Rui Costa, fiel a su estilo, ganó en el Colorado y Mollema es el nuevo líder

‘La Puna’ (el mal de altura) no sirvió de excusa. A 2.565 metros de altura, en el alto Colorado, en un paisaje duro, de una belleza entre depresiva, agresiva y sorprendente, con muchos aficionados en la ascensión de quince kilómetros que tenía el final de etapa, volvió a demostrarse una verdad de perogrullo en el mundo del deporte, del ciclismo en este caso. Al fondo se veían los Andes.

Los mejores, estén o no en un estado de forma óptimo, siguen teniendo una marcha más que la mayoría de los competidores en la Vuelta a San Juan. Lo mismo sucede en otras carreras, lo que permite que hombres como Boonen, Gaviria, Mollema o Rui Costa sean capaces de levantar los brazos.

Ganaba la etapa el portugués Rui Alberto Costa, quien fuera campeón del mundo de fondo en carretera en 2013, por delante de Purito Rodríguez, en una final de carrera que dejó muchos jirones en la selección española entre Purito y Valverde.

Costa estrenó el palmarés de su equipo, Abu Dhabi, surgido a ultima hora una vez que falló el patrocinador chino, TJ Sport, que iba a sustituir al equipo Lampre, y que decidió dejar el mundo del ciclismo después una treintena de años como mecenas de este deporte.

Rui Costa, a los 30 años, permaneció fiel a su estilo: dejó que un corredor como el colombiano Rodolfo Torres hiciera mucho desgaste en la subida, mientras que el portugués permanecía agazapado hasta que a falta de doscientos metros atacó para ganar. De esa forma ha fraguado muchos de sus logros, con una sangre fría, y también con nivel ciclista, evidentemente, llamativa.

Bauke Mollema perdió unos segundos con Torres y el argentino Ricardo Escuela, mientras que Óscar Sevilla le arrancaba al holandés dos segundos, insuficientes para poder pasarle en la general.

Las diferencias en la Vuelta a San Juan las marcó la contrarreloj, que es quien ha colocado a Mollema como líder como una ventaja llamativa de segundos a falta de dos etapas.

En la jornada de hoy sábado dicen que va a pegar mucho viento, pero la ecuación en la Vuelta a San Juan es muy sencilla: ¿Quien va a descolgar a los equipos del WorldTour?. Tres de ellos han ganado etapas, Quick Step, Bahrain y Abu Dhabi y el que nos queda, Trek, va a ganar la carrera.

Contar con ayudas

Mollema comentaba después de la etapa que: “Las diferencias parecen muy amplias, pero no lo son. Estoy muy contento de coger el liderato.

Después de la crono estaba en buena posición y sabía que podía cogerlo. Ha sido una etapa dura, la salida ha sido rápida y luego hemos notado la altitud. Era un final en una subida de más de 2.500 metros y en el inicio de temporada es difícil pero me ha servido para coger el liderato”, explicaba el holandés.

Sobre los dos días que le quedaban a la prueba comentó que “creo que tendremos ayuda de otros equipos que quieren ganar etapas al sprint y no dejarán marchar ninguna fuga, lo que nos ayudará a controlar la carrera. Espero ganar la carrera pero, sea como sea, está siendo una bonita semana”.

Sobre su estado de forma comentó que “he entrenado bien los últimos dos meses, después de Abu Dhabi me tomaré un pequeño descanso para centrarme en la Tirreno. Es bueno empezar así para mi, y para el equipo”.

Quedan dos días para poder completar el botín final y entre cuatro formaciones de ese nivel la prueba está más que bloqueada: se puede decir que tiene unos cimientos muy sólidos para que el ganador de la primera edición de la Vuelta a San Juan sea Mollema.

Óscar Sevilla intentó atacar, pero se encontró con un Mollema muy sólido, a pesar de que hasta que llegue el Giro de Italia quedan cuatro meses por delante. Lo mismo se podría decir de Vincenzo Nibali.

Su preparador, Paolo Slongo, un tipo muy simpático, está todo el día con el ordenador en la mano analizando y metiendo datos. Es la biblia que le permite llevar el programa de el ‘tiburón del estrecho de Mesina’. Su preparación también va enfocada al Giro y por lo que se ve, marcha bien. Fue décimo en la etapa y el último del grupo de ciclistas que entró en menos de un minuto. Es octavo en la general.

Quien también destacó en esa subida fue Julen Amezqueta, undécimo, a 1:06. Los resultados de la contrrareloj le impiden estar entre los diez mejores. Nombres como los de Egan Arley Bernal, Eduardo Sepúlveda o Laureano Rosas, además de Ricardo Escuela se dejaron ver. El colombiano Rodolfo Torres, tercero en la general, tampoco es un desconocido.

«Me lo merezco»

A los 29 años ha corrido Giro y Vuelta a España. Nació en el pueblo más pequeño de Colombia, Busbanzá, a 85 kilómetros de Tunja. Dicen que en veinte minutos se conoce un pueblo que tiene 250 casas aproximadamente y menos de 1500 habitantes. En 2015 terminó segundo en la general de la Vuelta a San Luis, siendo segundo en dos etapas y tercero en otra. El año pasado acabó sexto en el Giro de La Emilia y decimotercero en el Giro de Lombardía, además de sexto en la Vuelta a San Luis.

En cuanto a Rui Costa, el ganador, comentó que “está empezando la temporada y mi punto fuerte de forma debe de llegar en el Giro de Italia (Mollema, Nibali y Costa se encontrarán en Italia). No estoy a tope, he entrenado normal, pero me he encontrado a gusto en la subida”, explicaba el portugués, que el año pasado con Lampre no consiguió ninguna victoria y que desde que ganó el mundial ha ido a menos, al menos en cuanto a triunfos: “después de la Vuelta a San Juan correré en Omán, Abu Dhabi, la Tirreno-Adriático, las clásicas de las Ardenas y el Giro”, un programa que tiene como base hacer un buen número de kilómetros en este inicio de temporada.

“Merezco esta victoria. Durante la subida he pasado momentos difíciles, pero siempre he creído en mi. Lo más complicado ha sido la altitud, ha hecho más difícil la etapa. Hace mucho tiempo que no ganaba”. Le ha dado al Abu Dhabi su primer triunfo de la temporada.

Los cuatro equipos del WorldTour que están en San Juan llevan casi dos semanas en Argentina, algo que están notando en la carrera: “Ha hecho mucho calor estos días, hemos tenido la suerte de venir cinco días antes del inicio de la carrera para adaptarnos. No ha sido fácil acostumbrarse al calor, al final nos hemos conseguido adaptar muy bien. De todas maneras, el calor es mejor que la lluvia que está cayendo en Europa”.