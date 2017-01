«Ha sido un buen final por parte de Gorka», señala José Luis Arrieta

El director del equipo Movistar en el Tour Down Under, José Luis Arrieta, comentó sobre el segundo puesto de Gorka Izagirre en la etapa y en la general que «ha sido un buen final por parte de Gorka, pero Porte estaba a otro nivel. La aceleración que hizo fue muy fuerte y Gorka no pudo seguirle, pero tenerle ahí delante es un buen empujón de confianza para el equipo», explicó el técnico navarro, que sabe que en los próximos días llegarán más dificultades.

«Seguiremos luchando para hacerlo bien en las etapas que quedan. Willunga (el sábado) es un tipo de subida diferente, más larga y continuada, pero vamos a intentar al menos mantener este podio».

Por su parte el ganador y nuevo líder, Richie Porte, comentó que «es increíble llevar la camiseta de líder en la carrera más grande de Australia. Me encantaría ganar la general final. Quedan algunos días duros por delante, pero el trabajo que ha hecho mi equipo, el BMC, fue absolutamente increíble», dijo Porte.

Sobre su estado de forma comentó que «hice un montón de entrenamiento en la pretemporada para llegar bien a esta subida». Tras acabar dos veces segundo en la carrera, Porte no se atreve a afirmar que el Tour Down Under lo tenga ya ganado. Simon Gerrans (Orica-Scott) es todavía peligroso, a pesar de tener 58 segundos de retraso.

«Creo que para mí es importante superar las dos siguientes etapas. No sé cuánto tiempo puedo necesitar sobre Simon Gerrans. Eso lo sabré cuando termine la prueba», señalo Porte.