida de la etapa. En realidad se fue acabando toda la bebida fresca que había en este pequeña localidad, que esta metida de lleno en la ruta de las múltiples Bodegas que hay en San Juan.

Algunos ciclistas tampoco pudieron resistirse a llevarse a la boca algo fresco bajo un calor que arrojó una sensación térmica en la carretera en torno a los 50 grados en algunos momentos de la etapa, lo que obligo recortarla en 17 kilómetros. Es decir de los 185 previstos se pasó a los 168.

En Pocito, donde el calor resultaba insoportable, ganaba el argentino Maximiliano Richeze, que le daba al equipo Quick Step su cuarta victoria en una carrera en la que el equipo belga está dominando totalmente.

A las victorias de Gaviria, dos, y Boonen, se une la de este argentino, después de una jornada en la que hubo una escapada de de diez corredores, de las que saltarían los argentinos Maximiliano Richeze (Quick Step), Gerardo Tivani (Municipalidad de Pocito) y el italiano Oiviero Troia, conocido en Gipuzkoa por ganar el año pasado una etapa de la Vuelta al Bidasoa que finalizó en Orio.

Es un gigantón que formó parte de la selección italiana en muchas ocasiones el año pasado. Ellos se jugarían el triunfo, con ventaja para Richeze que apenas si trabajó durante la fuga, lo que le permitió llegar más fresco a la meta.

Richeze tiene 33 años, lleva en el Quick Step desde 2012, donde le contrataron para ayudar en los esprints a Cavendish, primero, a Kittel más tarde y ahora a Gaviria: “Me metí en una fuga grande y luego, a falta de 60 kilómetros aquello se rompió y nos fuimos los tres que llegamos a la meta. Durante las primeras etapas nos tocó trabajar mucho y hoy pude aprovechar la oportunidad que se me presentó”.

Roberto tiene una familia metida de lleno en el ciclismo. Sus hermanos Roberto, Mauro y Adrián fueron ciclistas, al igual que su padre, Omar.

Bauke Mollema mantuvo su liderato. El director del Trek, el equipo del líder, Yaroslav Popovych, conocido en sus tiempos de corredor como ‘El Emperador del Este’ tiene 37 años. Como aficionado este ucranio arrasó en el calendario sub23 italiano y mundial, con el equipo Zoccorinese-Vellutex, logrando muchas victorias, entre ellas como la Paris-Roubaix.

“No me preocupaba defender el primer puesto de Mollema. Tenemos tres corredores, Coledan, Brandle y Alafaci que pueden trabajar doscientos kilómetros y tirar tres días seguidos. A nosotros nos interesaba que hubiese una fuga. Nos bastaba con controlar la diferencia que podían conseguir. Nos ha salido todo bien porque una fuga con diez ciclistas era ideal”, comentaba Yaroslav.

Gaviria descansó

“Sabíamos que Mollema estaba bien por los entrenamientos que había realizado, pero la competición no es lo mismo y el calor se nota mucho. Bauke no está todavía en forma. Estamos al inicio de temporada.

Esta victoria es importante para nosotros. La etapa ha resultado perfecta para nuestros intereses”.

El Quick Step, con un hombre en la escapada, no forzó a sus corredores buscando la llegada masiva, a la espera hoy de la última etapa, en un circuito urbano de San Juan, en la que Fernando Gaviria podría suponer una nueva victoria.

El hombre que le ayudó a formarle como corredor es José Julián Velasquez que fue durante diecisiete años el responsable de la pista colombiana. Se enteró que le habían cesado de su cargo por la prensa.

Poco tiempo después se situaba al frente del proyecto del equipo Medellin-Inder, patrocinado por la capital del departamento de Antioquía, que es la segunda ciudad más importante de Colombia.

“Acabé aquí por mi amistad con Oscar Sevilla”, nos comenta. Estuvo dirigiendo a Colombia en los Juegos Olímpicos de Barcelona y Atlanta.

Como corredor fue cuarto en el mundial de Manchester en 1996, “cuando Juan Llaneras lo arrasaba todo”. Logró cinco medallas en Copas del Mundo.

Todos esos datos sirven para ubicar en cierta medida al personaje.

Pero lo más llamativo es que fue el descubridor de Fernando Gaviria, una etiqueta que se quita rápido de encima: “Eso no es así. El descubridor fue su padre, que sigue llevando una escuela con cincuenta niños y niñas en la localidad de La Ceja (un pueblo del Oriente de Antioquía). Yo le dirigía en la selección, trabajaba con él, pero el trabajo fuerte lo hacía con su padre”.

Habla de la pista con pasión: “Es la mejor formación posible para cualquiera que quiera ser corredor de carretera”. No coloca a Gaviria como el mejor corredor que ha tenido: “Fernando, Ávila y Maria Luisa Calle son los mejores que te tenido, no solo Fernando”.

Un hombre de carácter

Del corredor de Quick Step habla maravillas: “No es solo el ciclista que se está viendo. Él no sabe, no es consciente del potencial que tiene en su piernas. Cuando se centré más no habrá forma de ganarle.

Más que físicamente, es un portento mentalmente. Es un ganador, muy seguro de si mismo, un luchador. Como se dice en España, tiene muchos h.....”.

Fernando Gaviria comenzó con la pista a los 17 años: “Es muy hábil en la bicicleta. A veces abusa y eso lo tiene que corregir. Se dio a conocer cuando siendo juvenil ganó las medallas de oro en Omnium y Madison (Americana) en el mundial. Luego lo dejó y volvió hace dos años. En Colombia nunca pensamos que pudiese salir un esprinter así.

Vemos nacer escaladores, pero no esprinters. Como le he dicho, más que por sus condiciones, de Fernando pensábamos que podía llegar lejos por su carácter”.

Le ve Velasquez en un futuro como “campeón del mundo de ruta, maglia verde del Tour, como ganador de dos grandes clásicas por temporada. Le gusta la Paris-Roubaix y las pruebas de un día. Las carreras de tres semanas no le gustan. Si no le pasa nada hará una gran carrera”, comenta.

Surge la comparación con Peter Sagan: “Son ciclistas idénticos.

Fernando puede ganar más que Sagan. Son corredores locos, extrovertidos. Se va a defender más que Sagan en las subidas. Tiene mucho más potencial del que la gente piensa. ¿Si hay más Gavirias en Colombia? Los hay, pero se les hace más caso a los escaladores”.

El Quick Step va a fichar para su equipo de formación a Alvaro Hodeg, “un corredor de la costa, con orígenes turcos. Ahora va a correr una prueba de la Copa del Mundo de pista en Calí”.

José Julián Velasquez afirma sin rubor, que “pagaría por estar donde estoy ahora y hacer lo que hago. Busqué a Óscar Sevilla como socio y amigo. Es pasión lo que tiene por el ciclismo. No sabemos el tiempo que va correr, pero quiero estar junto a él”.