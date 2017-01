Alex Aranburu estrena colores en Mallorca

Alex Aranburu (Ezkio, 1995) debuta mañana con los colores del Caja Rural. La primera prueba de la Challenge de Mallorca será su estreno en el equipo navarro, a donde llega después de una prometedora campaña como neoprofesional en el Euskadi Murias que le valió para dar el salto a un equipo Continental Profesional.

«Estoy ilusionado con el debut», anuncia el ciclista guipuzcoano. «Siempre que llegas a un sitio nuevo es una motivación. Luego, la carretera dirá cómo estoy pero creo que llego bien. Hemos pasado dos semanas trabajando en Benidorm y nos ha tocado muy mal tiempo, pero aún así nos hemos preparado bien».

El ezkiotarra cambia un equipo Continental como el Murias por un Caja Rural de la categoría superior. «Todo lo que me he encontrado me ha gustado. El Caja Rural es un equipo muy bien organizado, tanto a nivel de auxiliares, como mecánicos o directores. Muchas cosas son nuevas para mí y me motiva».

Con Irisarri y Zabala

Le han hecho fácil el aterrizaje. «Me han recibido muy bien desde el principio. Hay buen ambiente con los compañeros y además ya conocía a algunos, como Jon Irisarri y Josu Zabala, por ejemplo, y eso te facilita las cosas». Tanto el de Leaburu como el navarro acompañarán a Aranburu en el estreno. Para ambos es también el debut propiamente dicho, después de correr la última parte de la campaña pasada como stagiaires en el Caja Rural.

La Challenge de Mallorca cuenta con cuatro etapas, de las que posiblemente la segunda sea la más dura aunque las inclemencias meteorológicas que sufre toda la zona del Mediterráneo han obligado a anular la subida al Coll de Soller.

Aranburu viaja con el objetivo «de ayudar en las llegadas y echar una mano a Rosón en las etapas duras, ya que puede ser la mejor baza del equipo. Pero sobre todo, ir aprendiendo. En el equipo no me han fijado objetivos concretos, sino ayudar a los compañeros. Mi objetivo es dar un buen nivel e irme ganando la confianza del equipo para poder estar en las carreras importantes. Sé que será duro porque soy el más joven junto a Irisarri».

Uno de los directores del equipo, José Miguel Fernández, confirma que «estamos muy motivados por arrancar nuestra temporada europea en Mallorca. Cada prueba a estas alturas de año sirve para ir cogiendo velocidad en las piernas. Jaime Rosón se encuentra muy fuerte, así que le daremos libertad para probarlo en las dos etapas de montaña, mientras que las otras jornada favorecen a Dylan Page».

En febrero, Besseges

Después de competir en Mallorca, Alex Aranburu viajará a Francia para disputar la Estrella de Besseges, del 1 al 5 de febrero. Caja Rural se encontrará con la competencia de equipos World Tour tanto en Mallorca (Movistar, Sky, Lotto-Soudal y Bora) como en Francia (FDJ, Ag2r, Lotto-Soudal y Katusha).

Con 21 años, el ezkiotarra es una de las grandes promesas del ciclismo vasco. La pasada campaña, como neoprofesional en el Murias, destacó y corrió con la selección el Tour del Porvenir y el Campeonato de Europa, donde fue el mejor del equipo. Sus actuaciones le sirvieron para dar el salto al Caja Rural.

Está agradecido al Euskadi Murias, «que me dio la oportunidad de pasar a profesionales y me proporcionó un calendario muy bueno. Estuve muy a gusto gracias a todos ellos y creo que comprendieron mi decisión de cambiar de equipo, ya que era dar un paso adelante en mi carrera deportiva».

Ahora comienza una nueva etapa dentro de una estructura mayor y una plantilla más internacional como la del Caja Rural. Aranburu, Irisarri y los seis guipuzcoanos del Murias, Aritz Bagües (Errenteria), Garikoitz Bravo (Lazkao), Julen Irizar (Bergara), Mikel Iturria (Urnieta), Eneko Lizarralde (Bergara) y Pello Olaberria (Mutiloa), serán la representación del territorio en la carrera que da inicio a la temporada europea. En Australia se ha corrido el Tour Down Under y en Argentina está en marcha la Vuelta a San Luis.