Ivan Gutiérrez: «Llevo once intentos de suicidio»

La vida después del deporte no es nada fácil. Así lo demuestra el exciclista Iván Gutiérrez, que confesó en el programa ‘El Partidazo’ de la Cadena Cope los graves problemas que ha sufrido desde que dejó el ciclismo profesional. Entonces cayó en una profunda depresión que le ha llevado a tener hasta once ingresos por intentos de suicidio: "He tenido once ingresos por intentos de suicidio. Me tomaba todas las pastillas que tenía en casa. No podían dejarme solo por riesgo a que me hiciera daño", desveló.

Además, Gutiérrez señaló que "hay días buenos, otros son normales y muchos días son oscuros. Hace mucho tiempo que no tengo un día completo de bienestar". El exciclista explicó que "cuando dejé la bici fui a peor. Pasé semanas sin salir de la cama y no me dejaban solo por si utilizaba mal la medicación". "En muchos momentos deseé haberme estrellado contra una pared bajando y haberme roto 30 huesos, mejor que un problema mental", añadió.

Gutiérrez, de 38 años, comenzó en el ciclismo profesional a las órdenes del equipo Once-Eroski, en el año 2000. Dos años después fichó por el Illes Balears, el actual Movistar, donde terminó su carrera. "En marzo de 2013 fue la primera vez que intenté hacerme daño. No sabía qué me pasaba en la cabeza pero no estaba bien. El ciclismo es un deporte muy difícil, estresante, y llegó un momento en que sentí que algo no funcionaba. Me retiré en el Tour de ese año por un colapso mental, por pánico. En los Pirineos me bajé de la bici. Solo tenía ganas de desaparecer de la carrera y luego del mapa", confesó.

En su palmarés hay títulos tan importantes como el de campeón del mundo sub’23 en 1999, seis campeonatos de España, cuatro contrarreloj y dos en ruta, y la medalla de plata en el Mundial contrarreloj en 2005. Con esta confesión, Iván pretende ayudar a otros en su misma situación: "No cobro, pero estoy, piso el césped... ¿Qué más puedo pedir, si son mi mejor medicina? El dinero no da la felicidad", finalizó.