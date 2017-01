Iván Gutiérrez intentó suicidarse once veces

El exciclista cántabro Iván Gutiérrez, subcampeón del mundo contrarreloj sub 23 en 2005 cuando corría en el equipo guipuzcoano Iberdrola, ha tenido «once ingresos por intento de suicidio» tras caer en una profunda depresión al retirarse. «Hay días buenos, otros son normales y muchos son oscuros. Hace mucho tiempo que no tengo un día completo de bienestar».

«En marzo de 2013 fue la primera vez que intenté hacerme daño. No sabía qué me pasaba en la cabeza pero no estaba bien. El ciclismo es un deporte muy difícil, estresante, y llegó un momento en que sentí que algo no funcionaba. Me retiré en el Tour de ese año por un colapso mental, por pánico. En los Pirineos me bajé de la bici. Solo tenía ganas de desaparecer de la carrera y luego del mapa. Me tomaba todas las pastillas que tenía en casa. No podían dejarme solo por riesgo a que me hiciera daño. Cuando dejé la bici fui a peor. Pasé semanas sin salir de la cama y no me dejaban solo por si utilizaba mal la medicación», manifestó en la Cope.

Iván Gutiérrez declaró que al retirarse echó de menos el apoyo del Movistar, su último equipo. «No me entendieron cuando expliqué mi problema. Hubiera necesitado algún whatsapp más de los que dirigen».

Ha empezado a colaborar con el Racing de Santander. «No cobro, pero estoy, piso el césped... ¿Qué más puedo pedir, si son mi mejor medicina? El dinero no da la felicidad».

Eusebio Unzue aseguró ayer al respecto que «a veces dejar tu profesión después de tantos años causa efectos muy desagradables. Hay corredores cuya adaptación a la vida normal no es fácil. Espero que se vaya asentando y le veamos recuperado del todo».

Valverde añadió que «lo ha pasado bastante mal. Siempre estábamos animándole y le mando un fuerte abrazo, tiene que ser muy complicado. Siempre ha sido un poco débil de cabeza y le ha afectado bastante, pero espero que vaya todo bien y se recupere pronto».