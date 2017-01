El drama de Italia con sus equipos profesionales

Cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar dice un refrán que se pueden acoplar al mundo del ciclismo cuando se habla de Italia. Uno de los países con más tradición del mundo, por no decir el que más junto a Bélgica, y quizá Francia, que también dispone de un entramado financiero vinculado a este deporte importante, afronta 2017 sin un equipo en el World Tour y con un drama en el Giro de Italia que esta semana dará a conocer los cuatro invitados que va a tener en la 'corsa rosa' en 2017, entre los que no estará una de las cuatro formaciones Continentales Profesionales de las que disponen.

La desaparición del Lampre ha dejado huérfano de un grupo de alto nivel a Italia, que ve como formaciones de otros países, Astana (Aru), Bahrain-Merida (Nibali) y UAE Abu Dhabi (Diego Ulissi o Sacha Modolo) han recogido una buena parte de las estructuras italianas que había, corredores, directores, masajistas, mecánicos, sin olvidar otros grupos que también tienen personal italiano como Trek o Etixx.

En Italia, ninguna empresa ha podido montar un equipo con el nivel económico que exige el WorldTour. Por eso se ha producido una emigración importante.

La segunda parte de esta historia llegará cuando el Giro de Italia dé a conocer los cuatro equipos que completarán a los 18 que formarán parte esta temporada del WorldTour en la 'corsa rosa', que tendrá veintidós formaciones. Hay dos equipos a los que colocan fijos en esa quiniela: el Gazprom-Rusvelo ruso (por cuestiones económicas), algo que hay que entender porque las organizaciones también tienen que cuadrar sus cuentas, a los que se añadirá el Bardiani-CSF, que tiene la invitación de forma automática puesto que ganó la Copa de Italia 2016, para la que puntúan las pruebas que se celebran en ese país.

Quedan tres equipos para dos plazas: Wilier-Selle Italia, Nippo-Vini Fantini y Androni Giocattoli. El que no corra el Giro no lo va a tener fácil para poder mantener sus patrocinadores para el futuro puesto que es en esa carrera donde mejor se puede amortizar la inversión publicitaria que se realiza.

Los nuevos tiempos que rigen en RCS Sport priman los asuntos económicos por encima de otras cuestiones. El año pasado, el Giro invitó a Gazprom-Rusvelo, Bardiani-CSF, Wilier y Nippo-Vini Fantini, dejando fuera a un histórico del Giro y del ciclismo italiano, el Androni Giocattoli de Gianni Savio.

Intereses económicos

La situación se repite y tiene una solución complicada. El Nippo-Vini Fantini cuenta con ciclistas como Julián Arredondo, Alan Marangoni, Marco Canola y el ex campeón nacional italiano Ivan Santaromita, además de Damiano Cunego, que dista mucho del corredor que fue, pero sigue teniendo gancho en Italia: ganó un Giro. Y además, cuenta con un sólido respaldo del patrocinador japonés Nippo como parte de un proyecto para desarrollar el ciclismo japonés para los Juegos Olímpicos de 2020 en Tokio.

También se dice en Italia que los polacos del CCC Sprandi podrían tener sus posibilidades puesto que el Giro podría salir de Polonia en 2018. La firma de bicicletas Wilier Triestina sigue dependiendo de Filippo Pozzato y del velocista Jakub Mareczko. Se han unido a Selle Italia y son dos empresas italianas las que financian la formación.

Nos queda un Androni que ha perdido a Franco Pellizotti, que se ha ido al Bahrain-Merida, pero que ha firmado a varias promesas italianas, es el equipo que más jóvenes ha pasado del ciclismo italiano junto al Abu Dhabi, además de al colombiano Egan Bernal. Hagan lo que hagan los organizadores, algún grupo deportivo saldrá malparado.

Decíamos lo de las barbas porque en España hay solo una formación WorldTour, el Movistar, y una Continental Profesional, Caja Rural, que tiene plaza asegurada en la Vuelta a España, que dispone de tres invitaciones, dos de las cuales irán a Francia, Cofidis y Direct Energie.

Los derroteros que va cogiendo este deporte transitan por caminos peligrosos. Si a un patrocinador no le das un sitio en una grande y un buen calendario no va a invertir dos millones de euros por temporada, que es lo que puede costar una formación Continental Profesional seria. Del WorldTour, ni hablamos. Y España no tiene estructuras en otros grupos deportivos como sí tiene Italia.