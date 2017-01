Sevilla buscará en el alto del Colorado su catarsis personal

Para medir la temperatura en el estado de San Juan es fundamental observar el comportamiento de los perros porque personas, cuando los grados aumentan y se llega a los cuarenta grados se ven muy pocas por las calles. Los canes se refugian donde encuentra una sombra y allí se tiran un cierto tiempo hasta que la canícula se apiada de todos.

En San Martín, una localidad coqueta, en una provincia de San Juan que tiene un buen nivel de vida, se podía comenzar a respirar cuando Fernando Gaviria conseguía su segunda victoria en una llegada masiva en esta Vuelta a San Juan. Ganó mientras besaba al rosario que lleva en su muñeca derecha. “Es un recuerdo que me ha regalado mi novia, que me sirve para motivarme cada día, que me ayuda a despertarme para salir a entrenarme o correr, es la que me regaña cuando tiene que hacerlo”, explicó Gaviria. Su novia novia se llama Valentina.

Sobre si es el más rápido de la carrera explicó que “es difícil de saber quien es el más rápido. Lo que si sé es que tengo el equipo más fuerte de la prueba, lo que me permite que me dejen siempre en una buena posición. Me lo ponen muy fácil”.

Le da tiempo a todo al colombiano, que podría llevar tres triunfos, pero prefirió dejarle una etapa a su compañero Tom Boonen. Elia Viviani fue segundo por tercera vez. Gaviria y Viviani mantienen una gran rivalidad en la pista, en la prueba de Omnium, y la han trasladado a la carretera...con el colombiano como gran vencedor, de momento. El italiano Damiano Cunego sufrió una caída que le obligó a retirarse con una fractura de clavícula. Un buen número de corredores sufrieron ayer controles antidopaje por parte de la UCI en los hoteles que ocupan en San Juan.

El taxista con el que nos desplazamos hasta esta localidad nos decía que “aquí, en San Juan, se producen entre unos diez y veinte temblores diarios, lo que pasa es que muchos son imperceptibles. Solo si todo está en silencio puedes notar algo. Son de muy baja intensidad, de uno o dos grados”, nos explicaba.

En muchos lugares públicos hay un protocolo en caso de temblores. San Juan tuvo dos grandes terremotos que dejaron devastado el territorio, en 1944 y 1997. El primero dejó 5.000 víctimas y el segundo, 65.

La tierra está tranquila, pero la carrera puede sufrir hoy un terremoto llamado Óscar Sevilla, que está ante una de esas oportunidad que el ciclismo no le había dado: la de poner ganar a corredores del WorldTour, alguno de ellos muy buenos. En el ciclista manchego todo son números.

Sevilla, en las quinielas

A los 40 años, en la subida a el alto del Colorado, Sevilla sabe que un triunfo o coger el maillot de la general le puede suponer volver a un primer plano mundial, a disfrutar de un momento de gloria.

No lo dice, pero es consciente de lo que le supondría volver a ganar, en una catarsis que sería para él una purificación emocional, corporal y mental. Hace dieciséis años, cuando tenía 24 ganó la clasificación de los jóvenes en el Tour de Francia y fue segundo en una Vuelta a España. Hace diez años, en 2007, vencía en una etapa de la Volta a Cataluña. Nunca más volvería a correr con los mejores, salvo en el Campeonato de España de fondo en carretera de 2008, cuando fue segundo. Corría en el Rock Racing.

Luego llegaría su gran travesía colombiana, hasta hoy: “El perfil de la etapa no parece duro, se hará más o menos duro dependiendo del ritmo al que se vaya. He visto que la llegada está a 2.565 metros de altitud y a partir de 2.500 las piernas no van igual para nadie, duelen. Con la altura se sufre y puede influir en el resultado de la etapa, aunque para poder ser decisiva, por mi experiencia, no pasa factura el primer día, sino que tienen que pasar varios para que se note. El calor, si sube mucho la temperatura a la una y media del mediodía (hora en la que termina la etapa) también influirá, pero todo dependerá del ritmo”.

Le preguntamos como a visto a corredores como Mollema, Nibali o Navardauskas: “A Mollema se le ve bien en carrera y no por su segundo puesto en la contrarreloj. Va muy atento. Nibali también te la puede liar. El argentino Laureano Rosas (el ganador de las tres últimas ediciones) es muy irregular, capaz de lo mejor y de lo peor. Si le sale un buen día la puede liar”.

Sobre su estado de forma dice que “no estoy ni bien, ni mal. Yo llevo el ritmo de entrenamiento de Europa. He hecho gimnasia durante el invierno, he comenzado a andar en bicicleta poco a poco, pero estoy lejos de andar en forma. Bien, bien no estoy.”

Habla de corredores de otros equipos que pueden hacerlo muy bien como los colombiano Rodolfo Torres y Egan Arley Bernal (Androni), “que son muy fuertes en las subidas y hacen mucho daño cuando atacan. También mi compañero Walter Vargas lo va a hacer muy bien. Es muy completo. Habrá que improvisar en la propia subida para ver que se puede hacer. Pueden darse marcajes muy fuertes y algún corredor puede aprovecharse de ellos. El trabajo de equipo será fundamental”.

Sevilla no lo dice pero cuando entrena con Esteban Chaves por los alrededores de Bogotá y hacen trabajo tras moto, atacan a la moto. Nos explicamos: la moto lleva un ritmo y primero uno y luego otro, atacan a la moto por la izquierda o la derecha, para coger ritmo y eso ya lo han hecho este invierno.

“La última prueba que corrí fue la Vuelta a Chiriqui, en la que gané tres etapas. La general la ganó un corredor de mi equipo. Fue a primeros de noviembre. La última carrera que gané fue el RCN, en octubre. Cuando entrenas a 2.600 metros y corres a esa altitud, es cuestión de sufrir. Hay que poder y hay que saber y hoy habrá que sufrir”.