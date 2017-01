«He pagado el dolor de la caída»

«El dolor por las lesiones al final lo he acabado pagando. El viernes pasé la jornada más o menos bien, pero tampoco era un día demasiado exigente, y esta vez después de la primera subida ya tenía claro que no iba a ser fácil conservar el podio. He luchado lo que he podido, pero cuando empezaron a subir el ritmo y con los primeros ataques ya era imposible. Es una pena perder el podio, pero así son las carreras».

CLASIFICACIONES Etapa 1. Richie Porte (BMC) 3h40:13 2. Nathan Haas (Dimension Data) a 20 3. Esteban Chaves (Orica-Scott) a 20 4. Diego Ulissi (Abu Dhabi) a 20 5. Jay McCarthy (Bora) a 20 6. Nathan Earle (UniSA) a 23 7. Rafael Valls (Lotto Soudal) a 23 8. Sergio Luis Henao (Sky) a 23 9. Robert Gesink (LottoNL-Jumbo) a 23 10. T. J. Slagter (Cannondale) a 23 39. Gorka Izagirre (Movistar) a 1:50 General 1. Richie Porte (BMC) 18h00:21 2. Esteban Chaves (Orica) a 48 3. Nathan Haas (Dimension Data) a 51 4. Jay McCarthy (Bora) a 54 5. Diego Ulissi (Abu Dhabi) a 59 6. Rohan Dennis (BMC) a 1:02 7. Rafael Valls (Lotto Soudal) a 1:02 8. Robert Gesink (LottoNL) a 1:02 9. Wilco Kelderman (Sunweb) a 1:02 10. Nathan Earle (UniSA) a 1:06 28. Gorka Izagirre (Movistar) a 2:20

Gorka Izagirre (Movistar) admitía con resignación el hecho de no haber podido seguir el ritmo de los mejores en la etapa reina del Tour Down Under. Partía en la segunda plaza de la general, pero los golpes tras su caída del pasado jueves le impidieron luchar en cabeza. Pese a que coronó el primer ascenso a Old Willunga Hill entre los mejores, arropado por un Movistar que le llevó tranquilo hasta los 25 kilómetros finales, el ormaiztegiarra terminó por ceder. Ahogado por el fuerte ritmo tanto en la subida como en el descenso contra el viento, terminó por perder comba al pie del último paso. Cedió 1:50 y cayó al puesto 28 de la general, a 2:20 de Richie Porte (BMC).

Porte, sólido

La victoria de etapa fue para Porte, que reforzó su liderato. Atacó a falta de dos kilómetros y nadie pudo seguir su rueda. El australiano declaró que «no era una subida fácil, así que ganar es un refuerzo para la moral. Evidentemente, mi gran objetivo de la temporada llegará en julio con el Tour, pero las cosas marchan bien».

Porte coronó Willunga Hill con una renta de 20 segundos sobre su compatriota Nathan Haas (Dimension Data) y el colombiano Esteban Chaves (Orica), quien se presentaba como su gran rival. El ciclista de Launceston, de 31 años, impidió que el bogotano le arrebatara el liderato con una exhibición de fortaleza en la ascensión a Willunga Hill, donde firmó su segundo triunfo de etapa tras un ataque certero. Porte había ganado ya la segunda etapa, con final en alto en Paracombe.

La ronda australiana concluye hoy en el distrito financiero de Adelaida, con una etapa de veinte vueltas (90 kilómetros) a un circuito urbano con la pequeña y única dificultad de Montefiore Road, al norte de la ciudad. Salvo sorpresa, Richie Porte se adjudicará la primera carrera de la temporada del World Tour, donde otro australiano, Caleb Ewan (Orica) ha dominado todos los sprints y sumará un buen número de puntos.

Arranca San Juan

Vincenzo Nibali (Bahrain), uno de los corredores en activo con las tres grandes en su palmarés, los campeones mundiales Tom Boonen y Rui Costa y el esprinter colombiano Fernando Gaviria son algunas de las figuras que darán lustre a partir de mañana y hasta el domingo 29 a la 35 edición de la Vuelta a San Juan (Argentina).

Con la temporada aún desperezándose, el sol argentino atrae a algunas figuras del pelotón y espera vivir batallas interesantes en un recorrido que reparte un total de 891,6 kilómetros en siete etapas, en las que habrá oportunidades para todos: velocistas, contrarrelojistas y escaladores.

Con la presencia del Caja Rural Seguros RGA, el cartel centra los nombres de Vincenzo Nibali, quien busca la suerte anterior de sus presencias en el Tour de San Luis, donde compitió en 2010, 2014 y 2016, años que coincidieron con sus victorias en las tres grandes.

El ciclista siciliano estrenará el maillot de su nuevo equipo, el Bahrain-Merida, equipo del World Tour junto al Quick-Step de Boonen y Gaviria y el Trek-Segafredo de Bauke Mollema.