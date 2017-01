«No existe solo el Tour»

Está en San Juan con su masajista, Michelle Pallini, y su preparador físico, Paolo Slongo, que ejerce de director en esta carrera, rodeado de los corredores que ha querido tener a su lado en la aventura que ha comenzado en 2017 con el Bahrain-Merida, un equipo formado con un modelo totalmente italiano, es decir, con un líder único para las grandes pruebas del calendario.

Cumplió 32 años en noviembre y todavía le quedan por delante una o dos temporadas a un nivel alto. Mantiene intacta su motivación, por no decir que la ha aumentado al estar rodeado de personas de su confianza: «Cuando encuentras gente que quiere trabajar contigo de la forma en la que lo están haciendo mis compañeros, motiva. Hay gran sintonía, vas a las carreras y te diviertes. ¿Si es diferente al ambiente del Astana? Sí, mucho. Este ambiente me recuerda al que teníamos en Liquigas».

Explica que «este equipo ha nacido ahora, es todo nuevo. En el Astana todo estaba hecho. Aquí todos vamos en la misma dirección, tenemos gente con mucha experiencia en el cuerpo técnico: mecánicos, directores deportivos... Eso ha ayudado a que todo vaya bien desde el inicio. Tengo un bonito grupo». El Bahrain estrenó ayer su palmarés con Navardauskas en la crono de San Juan.

Su calendario va a ser muy medido, no solo en cuanto a días de competición, sino también a concentraciones de altura: «Mi próxima carrera será Abu Dhabi, para luego estar en el GP Larciano, Tirreno-Adriático y Croacia. No correré las clásicas ni tampoco el Giro del Trentino. Al Teide iré concentrado seguramente dos veces. Pensamos que es la mejor preparación posible para el Giro. Aquí, en Argentina, estamos haciendo una buena preparación. Entrenando puedes llegar a un 80% de tu máximo rendimiento, pero no hay nada como la competición para mejorar de forma y hacer un trabajo de calidad».

Sin obsesionarse

Sobre el Giro de Italia, en el que va a concentrar todo su potencial y toda la primera parte de la temporada, Nibali piensa que «será una carrera bonita, fascinante y complicada de gestionar. Quintana será uno de los puntos de referencia, aunque luego va a correr el Tour y habrá que ver cómo llega al Giro y cómo corre. Puede que vaya bien en una y en la otra, no tanto».

En lo que no ha pensado es en el calendario posterior al Giro: «¿La Vuelta? Aún está muy lejos. No he visto el recorrido pero es a final de temporada, el físico está ya bien entrenado y allí va fuerte quien llega bien al final de año».

No estará en el Tour de Francia, aunque nos aseguró que «volveré el próximo año con la intención de ganarlo. Ese es mi pensamiento. Este año, estando Alberto Contador y Froome que solo hacen el Tour, serán las ruedas a seguir».

No ha sido Nibali un corredor que haya centrado toda su vida deportiva en el Tour. Lo ha preparado, lo ha ganado, pero sin obsesionarse: «Tengo una idea diferente de enfocar el ciclismo. El Sky lo apuesta todo al Tour pero para otros equipos también son importantes otras carreras. Es el tercer evento más importante del mundo, pero para un corredor no existe solo el Tour. Al menos para mí es así».

No rehuye ningún tema el líder del Bahrain, como el de reducir un corredor por equipo en las tres grandes y en las pruebas de una semana: «En un Tour hay mucha diferencia si hay ocho corredores, porque es más difícil controlar la carrera. Es bueno para el espectáculo porque la carrera sería más abierta. Podría estar a favor. Por el tipo de corredor que yo soy quizás sí me vendría bien».