Gaviria-Viviani, duelo de pistars en San Juan

“Padrenuestro que estás en los cielos....”. Un sacerdote rezaba el Padrenuestro minutos antes de ponerse en marcha la primera edición de la Vuelta a San Juan internacional con un pelotón que aguantaba de forma estoica una temperatura que rondaba los cuarenta grados a las 4 de la tarde.

Luego llegó la bendición y más tarde la salida oficial con 142,5 kilómetros totalmente planos. Una costumbre, la de rezar, que Julio Pérez, un periodista de San Juan, nos decía que es “habitual en muchas carreras de San Juan. Unas lo hacen y otras, no. Cada uno toma la decisión que le parece más oportuna”.

La etapa la ganaba el colombiano Fernando Gaviria, que se dio a conocer a nivel mundial hace dos años en la Vuelta a San Luis, cuando se impuso en dos ocasiones a Mark Cavendish. El año pasado le ganó a Sagan y ahora lo ha hecho con Viviani. Va dejando ‘cadáveres’ ilustres en la carretera.

Poco después se proclamaría campeón del mundo de Omnium, por delante de Viviani, que le devolvería el golpe ganando el oro en esa misma prueba en los Juegos Olímpicos de Río.

Acabaría la temporada con ocho triunfos individuales en carretera, entre ellos la Paris-Tours. “¿El calor? a Mi no me molesta el calor, lo que me preocupa es el aire acondicionado del hotel que está muy fuerte y tengo que andar sorteándolo” comentó un Gaviria que va cogiendo tablas para explicar sus victorias.

Gaviria, un seguro de vida

Gaviria se convertía en el primer líder de la prueba, al ganar por delante de Elia Viviani y de otro italiano, Nicolás Marini (Nippo).

Vuelve a comenzar fuerte su segunda campaña en el Quick Step que ha apostado fuerte por él puesto que Tom Boonen fue quien le lanzó en los metros finales. Un lanzador de lujo el belga.

Quick Step apostó por Gaviria, que estuvo más respaldado que Viviani, que en San Juan forma parte de la selección italiana, que cuenta con cinco ciclistas aficionados, como el año pasado, por lo que Viviani, el único profesional, tuvo que buscarse la vida y con Gaviria por delante lo tenía todo en contra. El colombiano llegó a la Vuelta a San Luis hace dos años con el equipo Coldeporte, al igual que el año pasado, y luego pasó, en la misma temporada, a una de las mejores formaciones el mundo, Quick Step puesto que tenía licencia de aficionado.

“Desde antes de salir del hotel el equipo había apostado por mí para intentar ganar la etapa y Tom (Boonen) me iba lanzar. Por fortuna nos ha salido perfecto aunque a kilómetro y medio de la meta no estaba bien cerrado el recorrido y eso nos ha obligado a hacer un esfuerzo que hemos podido pagar. Hay que tener más cuidado con esos detalles”.

Pero si algo llama la atención en este estreno de la Vuelta a San Juan, donde se rodó a una media horaria de 45,543 kilómetros por hora, es el quinto puesto conseguido por Vincenzo Nibali, lo que demuestra que se encuentra en forma y pasa a ser u candidato importante para conseguir la general final. Tanto Bauke Mollema como Óscar Sevilla también se colocaron delante, entre los diez mejores. La carrera ya tiene sus primeros favoritos para ganar el domingo.

Hubo una circunstancia curiosa en esa llegada puesto en el desvío de coches que había antes de la meta, a un kilómetro y medio, un grupo de ciclistas que iba unos metros alejado de la cabeza se equivocó y en vez de seguir al grupo principal se fue por otro camino, por una zona de hierba y carretera sin asfaltar, lo que obligó más tarde a abrir unas vallas para que pudieran volver al recorrido original.

Todos terminaron en el mismo tiempo que el ganador puesto que estaban ya en los últimos tres kilómetros.

¿La carrera? Con seis corredores por equipo, la posibilidad de poder controlar toda la etapa solo es posible si varios equipos se unen para anular escapadas y preparar las llegadas. El Quick Step de Fernando Gaviria y Tom Boonen tienen los mejores hombres para los metros finales.

Lo saben ellos y toda la carrera, lo que les va a obligar a un trabajo importante que bajo una temperatura de justicia se les puede ir acumulando con el paso de los días, pensando en un hombre como Boonen, que en la contrarreloj individual contará con opciones de poder vencer y esperar luego a los escaladores en la única llegada en alto que tiene la carrera.