Porte ríe tras su desgracia en Río

Por fin fructificó en idilio la relación de amor y odio que Richie Porte mantenía con el Tour Down Under. El australiano sumó un triunfo de etapa en cada una de las tres ediciones anteriores de la prueba, pero la victoria final se le había resistido. Cuarto en la general final de 2014, y segundo en 2015 tras Rohan Dennis y también en 2016 tras Simon Gerrans. Esta vez, por fin, cantó victoria.

El ciclista australiano del BMC ha sido el justo vencedor de una carrera en la que ha sido el más fuerte al ganar las dos etapas decisivas: la segunda, donde superó a Gorka Izagirre en el repecho de Torrens Hill, y la quinta, donde se exhibió en el tradicional ascensión a Willunga Hill, donde el de Ormaiztegi perdió su plaza en el podio al acusar la fuerte caída sufrida dos días antes.

Las otras cuatro etapas llevaron la firma del también australiano Caleb Ewan (Orica-Scott), que se impuso en las cuatro llegadas masivas, tres de ellas por delante del eslovaco Peter Sagan (Bora), segundo ayer en la jornada final, disputada sobre 90 kilómetros por las calles de Adelaida, en los que el equipo BMC de Porte controló la cabeza del pelotón. Ewan, por su parte, suma ya seis triunfos parciales en la carrera, dos en 2016 y cuatro este año.

CLASIFICACIONES Etapa 1. Caleb Ewan (Orica) 1h55:28 2. Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) m.t. 3. Marko Kump (UAE Abu Dhabi) m.t. 4. Danny Van Poppel (Sky) m.t. 5. Sean de Bie (Lotto Soudal) m.t. 6. Lorrenzi Manzin (FDJ) m.t. 7. Koen de Kort (Trek-Segafredo) m.t. 8. Jasha Sutterlin (Movistar) m.t. 9. Nathan Haas (Dimension Data) m.t. General 1. Richie Porte (BMC) 19h55:49 2. Esteban Chaves (Orica-Scott) a 48 3. Jay McCarthy (Bora-Hansgrohe) a 51 4. Nathan Haas (Dimension Data) a 51 5. Diego Ulissi (UAE Abu Dhabi) a 59 6. Rohan Dennis (BMC) a 1:02 7. Rafael Valls (Lotto Soudal) a 1:02 8. Robert Gesink (LottoNL-Jumbo) a 1:02 9. Wilco Kelderman (Sunweb) a 1:02 10. Jhonatan Restrepo (Katusha) a 1:04 28. Gorka Izagirre (Movistar) a 2:20 43. Víctor de la Parte (Movistar) a 4:57

Fractura de omóplato

Además de desquitarse con su primera victoria absoluta en el Tour Down Under, Richie Porte protagonizó una reaparición a lo grande, pues no competía desde el mes de agosto, cuando se fracturó el omóplato en una caída en la prueba en línea de los Juegos Olímpicos.

«Tras caerme en Río de Janeiro, romperme el omóplato y correr esta primera vuelta cinco meses después, debo reconocer que no me ha sido nada complicado motivarme para intentar ganar», declaró el australiano tras subir al podio final.

«He venido fresco, física y mentalmente y he tendido una gran ayuda en todos mis compañeros. Es increíble ganar después de haber estado tan cerca en los dos últimos años», añadió. Su balance durante la semana no pudo resultar mejor, teniendo en cuenta que cuatro triunfos de etapa acabaron en el bolsillo de Caleb Ewan. «El Tour Down Under fue bueno para mí este año, con dos llegadas en alto», subrayó.

Sabor agridulce en Movistar

Los corredores del Movistar emprenden hoy la vuelta a casa, adonde llegarán mañana por la tarde con el tiempo justo para participar el miércoles en el acto de presentación del equipo. El conjunto telefónico estuvo dirigido por José Luis Arrieta en Australia, de donde regresa «con un sabor agridulce, sabedores de que solo la caída sufrida el jueves impidió a Gorka Izagirre pelear, al menos, por el podio final».

Van der Haar saca músculo

El holandés Lars van der Haar aprovechó las ausencias de su compatriota Mathieu van der Poel y el belga Wout van Aert para adjudicarse la prueba de la Copa del Mundo de Hoogerheide, a solo una semana de la disputa del Campeonato del Mundo en Luxemburgo.

El podio lo coparon los ciclistas del equipo Telenet, dado que tras Van der Haar se clasificaron Tom Meeusen y Corné van Kessel. Desde el 26 de diciembre de 2014 no se daba un podio de la Copa del Mundo sin que en él estuvieran Van der Poel o el actual campeón mundial, Van Aert. Los dos grandes favoritos al arcoíris se habían repartido todas las victorias en la Copa del Mundo desde el 22 de noviembre de 2015, cuando Sven Nys ganó en Koksijde. Desde entonces, siete triunfos del holandés y cuatro del flamenco.

En Hoogerheide, Kevin Suárez (30º) fue el mejor ciclista estatal, seguido de Ismael Esteban (36º), Javier Ruiz de Larrinaga (40º) y Aitor Hernández (55º).